Báo động tình hình sức khỏe của mỹ nam 17 tuổi hot nhất CORTIS

Tình trạng của nam thần tượng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Mới đây, thông tin về tình trạng sức khỏe của Keonho nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ CORTIS. Ngày 15/7, BIGHIT MUSIC cho biết Keonho bị ngã và tiếp đất bằng hai tay trong tư thế không thuận lợi. Thành viên CORTIS sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng. Kết quả cho thấy anh bị gãy xương ở khu vực quanh hai ngón tay út.

KEONHO được thông báo bị chấn thương ở tay sẽ hạn chế biểu diễn trong concert sắp tới của CORTIS

Keonho đã được điều trị y tế cần thiết và hiện phục hồi ổn định. Dù vậy, bác sĩ yêu cầu nam idol bó bột, đeo nẹp và tránh những chuyển động quá mức ở cả hai cánh tay. Đây là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ vùng bị thương, đồng thời hạn chế nguy cơ tác động đến quá trình liền xương.

Chấn thương xảy ra chỉ vài ngày trước hai đêm 2026 CORTIS TOUR IN INCHEON vào ngày 18 và 19/7. Đây là tour diễn riêng đầu tiên của CORTIS kể từ khi nhóm chính thức ra mắt, vì vậy sự cố của Keonho khiến kế hoạch biểu diễn phải lập tức điều chỉnh. BIGHIT MUSIC cho biết công ty sẽ đặt sức khỏe của nghệ sĩ lên hàng đầu, đồng thời điều chỉnh hoạt động dựa trên ý kiến của đội ngũ y tế.

CORTIS chuẩn bị có concert đầu tiên vào hai ngày 18 và 19/7

Keonho sau đó trực tiếp trấn an người hâm mộ. Nam idol hiểu rằng thông tin chấn thương khiến nhiều người lo lắng và gửi lời xin lỗi vì sự cố xảy ra ngay trước cột mốc quan trọng của nhóm. Anh cho biết bản thân rất muốn trình diễn trọn vẹn cùng các thành viên nhưng sẽ chỉ tham gia trong giới hạn an toàn. Nam idol cũng khẳng định sẽ tập trung điều trị để có thể sớm trở lại với trạng thái tốt nhất.

Việc Keonho không thể nhảy khiến người hâm mộ đặc biệt tiếc nuối. Anh vốn là một trong những thành viên nổi bật nhất trên sân khấu CORTIS nhờ nguồn năng lượng lớn, biểu cảm linh hoạt và khả năng xử lý những động tác mạnh. Các phần trình diễn của nhóm cũng thường đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa tay, vai và toàn bộ đội hình.

Keonho tên đầy đủ là Ahn Geon Ho, sinh ngày 14/2/2009 là em út của CORTIS

Keonho tên đầy đủ là Ahn Geon Ho, sinh ngày 14/2/2009 là em út của CORTIS. Trước khi bước vào giới giải trí, Keonho theo đuổi bơi lội bán chuyên nghiệp và từng nuôi mục tiêu phát triển theo con đường vận động viên. Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2021, khi Keonho đang học lớp 6. Nhờ ngoại hình nổi bật, anh được tuyển trạch viên của BIGHIT MUSIC phát hiện. Keonho sau đó từ bỏ con đường thể thao, trở thành thực tập sinh và dành phần lớn thời gian cho việc đào tạo. Từ một cậu bé quen với hồ bơi, anh chuyển sang học thanh nhạc, vũ đạo và cách làm việc trước ống kính.

Keonho gây chú ý bằng gương mặt sáng, nụ cười rộng và khả năng thay đổi biểu cảm nhanh khi bước lên sân khấu

Keonho cùng CORTIS chính thức ra mắt ngày 18/8/2025. Đây là nhóm nam đầu tiên được BIGHIT MUSIC giới thiệu sau TXT trong gần 6 năm. Đội hình gồm Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho, được xây dựng theo mô hình “Young Creator Crew”. Các thành viên không chỉ biểu diễn mà còn tham gia sáng tác, sản xuất, biên đạo và phát triển hình ảnh. Riêng Keonho từng góp sức ở khâu quay, biên tập video và đưa ra ý tưởng cho nội dung của nhóm.

Tuy nhiên, ngoại hình vẫn là yếu tố đưa Keonho vượt lên về độ nhận diện. Ngay từ trước khi ra mắt, ảnh teaser và video hậu trường của nam idol đã liên tục được chia sẻ. Keonho gây chú ý bằng gương mặt sáng, nụ cười rộng và khả năng thay đổi biểu cảm nhanh khi bước lên sân khấu. Khoảnh khắc anh phát biểu tại lễ trao giải cuối năm từng được lan truyền mạnh chỉ vì nụ cười, khiến nhiều khán giả gọi nam idol là “thiếu niên cười là tan chảy”.

Tại Việt Nam, Keonho được nhiều người hâm mộ gọi bằng biệt danh “Kẹo Nho”

Tại Việt Nam, Keonho được nhiều người hâm mộ gọi bằng biệt danh “Kẹo Nho”. Những đoạn video ghi lại nụ cười, biểu cảm và phần trình diễn của nam idol thường xuyên xuất hiện trên TikTok, Threads cùng các diễn đàn giải trí. CORTIS cũng nhanh chóng hình thành tệp người theo dõi gồm khán giả Gen Z, Gen Alpha và cả nhóm fan Kpop lâu năm. Trong đội hình 5 người, Keonho là một trong những thành viên được nhắc đến nhiều nhất nhờ ngoại hình dễ nhận diện và loạt khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội.

Keonho hiện tại là gương mặt hút fan bậc nhất của CORTIS

Sức hút cá nhân của Keonho tăng lên cùng tốc độ phát triển của CORTIS. EP đầu tay của nhóm từng lọt top 20 Billboard 200, trong khi What You Want và GO! trở thành hai ca khúc giúp nhóm mở rộng độ nhận diện ngay trong năm đầu hoạt động. Chưa đầy một năm sau khi ra mắt, Keonho đã đi từ cựu vận động viên bơi lội thành gương mặt hút fan bậc nhất nhóm nam mới của BIGHIT MUSIC.

Ảnh: X