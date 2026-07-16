Việt Nam có cặp "đông trùng hạ thảo" đắt show bậc nhất, diễn Đại lễ đưa ca khúc 10 tỷ views lên top 1 cả nước

Kết hợp ăn ý trên nhiều sân khấu chính luận, cặp sao này cứ hát cùng nhau là khiến khán giả ngỡ ngàng.

Những ngày qua, cái tên Đông Hùng nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Không chỉ được khán giả ủng hộ ở chương trình, nam ca sĩ còn nhận sự cổ vũ đặc biệt từ Võ Hạ Trâm - người đồng nghiệp nhiều năm gắn bó trên sân khấu. Nữ ca sĩ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc ủng hộ đàn em, thậm chí còn tham gia bè cho sân khấu chào sân của Đông Hùng tại chương trình.

Võ Hạ Trâm chia sẻ nhiều hình ảnh hài hước trong hậu trường cùng Đông Hùng:

Võ Hạ Trâm tham gia bè cho tiết mục chào sân của Đông Hùng ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Trên mạng xã hội, Võ Hạ Trâm hài hước gọi cả hai là cặp chị em "Đông Trùng Hạ Thảo" - cách chơi chữ kết hợp giữa nghệ danh Đông Hùng và Võ Hạ Trâm. Đằng sau biệt danh dí dỏm ấy là mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết cũng như một trong những màn kết hợp được đánh giá ăn ý bậc nhất trên các sân khấu âm nhạc Việt hiện nay.

Võ Hạ Trâm từ lâu được xem là một trong những giọng ca thực lực hàng đầu Vpop

Võ Hạ Trâm từ lâu được xem là một trong những giọng ca thực lực hàng đầu Vpop. Cô tốt nghiệp Á khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM trước khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Mỹ và hiện là giảng viên Khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM. Bên cạnh nền tảng học thuật vững chắc, nữ ca sĩ còn sở hữu bảng thành tích đáng chú ý với ngôi Quán quân Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2007, Quán quân Gương mặt thân quen 2016 cùng nhiều giải thưởng chuyên môn khác.

Võ Hạ Trâm lấy chồng Ấn Độ, kết hợp yếu tố văn hóa 2 nước vào MV Về Với Em

Sở hữu chất giọng Soprano dày dặn cùng kỹ thuật thanh nhạc được đánh giá thuộc nhóm hàng đầu Vpop, Võ Hạ Trâm luôn cân bằng giữa âm nhạc hàn lâm và yếu tố đại chúng. Các dự án như Thị Mây, Về Với Em ... cho thấy sự đầu tư chỉn chu trong cả âm nhạc lẫn hình ảnh, đồng thời giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu quy mô lớn nhờ khả năng hát live ổn định.

Đông Hùng đang gây chú ý tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Trong khi đó, Đông Hùng trưởng thành từ Vietnam Idol 2014 với thành tích Top 3, đồng thời từng ghi dấu ấn tại Sao Mai Điểm Hẹn 2012. Nam ca sĩ sở hữu chất giọng Nam trung (Baritone) nội lực, vang, khỏe và giàu cảm xúc, được đánh giá là một trong những giọng ca live nổi bật của thế hệ mình. Ít ai quên hành trình nhiều thử thách của Đông Hùng khi anh từng phải gánh khoản nợ gia đình lên đến 28 tỷ đồng từ năm 21 tuổi.

Trong nhiều năm, nam ca sĩ vừa đi hát vừa từng bước trả nợ, vượt qua giai đoạn khó khăn bằng sự bền bỉ và tình yêu dành cho âm nhạc. Sau những biến cố, Đông Hùng dần khẳng định vị thế với lịch diễn dày đặc, xuất hiện ở nhiều chương trình nghệ thuật lớn, concert quy mô quốc gia cũng như các sân khấu đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao.

Đông Hùng là giọng ca thực lực quen thuộc với nhiều sân khấu chính luận

Chính nền tảng chuyên môn vững vàng của cả hai đã tạo nên một trong những cặp song ca được đánh giá cao nhất hiện nay. Sự hòa quyện giữa chất giọng nữ cao (Soprano) sáng, giàu năng lượng của Võ Hạ Trâm và chất giọng Nam trung (Baritone) trầm ấm, hào hùng của Đông Hùng giúp các bản phối có độ dày, hòa thanh chắc chắn và giàu cảm xúc.

Võ Hạ Trâm và Đông Hùng thường xuyên được lựa chọn góp mặt trong các chương trình nghệ thuật tầm cỡ quốc gia

Nhờ phong thái biểu diễn chuyên nghiệp, kỹ thuật chuẩn mực cùng khả năng truyền tải tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, Võ Hạ Trâm và Đông Hùng thường xuyên được lựa chọn góp mặt trong các chương trình nghệ thuật tầm cỡ quốc gia, các sự kiện chính luận và những chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật lớn. Đây cũng là lý do cả hai được nhiều khán giả ví như cặp đôi "bảo chứng" cho những sân khấu mang tính chính luận.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được Đông Hùng và Võ Hạ Trâm biểu diễn tại Đại lễ A50

Dấu ấn lớn nhất của bộ đôi trong thời gian qua chính là màn trình diễn ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình (sáng tác Nguyễn Văn Chung) tại Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) vào tháng 4/2025. Tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ sau khi được phát hành trên nền tảng số.

Màn trình diễn khi ấy đã nhanh chóng leo top 1 YouTube Trending Music Việt Nam

Video phần trình diễn live tại lễ diễu binh, diễu hành đã leo thẳng lên Top 1 YouTube Trending Music Việt Nam chỉ sau vài ngày lên sóng. Đồng thời, những đoạn cắt từ tiết mục cũng lan tỏa mạnh trên TikTok và Facebook Reels, đạt tổng cộng hàng tỷ lượt xem, góp phần đưa ca khúc trở thành một hiện tượng mạng xã hội trong dịp cả nước hướng về Đại lễ.

Nhiều khán giả nhận xét màn song ca của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng đã truyền tải trọn vẹn tinh thần hào hùng nhưng vẫn gần gũi, hiện đại của tác phẩm. Sự hòa quyện giữa hai giọng hát không chỉ tạo nên một phần trình diễn giàu cảm xúc mà còn góp phần đưa bản hit hơn 10 tỷ lượt xem của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vươn lên vị trí số 1 Trending trong giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt với đông đảo người dân Việt Nam.

Ảnh: FBNV