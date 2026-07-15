Mỹ nhân rơi lệ làm 12 triệu người xót xa: Làm việc 359 ngày không nghỉ, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn mà thương!

Khán giả không ngừng xót xa khi thấy mỹ nhân này bật khóc.

Sana (TWICE) vừa biểu diễn vừa khóc trong concert

Tối 12/7, TWICE tổ chức đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn toàn cầu THIS IS FOR tại KSPO Dome, Seoul. Concert cũng khép lại chuỗi 3 đêm liên tiếp cháy vé của nhóm tại thủ đô Hàn Quốc, diễn ra từ ngày 10-12/7. Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc, khoảnh khắc được khán giả chia sẻ nhiều nhất lại thuộc về Sana.

Sana bật khóc ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn

Theo những đoạn fancam lan truyền, Sana bất ngờ không kìm được cảm xúc khi giai điệu What Is Love? vang lên. Nữ thần tượng vẫn di chuyển theo đội hình và cố gắng hoàn thành phần biểu diễn, nhưng nước mắt liên tục rơi. Cô nhiều lần đưa tay lên che mặt, lau khóe mắt rồi nhanh chóng trở lại với vũ đạo.

Khoảnh khắc gây chú ý bởi Sana vừa khóc vừa cố giữ nụ cười trước khán giả. Có thời điểm, nữ thần tượng quay mặt sang một bên để lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn tiếp tục hát và tương tác cùng các thành viên. Khi nhận ra Sana xúc động, những người còn lại cũng chủ động tiến lại gần cô trên sân khấu.

Sana vừa khóc vừa cố giữ nụ cười trước khán giả

Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh Sana rơi nước mắt đã được chia sẻ khắp mạng xã hội. Nhiều khán giả cho biết họ xúc động khi nhìn thấy một thành viên vốn luôn tràn đầy năng lượng lại không thể giữ bình tĩnh trong những phút cuối của chuyến lưu diễn kéo dài gần một năm. Gương mặt đỏ hoe, đôi mắt long lanh ngấn nước của Sana còn khiến người xem xuýt xoa vì vẫn đẹp nao lòng giữa khoảnh khắc nhiều cảm xúc.

Đây là đêm cuối trong chuỗi concert của TWICE tại Seoul, đồng thời khép lại chuyến lưu diễn toàn cầu THIS IS FOR

Đây là đêm cuối trong chuỗi concert của TWICE tại Seoul, đồng thời khép lại chuyến lưu diễn toàn cầu THIS IS FOR. Tour bắt đầu từ tháng 7/2025, đi qua 44 thành phố với tổng cộng 81 đêm diễn. Trong gần một năm, 9 thành viên liên tục di chuyển giữa châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu và nhiều thị trường khác.

Riêng chặng Bắc Mỹ đã thu hút khoảng 550.000 khán giả. Tại Nhật Bản, TWICE tiếp tục cho thấy sức bán vé lớn khi tổ chức các đêm diễn sân vận động trước hàng chục nghìn người. Ba concert tại Sân vận động Quốc gia Tokyo quy tụ tổng cộng khoảng 240.000 khán giả, tương đương 80.000 người mỗi đêm.

Sau concert tại Seoul, Sana cùng TWICE chính thức khép lại lịch trình lưu diễn kéo dài 359 ngày và sẽ nghỉ ngơi đến hết năm trước khi trở lại với những kế hoạch mới

Sau concert tại Seoul, TWICE chính thức khép lại lịch trình lưu diễn kéo dài 359 ngày và sẽ nghỉ ngơi đến hết năm trước khi trở lại với những kế hoạch mới. Khoảnh khắc Sana lau nước mắt rồi trở lại đội hình cũng trở thành một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất khi hành trình gần một năm kết thúc.

Mỹ nhân hay cười nhưng cũng dễ rơi nước mắt nhất TWICE

Sana sinh năm 1996 tại Osaka, Nhật Bản. Cô sang Hàn Quốc làm thực tập sinh khi còn ở tuổi thiếu niên, sau đó tham gia chương trình sống còn Sixteen. Tháng 10/2015, Sana chính thức ra mắt cùng Nayeon, Jeongyeon, Momo, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu trong đội hình TWICE.

Sana là một trong những thành viên được công chúng nhận diện rộng rãi nhất nhóm

Chỉ khoảng nửa năm sau khi ra mắt, Sana trở thành một trong những thành viên được công chúng nhận diện rộng rãi nhất nhóm. Câu hát “shy shy shy” trong Cheer Up lan rộng trên mạng xã hội, được nhiều nghệ sĩ và chương trình truyền hình nhắc lại. Khoảnh khắc này giúp Sana nhanh chóng bước ra khỏi phạm vi fandom, đồng thời trở thành cú hích đưa TWICE tiến vào giai đoạn đỉnh cao với chuỗi hit phủ sóng toàn châu Á.

Sana nổi bật nhờ gương mặt sáng, biểu cảm linh hoạt và khả năng tương tác với máy quay. Cô có thể chuyển đổi giữa hình ảnh đáng yêu và quyến rũ chỉ trong một sân khấu. Nhờ lợi thế ngoại hình, thành viên TWICE nhiều lần được đề cử hoặc xuất hiện trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn.

Nhờ lợi thế ngoại hình, thành viên TWICE nhiều lần được đề cử hoặc xuất hiện trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn

Ngoài hoạt động cùng TWICE, Sana còn là thành viên của nhóm nhỏ MISAMO bên cạnh Mina và Momo. Bộ ba tập trung quảng bá tại Nhật Bản, phát hành sản phẩm âm nhạc và tổ chức các sân khấu riêng. Sana cũng liên tục xuất hiện tại sự kiện thời trang, chiến dịch quảng cáo và hoạt động của nhiều thương hiệu quốc tế.

Tài khoản Instagram cá nhân của cô hiện đã vượt 12,8 triệu người theo dõi. Những hình ảnh thời trang, hậu trường hay khoảnh khắc đời thường của Sana thường nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, giúp nữ ca sĩ duy trì độ nhận diện riêng ngay cả khi không hoạt động cùng TWICE.

Trái ngược với hình ảnh luôn cười tươi trước ống kính, Sana nổi tiếng là người dễ xúc động

Trái ngược với hình ảnh luôn cười tươi trước ống kính, Sana nổi tiếng là người dễ xúc động. Cô nhiều lần bật khóc khi nhắc đến các thành viên, người hâm mộ hoặc những cột mốc quan trọng của TWICE. Các thành viên cũng đã quen với việc Sana đang trò chuyện vui vẻ nhưng có thể rơi nước mắt ngay khi bầu không khí trở nên xúc động. Vì vậy, khoảnh khắc Sana bật khóc tại đêm diễn tại Seoul cũng không phải là điều lạ lẫm với các ONCE.

Bên cạnh dư âm cảm xúc từ tour diễn, câu chuyện gia hạn hợp đồng giữa TWICE và JYP Entertainment cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý lớn từ công chúng

Bên cạnh dư âm cảm xúc từ tour diễn, câu chuyện gia hạn hợp đồng giữa TWICE và JYP Entertainment cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Đại diện công ty chủ quản xác nhận cả 9 thành viên hiện đang trong quá trình thảo luận tích cực về chặng đường tiếp theo. Dù hàng loạt đồn đoán về định hướng cá nhân của từng mảnh ghép liên tục xuất hiện trên truyền thông, JYP cho biết các quyết định chính thức sẽ sớm được công bố sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Ảnh: JYPE/ X