Việt Nam có mỹ nam trăm tỷ bỏ học Y đi hát 16 năm, tài năng nhan sắc có thừa, đi thi thêm trải nghiệm

Không bó mình trong một vai trò, nam nghệ sĩ liên tục đi qua ca hát, phim ảnh và truyền hình thực tế suốt 16 năm.

Song Luân bỏ học Y đi hát 16 năm, hai lần tham gia show Anh Trai để thử sức

Sau khi Live Stage 1 của Tinh Hà Say Hi lên sóng, nhiều nghệ sĩ nhanh chóng được khán giả gọi tên. Trong đó, Song Luân gây chú ý nhờ phần thể hiện trong tiết mục Dancin’ My Way, dù không giữ vị trí đội trưởng và cũng không có nhiều thời lượng nhất đội hình. Ở vòng thi này, Song Luân về đội buitruonglinh cùng Sơn.K và HYO. Cả nhóm mang đến một ca khúc pha trộn disco và Afrobeat, có phần dàn dựng lấy bối cảnh quán bar mang màu sắc “old money”. Bốn thành viên hóa thân thành những người đàn ông với quan điểm khác nhau về tình yêu, kết hợp ca hát, vũ đạo và diễn xuất trong cùng một sân khấu.

Song Luân nhận được nhiều lời khen ngợi sau Live Stage 1 tại Tinh Hà Say Hi

Song Luân xuất hiện với bộ suit xám, giữ hình ảnh lịch lãm quen thuộc. Anh đảm nhận một số câu hát và góp phần phát triển câu chuyện hình ảnh cho tiết mục nhờ kinh nghiệm đóng phim, thực hiện MV. Sau khi chương trình lên sóng, phần thể hiện của nam nghệ sĩ nhanh chóng được tách riêng và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét Song Luân sở hữu chất giọng dày, rõ lời và tạo cảm giác cuốn dù phần hát không dài. Một số người cũng bất ngờ khi gương mặt vốn quen thuộc trên màn ảnh vẫn duy trì khả năng hát live khá chắc chắn.

Tiết mục Dancin’ My Way

Kết quả chung của đội buitruonglinh lại không nằm trong nhóm dẫn đầu. Đội nhận 58 phiếu và xếp hạng 5/6 tại Live Stage 1. Dù vậy, riêng phần hát của Song Luân vẫn được khán giả bàn luận, qua đó kéo sự chú ý trở lại với xuất phát điểm thực sự của anh là ca sĩ. Song Luân tên thật Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1991 tại Đồng Nai. Trước khi bước vào showbiz, anh từng theo học ngành Y Dược theo mong muốn của gia đình. Sau khoảng một năm, Song Luân quyết định dừng việc học để tập trung theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Song Luân từng theo học ngành Y Dược nhưng sau đó quyết định dừng việc học để tập trung theo đuổi đam mê nghệ thuật

Song Luân bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khoảng năm 2010, mang theo lợi thế ngoại hình sáng cùng chiều cao khoảng 1,8 m. Tuy nhiên, hành trình âm nhạc của anh không diễn ra thuận lợi. Song Luân hai lần tham gia vòng Giấu mặt Giọng Hát Việt vào năm 2013 và 2015 nhưng đều không được huấn luyện viên lựa chọn. Sau hai lần dừng bước từ vòng đầu, khán giả nhớ đến anh bằng danh xưng “trai đẹp The Voice” nhiều hơn giọng hát.

Trong những năm tiếp theo, Song Luân phát hành các ca khúc như Nếu Em Không Về, Đẹp Trai Thì Mới Có Nhiều Đứa Yêu, Giấu Đằng Sau hay Có Khi Ta Lại Say. Các sản phẩm thường được đầu tư về hình ảnh, tận dụng ngoại hình nam tính cùng những câu chuyện tình cảm trong MV. Tuy nhiên, Song Luân không dành toàn bộ thời gian để phát hành sản phẩm và duy trì lịch biểu diễn theo mô hình của một ca sĩ chuyên nghiệp. Anh sớm mở rộng hoạt động sang phim ảnh, chương trình truyền hình và các dự án thực tế. Âm nhạc vì thế trở thành một phần trong hành trình nghệ thuật, thay vì đường đua duy nhất mà nam nghệ sĩ theo đuổi.

Song Luân không dành toàn bộ thời gian để phát hành sản phẩm và duy trì lịch biểu diễn theo mô hình của một ca sĩ chuyên nghiệp

Năm 2022, Song Luân tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ với hình tượng Nhím Uiza. Màn lộ diện khiến dàn cố vấn bất ngờ khi nhiều người trước đó đoán nhân vật là Rocker Nguyễn. Chương trình giúp công chúng nhớ lại việc anh vốn bước vào showbiz bằng nghề ca hát, trước khi được biết đến rộng rãi nhờ phim ảnh. Đến Anh Trai Say Hi 2024, Song Luân tiếp tục tìm cơ hội đưa giọng hát đến gần khán giả trẻ. Song Luân lần lượt góp mặt trong các tiết mục nổi bật như No Far No Star, YOU, Cứ Để Anh Ta Rời Đi, Bao Lời Con Chưa Nói và Đều Là Của Em. Ở chung kết, anh có sân khấu cá nhân Lâu Không Gặp cùng Tage, sau đó kết hợp HIEUTHUHAI, Dương Domic và JSOL trong Sao Hạng A. Nam nghệ sĩ đi đến chặng cuối nhưng không góp mặt trong đội hình Best 5.

Đến Anh Trai Say Hi 2024, Song Luân được yêu thích hơn nhờ hình ảnh điềm đạm, khả năng làm việc nhóm và ngoại hình nổi bật

Sau chương trình, Song Luân trở lại đường đua Vpop bằng single COEM , phát hành ngày 31/1/2025. Đến tháng 9/2025, anh bắt đầu giới thiệu EP đầu tay 33 với Thuốc Kháng Xinh. Dự án sau đó lần lượt có thêm Die In Your Eyes, Chủ Nhân Của Những Nỗi Buồn, Mấy Ai Ra Đường Khi Trời Mưa và Cuộc Gọi Cuối. Dù phát hành sản phẩm đều hơn, Song Luân vẫn song song đóng phim và tham gia các chương trình truyền hình. Việc tiếp tục xuất hiện tại Tinh Hà Say Hi vì thế giống một lần thử sức mới, nơi anh có thêm không gian hát, nhảy và làm việc cùng các nghệ sĩ trẻ

Từng bị khuyên đừng đóng phim, có tác phẩm 475 tỷ nhưng thành tích trồi sụt

Thay vì tập trung toàn bộ thời gian cho ca hát, phát hành sản phẩm liên tục và duy trì lịch chạy show như một ca sĩ chuyên nghiệp, Song Luân sớm chia hoạt động sang phim ảnh, truyền hình và các chương trình thực tế. Tuy nhiên, lĩnh vực này ban đầu cũng không dễ dàng với anh. Anh bị từ chối nhiều lần trước khi bắt đầu nhận được những vai diễn đầu tiên. Song Luân lần lượt xuất hiện trong Mẹ Chồng, Lật Mặt 3: Ba Chàng Khuyết và Quý Cô Thừa Kế. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2018, khi anh đảm nhận vai Đại úy Duy Kiên trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt.

Song Luân có sự nghiệp diễn xuất với nhiều vai diễn đa dạng

Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong Cây Táo Nở Hoa với vai Dư. Đến năm 2023, anh đảm nhận vai John trong Nhà Bà Nữ. Bộ phim phát hành dịp Tết, bán hơn 5,8 triệu vé và đạt doanh thu 475 tỷ đồng. Đây là dự án phòng vé lớn nhất Song Luân từng góp mặt, đồng thời đưa anh vào nhóm diễn viên có phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, thành tích các dự án có Song Luân tham gia không phải lúc nào cũng ổn định. Cuối năm 2024, anh được giao vai nam chính Ba Hơn trong Công Tử Bạc Liêu. Dự án đầu tư lớn vào bối cảnh và phục trang nhưng kết thúc hành trình ngoài rạp với doanh thu khoảng 36 tỷ đồng sau hơn 5 tuần.

Vai John trong phim Nhà Bà Nữ là vai diễn thành công nhất của Song Luân

Sau 16 năm hoạt động, Song Luân vẫn không đặt mình cố định ở một vai trò. Anh đi qua ca hát, phim ảnh rồi truyền hình thực tế, liên tục thử sức ở những format khác nhau. Anh Trai Say Hi và Tinh Hà Say Hi vì thế giống hai chặng mở rộng trải nghiệm hơn là tuyên bố trở lại toàn lực với âm nhạc. Việc hoạt động trên nhiều lĩnh vực giúp Song Luân giữ hình ảnh nghệ sĩ đa năng và có được độ nhận diện cao với nhiều tệp khán giả. Ở thời điểm hiện tại, Tinh Hà Say Hi tiếp tục đưa anh trở lại sân khấu, đồng thời nối dài hành trình song song giữa âm nhạc, phim ảnh và truyền hình.

Sau 16 năm hoạt động, Song Luân không xây dựng sự nghiệp theo mô hình chỉ tập trung vào một nghề. Anh liên tục luân chuyển giữa ca hát, đóng phim và truyền hình thực tế

Ảnh: FBNV/ Tinh Hà Say Hi