Năm 2015, TWICE ra mắt dưới trướng JYP Entertainment và nhanh chóng nổi đình đám, trở thành nhóm nữ quốc dân thế hệ mới trong hơn 3 năm 2016 - 2019. Chuỗi hit quốc dân của TWICE gồm Cheer Up, TT, Yes or Yes, What is Love?, Likey,... giúp nhóm càn quét các BXH nhạc số Hàn, lập kỷ lục Perfect All-Kill liên tiếp. TWICE từng đạt đến đỉnh cao thành tích đủ cho BLACKPINK “hít khói”, trước khi nhóm trượt dài khỏi thời hoàng kim vì nhiều yếu tố.

Một trong những lý do giúp TWICE càn quét quốc dân thời mới debut chính là concept thanh xuân, tươi trẻ quá hợp với nhóm. Và để hình ảnh này viral khắp châu Á, không thể bỏ qua công lao của Sana - hotgirl người Nhật hút fan nhất nhóm.

Một trong những lý do giúp TWICE càn quét quốc dân thời mới debut chính là concept thanh xuân

Năng lượng tuổi trẻ, visual xinh yêu, thần thái tự nhiên của Sana giúp cô toả sáng trong concept thanh xuân

Sana thường được JYP ưu ái cho đứng trung tâm nhóm, đảm nhận nhiều line điểm nhấn của ca khúc. Năng lượng tuổi trẻ, visual xinh yêu, thần thái tự nhiên của Sana giúp cô toả sáng trong concept thanh xuân. Ánh mắt ngây thơ và những cử chỉ đáng yêu của Sana đã trở thành tường thành Kpop, được nhiều đàn em lấy làm “sách mẫu”, các idol nam thì mê “đứ đừ”. Sana còn nổi tiếng với nhiều màn aegyo được liệt vào hàng huyền thoại Kpop. Trong đó không thể quên nhắc đến vũ đạo TT từng gây bão toàn châu Á.

Fancam TT mới đây của Sana

Khoảnh khắc cho thấy nữ thần thanh xuân đã hết ngây thơ

Sana nhảy TT ở tuổi 20

Cái lắc hông 3s gây sốt

Nữ idol sinh năm 1996, từng khiến cả châu Á mê mệt vì nhan sắc trong trẻo như bạn gái nhà bên, nay đã là quý cô có sức lôi cuốn mãnh liệt

Nữ idol sinh năm 1996, từng khiến cả châu Á mê mệt vì nhan sắc trong trẻo như bạn gái nhà bên, nay đã là quý cô có sức lôi cuốn mãnh liệt. Vẫn là vũ đạo TT năm nào, nhưng Sana của hiện tại thể hiện ra một tinh thần hoàn toàn khác. Cái lắc hông mạnh mẽ, dứt khoát và tràn ngập hơi thở sexy khiến người xem há hốc. Chỉ 3 giây, mà ai nấy đều đổ gục trước màn vũ đạo nóng bỏng của Sana. Không còn ngây thơ, trong sáng như 10 năm trước, Sana đã trưởng thành và tự tin thể hiện khía cạnh nữ tính của mình. Không hở bạo, Sana vẫn làm người ta không thể rời mắt trước chuyển động cơ thể gợi cảm, vừa đủ, không bị nhức mắt.

Sana xinh như nữ thần

Chiếc fancam này thu về hàng trăm nghìn lượt xem trên X, được fan truyền tay nhau ở nhiều nền tảng. TWICE có thể không còn giữ được sức hút như thời hoàng kim, nhưng fandom đông đảo và hợp đồng lâu dài cùng JYP vẫn giúp nhóm hoạt động năng nổ, lập nhiều kỷ lục doanh thu ở mảng tour concert. Trong đó, bộ ba MiSaMo (3 thành viên người Nhật gồm Mina, Sana, Momo) cực kỳ ăn nên làm ra ở nước mặt trời mọc. JYP cũng đẩy mạnh quảng bá cho 3 cô gái, “cá kiếm” về không ít tiền.

Loạt ảnh thu trọn visual Sana gần đây: