Quân A.P - “cờ xanh” đẹp trai nhất showbiz Việt

Đẹp trai, có loạt hit trăm triệu view và yêu một người suốt 14 năm, Quân A.P được gọi là “cờ xanh” hiếm có của showbiz Việt.

Chuyện tình kéo dài khoảng 14 năm của Quân A.P và Lê Khanh đang được quan tâm trở lại sau khi nam ca sĩ bất ngờ đăng tải một bức ảnh được cho là ảnh cưới vào tối 15/7. Trong hình, Quân A.P diện vest, đứng cạnh bạn gái mặc váy trắng giữa khung cảnh châu Âu. Bức ảnh chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng bị xóa, làm dấy lên nghi vấn anh đã “trượt tay”, vô tình để lộ khoảnh khắc đặc biệt trước kế hoạch công bố chính thức.

Quân A.P bất ngờ để lộ bức ảnh cưới chụp tại Ý nhưng sau đó đã xoá đi

Nam ca sĩ hé lộ hình ảnh lên đồ hệt như chú rể

Cùng thời điểm đó, Lê Khanh cũng check in tại Ý, khoác áo giống của Quân A.P. Cô cũng làm tóc, diện váy trắng giống tạo hình cô dâu

Trên trang cá nhân của cả hai, loạt ảnh chụp riêng tại Ý vẫn được giữ lại. Trang phục, kiểu tóc và bối cảnh trong những hình ảnh này có nhiều điểm trùng khớp với khoảnh khắc vừa bị xóa. Dù Quân A.P chưa xác nhận đã tổ chức hôn lễ, đây vẫn được xem là tín hiệu rõ nhất về cái kết của mối tình bắt đầu từ thời đi học.

Những người theo dõi Quân A.P và Lê Khanh đều biết họ là 1 đôi. Cả hai cùng sinh năm 1997, từng học tại THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng ở Hà Nội. Nam ca sĩ đã đăng ảnh bên bạn gái từ năm 2012, khi cả hai còn học lớp 9. Tính đến hiện tại, họ đã đồng hành bên nhau khoảng 14 năm.

Tính đến hiện tại, Quân AP và Lê Khanh đã đồng hành bên nhau khoảng 14 năm.

Trước đó, Quân A.P từng úp mở rằng câu trả lời về “cô dâu” sẽ được tiết lộ vào cuối năm 2026. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng bức ảnh tối 15/7 chỉ là một khoảnh khắc xuất hiện sớm hơn dự kiến, khiến chuyện tình vốn kín tiếng của nam ca sĩ bất ngờ trở thành tâm điểm.

Hai lần kể chuyện tình bằng âm nhạc, “cờ xanh” đẹp trai nhất showbiz

Quân A.P và Lê Khanh không thường xuyên công khai những khoảnh khắc đời thường. Bạn gái nam ca sĩ chủ yếu xuất hiện tại các đêm diễn, sự kiện hoặc những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Cả hai cũng hiếm khi trực tiếp nói về đối phương trên truyền thông. Dù kín tiếng ngoài đời, Quân A.P lại nhiều lần để chuyện tình của mình bước vào âm nhạc.

MV Thiên Mệnh với nữ chính của Quân A.P được đồn đoán là Lê Khanh

Tháng 6/2025, nam ca sĩ phát hành Thiên Mệnh kết hợp cùng Hải Đăng Doo. Trong sản phẩm, một cô gái xuất hiện bên Quân A.P ở các phân cảnh khiêu vũ. Gương mặt nữ chính liên tục được che kín hoặc chỉ lướt qua trong những góc máy ngắn.

Tuy nhiên, từ vóc dáng, mái tóc đến đường nét góc nghiêng, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra cô gái này có nhiều điểm giống Lê Khanh. Dù Quân A.P không xác nhận danh tính nữ chính, màn xuất hiện vẫn được xem là lần hiếm hoi anh đưa bạn gái lâu năm vào một sản phẩm âm nhạc.

Nữ chính bí ẩn trong MV Thiên Mệnh của Quân A.P

Đến tháng 12/2025, câu chuyện tình cảm tiếp tục trở thành chất liệu chính trong MV hoạt hình Lửa Gần Rơm. Nhân vật nam được xây dựng với nhiều điểm tương đồng với Quân A.P. Hành trình của cặp đôi bắt đầu từ thời học sinh, đi qua lễ tốt nghiệp, những năm tháng trưởng thành rồi khép lại bằng một đám cưới.

Lửa Gần Rơm - Quân A.P

MV còn xuất hiện phố Tạ Hiện và trường THPT Phan Đình Phùng, những địa điểm gắn với tuổi trẻ của Quân A.P. Loạt chi tiết khiến khán giả cho rằng nam ca sĩ đã mượn âm nhạc để kể lại chuyện yêu bạn học từ năm lớp 9. Quân A.P kéo léo đưa các tình tiết như bức ảnh từ năm lớp 9, cây son mua bằng tiền tiết kiệm, sự xuất hiện kín đáo của bạn gái trong MV và cái kết đám cưới từng được vẽ bằng hoạt hình.

Yêu nhau từ năm lớp 9 và đồng hành suốt khoảng 14 năm, Quân A.P và Lê Khanh vẫn giữ mối quan hệ kín tiếng ngay cả khi nam ca sĩ trở nên nổi tiếng. Cả hai không công khai rầm rộ, hiếm khi biến chuyện tình cảm thành tâm điểm mà chỉ lặng lẽ xuất hiện bên nhau trong những dịp đặc biệt. Chính sự bền bỉ và ít ồn ào này khiến Quân A.P được nhiều khán giả gọi là “cờ xanh” của showbiz Việt.

Từ “hoàng tử cover” đến ca sĩ trăm triệu views của showbiz

Quân A.P tên thật Phạm Anh Quân, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Trước khi bước vào thị trường âm nhạc chuyên nghiệp, anh đã sở hữu lượng người theo dõi riêng nhờ những video cover ballad trên mạng xã hội. Gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo cùng chất giọng trầm giúp nam ca sĩ sớm được gọi là “hoàng tử cover”.

Gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo cùng chất giọng trầm giúp Quân A.P sớm được gọi là “hoàng tử cover”

Năm 2019, Quân A.P chính thức ra mắt với Ai Là Người Thương Em . Ca khúc nhanh chóng đưa anh vượt khỏi danh xưng hiện tượng mạng, trở thành một trong những gương mặt nam mới nổi bật của Vpop. MV hiện đạt hơn 140 triệu lượt xem, vẫn là sản phẩm có lượt xem cao nhất trên kênh YouTube của nam ca sĩ.

Một năm sau, Quân A.P tiếp tục bứt phá với Bông Hoa Đẹp Nhất. Phần điệp khúc dễ nhớ cùng màu sắc ballad đúng sở trường giúp ca khúc phủ sóng mạnh trên các nền tảng. MV vượt 120 triệu lượt xem, trong khi phiên bản lyric cũng thu về hơn 90 triệu lượt xem.

Bông Hoa Đẹp Nhất - một trong những ca khúc làm nên tên tuổi Quân A.P

Ngoài hai sản phẩm trăm triệu view, nam ca sĩ còn có loạt ca khúc nổi tiếng như Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Đáp Án Cuối Cùng, You Are My Crush, Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa và Lời Xin Lỗi Vụng Về. Ngoại hình điển trai là lợi thế lớn trong giai đoạn đầu sự nghiệp của Quân A.P. Anh thường xuất hiện với tạo hình thư sinh, lịch lãm trong những MV thất tình, trở thành gương mặt được khán giả trẻ yêu thích. Hình ảnh của Quân A.P bắt đầu thay đổi khi anh tham gia Anh Trai Say Hi năm 2024.

Sau Anh Trai Say Hi, Quân A.P có thêm nhiều khán giả yêu thích

Tại chương trình, nam ca sĩ thực hiện vũ đạo, thử rap và liên tục bước khỏi vùng an toàn qua các tiết mục được chú ý như Hút, Đầu Đội Sừng, Regret và Anh Trai Nước Việt. Đến vòng chung kết, anh trở lại với thế mạnh giọng hát qua ca khúc solo Cứ Mỗi Sáng Anh Lại... . Chương trình cũng giúp khán giả nhìn thấy một Quân A.P gần gũi hơn phía sau vẻ ngoài lạnh lùng: hiền, ít nói và thường xuyên bị đồng nghiệp trêu chọc.

Sau Anh Trai Say Hi, Quân A.P tiếp tục xuất hiện tại các chương trình thực tế, trong đó có Running Man Vietnam giúp anh ghi điểm với nhiều khán giả bằng hình ảnh hài hước và duyên dáng.

Khán giả chỉ còn chờ Quân A.P chính thức công bố cái kết viên mãn cho chuyện tình kéo dài 14 năm

Sau 7 năm hoạt động, Quân A.P đã có sự nghiệp vững vàng với loạt hit trăm triệu view và độ nhận diện rộng rãi. Lúc này, khán giả chỉ còn chờ nam ca sĩ chính thức công bố cái kết viên mãn cho chuyện tình kéo dài 14 năm.

Ảnh: FBNV