13 ca sĩ kiếm 6.000 tỷ trong 1 năm: Quá khứ nợ nần đến 2 lần tái ký nổi tiếng toàn cầu, nay là đại sứ UNESCO

Nhóm nhạc này được xem là một trong những "phép màu" của Kpop.

Trước khi trở thành một trong những nhóm nhạc Kpop thành công nhất, SEVENTEEN từng trải qua quãng thời gian vô cùng chật vật cùng Pledis Entertainment, công ty khi đó liên tục thua lỗ và đứng bên bờ vực phá sản. Thời điểm 2012-2015, Pledis Entertainment không đủ ngân sách để đầu tư cho dự án nhóm nam mới, khiến kế hoạch ra mắt của SEVENTEEN bị trì hoãn liên tiếp trong suốt ba năm.

Trước khi trở thành một trong những nhóm nhạc Kpop thành công nhất, SEVENTEEN từng trải qua quãng thời gian vô cùng chật vật

Thiếu kinh phí cũng buộc SEVENTEEN phải tự mình đảm nhận gần như toàn bộ các khâu sản xuất. Woozi trực tiếp sáng tác, sản xuất âm nhạc; Hoshi phụ trách biên đạo; các thành viên còn lại cùng nhau xây dựng concept, ý tưởng trình diễn và phân chia vai trò. Danh xưng "nhóm nhạc tự sản xuất" (self-producing idol) vì thế không xuất phát từ một chiến lược truyền thông, mà là lựa chọn duy nhất để nhóm có thể tồn tại và ra mắt.

Thiếu kinh phí cũng buộc SEVENTEEN phải tự mình đảm nhận gần như toàn bộ các khâu sản xuất

Năm 2015, SEVENTEEN chính thức ra mắt với đội hình 13 thành viên cùng EP đầu tay 17 Carat. Trong những sân khấu đầu tiên, vì không đủ kinh phí đầu tư trang phục biểu diễn, SEVENTEEN từng mặc những chiếc áo lưới thể thao in số phía sau để khán giả cũng như ê-kíp ghi hình dễ dàng phân biệt 13 thành viên. Chính từ những điều kiện thiếu thốn ấy, nền tảng sáng tạo của SEVENTEEN được hình thành và dần trở thành bản sắc nổi bật nhất của nhóm.

Sau khi chính thức debut, SEVENTEEN từng bước khẳng định vị thế bằng loạt ca khúc như Adore U , Mansae hay Don't Wanna Cry . Thành công thương mại của nhóm giúp Pledis dần vượt qua giai đoạn khó khăn, cải thiện tình hình tài chính sau nhiều năm thua lỗ.

Tháng 5/2020 trở thành cột mốc quan trọng khi Big Hit Entertainment (nay là HYBE) chính thức mua lại cổ phần lớn nhất của Pledis Entertainment

Tháng 5/2020 trở thành cột mốc quan trọng khi Big Hit Entertainment (nay là HYBE) chính thức mua lại cổ phần lớn nhất của Pledis Entertainment. Thương vụ này mang lại lợi ích cho cả hai phía. Với Pledis và SEVENTEEN, việc gia nhập HYBE đồng nghĩa với nguồn lực tài chính mạnh hơn, hệ thống vận hành toàn cầu chuyên nghiệp cùng nền tảng kết nối người hâm mộ Weverse.

Trong khi đó, HYBE sở hữu thêm một trong những nhóm nhạc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Kpop. Sau khi gia nhập HYBE, SEVENTEEN không hề bị lu mờ. Ngược lại, trong giai đoạn 2023-2025 khi các thành viên BTS lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự, SEVENTEEN trở thành một trong những nghệ sĩ đóng góp doanh thu lớn nhất cho tập đoàn.

SEVENTEEN bùng nổ toàn cầu vào năm 2023 với bản hit Super

Năm 2023 được xem là năm bùng nổ nhất trong sự nghiệp SEVENTEEN khi nhóm đồng thời thống trị thị trường album, lưu diễn và các hoạt động thương mại. Theo Circle Chart, SEVENTEEN bán tổng cộng 15,93 triệu bản album trong năm 2023, trở thành nghệ sĩ có doanh số album cao nhất Hàn Quốc.

Trong đó, mini album FML tiêu thụ hơn 6,39 triệu bản và lập kỷ lục album K-pop bán chạy nhất lịch sử tại thời điểm phát hành. Mini album SEVENTEENTH HEAVEN tiếp tục bán hơn 5,94 triệu bản. Ước tính với mức giá phổ biến từ 15-20 USD mỗi album, riêng doanh thu gộp từ mảng bán đĩa có thể đạt khoảng 130-150 triệu USD.

Năm 2023 được xem là năm bùng nổ nhất trong sự nghiệp SEVENTEEN

Ở mảng lưu diễn, tour thế giới FOLLOW cũng ghi nhận thành tích nổi bật. Theo Billboard Boxscore và Touring Data, các đêm diễn được báo cáo trong năm 2023 thu về khoảng 111,5 triệu USD doanh thu bán vé với 988.314 vé được bán qua 28 buổi diễn, đưa SEVENTEEN trở thành nhóm nhạc nam Kpop có doanh thu tour cao nhất năm.

Ngoài âm nhạc, SEVENTEEN còn duy trì sức hút mạnh ở lĩnh vực thương mại. Các hoạt động bán merchandise, lightstick, bản quyền hình ảnh, nhạc số cùng hệ thống quảng cáo và đại sứ thương hiệu tiếp tục đóng góp nguồn thu đáng kể.

SEVENTEEN là một trong những nhóm nhạc chạy tour tốt nhất Kpop, từng lập kỷ lục với 2 đêm tại SVĐ Nissan, Nhật Bản

Trong năm 2023, các thành viên liên tục xuất hiện trong chiến dịch của nhiều thương hiệu quốc tế. Mảng kinh doanh gián tiếp này được ước tính đóng góp thêm khoảng 30-40 triệu USD. Từ những số liệu thương mại được công bố của năm 2023, tổng doanh thu SEVENTEEN mang lại cho HYBE trong năm 2023 được nhiều đơn vị phân tích ước tính dao động khoảng 220-250 triệu USD (khoảng 6000 tỷ đồng).

SEVENTEEN là Đại sứ thiện chí đầu tiên của UNESCO vì Thanh niên

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, SEVENTEEN tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu Kpop. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, SEVENTEEN còn mở rộng tầm ảnh hưởng sang các hoạt động xã hội. Năm 2023, nhóm trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên phát biểu và biểu diễn tại Diễn đàn Thanh niên UNESCO ở Paris với thông điệp "Going Together".

Đến tháng 6/2024, Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay chính thức bổ nhiệm SEVENTEEN làm Đại sứ thiện chí đầu tiên của UNESCO vì Thanh niên. Bên cạnh vai trò đại diện, nhóm còn tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ các chương trình giáo dục toàn cầu của tổ chức này.

S.Coups - trưởng nhóm SEVENTEEN

Ngày 13/7/2026, Pledis Entertainment xác nhận toàn bộ 13 thành viên SEVENTEEN tái ký hợp đồng lần thứ hai với công ty. Trước đó, thông tin này đã được trưởng nhóm S.Coups xúc động chia sẻ với người hâm mộ trong đêm cuối concert SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE tại sân vận động Incheon Asiad hôm 5/4/2026.

Theo Pledis, các thành viên chưa nhập ngũ đã hoàn tất thủ tục ký kết. Những thành viên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ hoàn tất các thủ tục theo quy định khi điều kiện cho phép. Công ty cũng cho biết đang chuẩn bị kế hoạch để SEVENTEEN trở lại với đầy đủ đội hình sau khi các thành viên xuất ngũ.

Ngày 13/7/2026, Pledis Entertainment xác nhận toàn bộ 13 thành viên SEVENTEEN tái ký hợp đồng lần thứ hai với công ty

Việc cả 13 thành viên tiếp tục đồng hành cùng nhau được xem là trường hợp đặc biệt hiếm gặp trong Kpop, nhất là với một nhóm bước sang năm hoạt động thứ 11. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần, màn tái ký lần thứ hai còn được đánh giá là yếu tố giúp HYBE duy trì nguồn doanh thu ổn định trong nhiều năm tới, khi SEVENTEEN vẫn là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng tiêu thụ album và doanh thu lưu diễn hàng đầu thế giới.

Hoạt động 11 năm với 2 lần tái ký hợp đồng, SEVENTEEN chính là ngoại lệ của Kpop

Từ những thực tập sinh từng phải tự làm nhạc vì công ty không còn tiền đầu tư, SEVENTEEN đã trở thành một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất Kpop. Hành trình của 13 thành viên không chỉ phản ánh sự thay đổi về vị thế của một nhóm nhạc, mà còn là câu chuyện về sự kiên trì, tinh thần đồng đội và quá trình xây dựng thành công từ xuất phát điểm nhiều thiếu thốn.