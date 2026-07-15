3 ngôi sao khiến lượng tìm kiếm Hà Nội tăng gấp 4 lần: Cả nước đi xem concert, 10 năm không chạy show vẫn chưa hết thời

Ngay từ khi công bổ trở lại, 3 ngôi sao này đã thể hiện rõ sự ưu ái cho khán giả Việt.

Concert BIGBANG khiến lượng tìm kiếm Hà Nội tăng gấp 4 lần

Ngày 15/7, YG Entertainment chính thức công bố tên tour diễn thế giới nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG là XX : COSMOS. Cùng với thông báo, công ty phát hành hai poster chính thức trên các nền tảng mạng xã hội, đánh dấu sự trở lại của nhóm với chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên sau gần một thập kỷ.

Theo YG, tên gọi XX : COSMOS mang nhiều tầng ý nghĩa. "XX" đại diện cho cột mốc 20 năm kể từ ngày BIGBANG ra mắt, trong khi "COSMOS" là khái niệm mang tính vũ trụ, tượng trưng cho sự kết nối, các mối quan hệ và tính bền vững. Ý tưởng đặt tên cũng có sự tham gia trực tiếp của các thành viên.

YG công bố tên tour thế giới của BIGBANG là XX : COSMOS

Đại diện công ty cho biết thêm, cũng như ý nghĩa của "COSMOS" - bao hàm mọi điều đã tồn tại trong quá khứ, đang hiện hữu ở hiện tại và sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai, tên tour là biểu tượng cho hành trình âm nhạc mà BIGBANG đã viết nên suốt hai thập kỷ, cũng như quãng thời gian quý giá giữa nhóm và người hâm mộ. BIGBANG sẽ mở màn XX : COSMOS bằng ba đêm diễn tại Goyang Sports Complex (Hàn Quốc) từ ngày 21-23/8. Sau khi bổ sung Manila (Philippines) vào lịch trình, nhóm sẽ thực hiện 33 đêm diễn tại 19 thành phố trên toàn thế giới.

Đáng chú ý, Hà Nội trở thành điểm dừng chân đầu tiên của BIGBANG tại Đông Nam Á. Hai đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình dự kiến diễn ra vào ngày 24 và 25/10, cho thấy sự ưu ái đặc biệt mà nhóm dành cho thị trường Việt Nam. Sức nóng của BIGBANG nhanh chóng lan rộng. Theo dữ liệu từ nền tảng công nghệ du lịch tích hợp Traveloka, chỉ sau khi concert được công bố, lượng tìm kiếm du lịch nội địa đến Hà Nội đã tăng hơn 4 lần so với mức thông thường.

Dù concert BIGBANG ở Hà Nội còn hơn 3 tháng nữa mới diễn ra và ban tổ chức chưa công bố thông tin bán vé chính thức, nhiều người hâm mộ đã chủ động đặt vé máy bay và tìm kiếm nơi lưu trú để chuẩn bị cho hành trình "đu idol"

Dù chương trình còn hơn 3 tháng nữa mới diễn ra và ban tổ chức chưa công bố thông tin bán vé chính thức, nhiều người hâm mộ đã chủ động đặt vé máy bay và tìm kiếm nơi lưu trú để chuẩn bị cho hành trình "đu idol". Điều này phản ánh xu hướng du lịch âm nhạc đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Trong vài năm trở lại đây, Việt Nam dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch âm nhạc châu Á khi liên tiếp đón nhiều nghệ sĩ quốc tế. Các sự kiện không chỉ thu hút lượng lớn khán giả mà còn tạo động lực đáng kể cho ngành du lịch, lưu trú và dịch vụ địa phương. Theo báo cáo của Grand View Research, quy mô thị trường du lịch âm nhạc toàn cầu được dự báo đạt hơn 330 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 15,8% trong giai đoạn 2026-2033.

Cộng đồng fan BIGBANG tại Việt Nam từ lâu được xem là một trong những lực lượng đông đảo và trung thành nhất Đông Nam Á

Không phải ngẫu nhiên Việt Nam trở thành một trong những điểm đến được BIGBANG lựa chọn trong chương đầu tiên của tour diễn. Cộng đồng fan BIGBANG tại Việt Nam từ lâu được xem là một trong những lực lượng đông đảo và trung thành nhất Đông Nam Á. Tệp người hâm mộ trải dài từ thế hệ 8X, 9X đến Gen Z đời đầu - những người đã lớn lên cùng âm nhạc của BIGBANG, hiện sở hữu khả năng tài chính ổn định và sẵn sàng chi tiêu cho thần tượng.

Sức mua này đã được chứng minh qua hàng loạt sự kiện trong những năm gần đây. Daesung từng hai lần tổ chức fancon và concert tại TP.HCM đều ghi nhận tình trạng cháy vé. Mọi hoạt động liên quan đến BIGBANG luôn nhận được sự quan tâm lớn dù nhóm không còn duy trì tần suất hoạt động như thời kỳ đỉnh cao.

G-Dragon lần đầu biểu diễn ở Mỹ Đình vào tháng 6/2025

Đặc biệt, sự trở lại của G-Dragon trong năm 2025 đã tạo nên hiệu ứng chưa từng có tại Việt Nam. Trưởng nhóm BIGBANG lần đầu biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ K-Star Spark vào tháng 6/2025 trước khoảng 40.000 khán giả, với toàn bộ vé được bán hết. Trên mạng xã hội, hình ảnh hoa cúc biểu tượng của G-Dragon đồng loạt phủ sóng để chào đón nam nghệ sĩ đến Việt Nam.

Chỉ vài tháng sau, vào ngày 8-9/11/2025, G-Dragon tiếp tục mang world tour cá nhân Übermensch đến Hà Nội với hai đêm diễn quy mô lớn tại Ocean Park. Đây cũng là điểm dừng chân quốc tế cuối cùng của chuyến lưu diễn kéo dài tám tháng trước khi nam nghệ sĩ trở về Hàn Quốc tổ chức encore khép lại tour. Gần 100.000 khán giả đã đổ về hai đêm diễn. Mọi phát biểu và khoảnh khắc tương tác của G-Dragon đều nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong chương trình, anh nhiều lần bày tỏ Hà Nội là điểm dừng chân đặc biệt trong sự nghiệp, nhắc lại lần gặp gỡ khán giả Việt hồi tháng 6/2025, gọi người hâm mộ là "fam" - gia đình, đồng thời lần đầu hé lộ kế hoạch kỷ niệm 20 năm BIGBANG.

Concert của G-Dragon ở OCP3 thu hút 100 nghìn khán giả

Và G-Dragon đã giữ đúng lời hứa. Chỉ vài tháng sau, BIGBANG chính thức xác nhận world tour kỷ niệm 20 năm, trong đó Hà Nội xuất hiện ngay ở giai đoạn đầu tiên của lịch trình. Ngoài sức mua, nhiệt lượng từ khán giả Việt cũng được xem là yếu tố khiến thị trường này trở nên đặc biệt trong mắt BIGBANG. Những biển lightstick phủ kín khán đài, các màn fanchant đồng thanh và hàng loạt video ghi lại cảnh fan Việt hát theo những bản hit của G-Dragon từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội quốc tế, góp phần khẳng định sức hút của cộng đồng VIP Việt Nam.

2 thập kỷ sóng gió và lý do BIGBANG vẫn là "ông hoàng Kpop"

Ra mắt ngày 19/8/2006 dưới trướng YG Entertainment với đội hình gồm G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung và Seungri, BIGBANG ban đầu theo đuổi phong cách hip-hop nhưng chưa tạo được tiếng vang ngay lập tức. Bước ngoặt chỉ đến vào năm 2007 khi Lies - ca khúc do G-Dragon sáng tác - thống trị các bảng xếp hạng suốt sáu tuần liên tiếp và trở thành Ca khúc của năm.

Lies - BIGBANG

Sau thành công của Lies, BIGBANG tiếp tục củng cố vị thế với Last Farewell và Haru Haru, trở thành nhóm nhạc quốc dân tại Hàn Quốc. Giai đoạn 2009-2011, nhóm mở rộng hoạt động sang Nhật Bản, đồng thời phát triển các dự án solo như GD&TOP hay Taeyang. Năm 2011, BIGBANG trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành giải Best Worldwide Act tại MTV Europe Music Awards.

BIGBANG đưa Hip-hop trở thành hiện tượng đại chúng và định hình ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc

Năm 2012, album Alive đưa BIGBANG trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên đưa một album tiếng Hàn lọt Billboard 200, mở đường cho Alive Galaxy Tour - chuyến world tour đầu tiên của nhóm. Đỉnh cao thương mại đến vào giai đoạn 2015-2016 với dự án MADE. Chuỗi đĩa đơn phát hành theo từng tháng càn quét các bảng xếp hạng và giải thưởng cuối năm, trong khi MADE World Tour thu hút khoảng 1,5 triệu khán giả toàn cầu, trở thành một trong những chuyến lưu diễn thành công nhất lịch sử Kpop.

Song song với thành công là hàng loạt biến cố. Năm 2011, G-Dragon bị điều tra vì sử dụng chất cấm tại Nhật Bản trước khi được đình chỉ khởi tố. Cùng năm, Daesung vướng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong, dù sau đó được tuyên vô tội. Đến năm 2017, T.O.P bị truy tố vì sử dụng chất cấm trước thời điểm nhập ngũ, nhận án treo và đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.

Sự nghiệp BIGBANG không hề êm đềm với 2 sự rời đi của Seungri và T.O.P gần như đẩy nhóm vào ngưỡng chấm hết

Biến cố lớn nhất xảy ra năm 2019 với đại án Burning Sun, khi Seungri bị điều tra với hàng loạt cáo buộc liên quan đến môi giới mại dâm, đánh bạc và tham ô. Cựu thành viên tuyên bố giải nghệ trước khi chấp hành án tù, để lại vết đen lớn nhất trong lịch sử BIGBANG.

Năm 2023, T.O.P xác nhận rời nhóm. BIGBANG ra mắt ca khúc Still Life vào năm 2022, sau khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhưng không có bất kì hoạt động quảng bá nào. Đây cũng là ca khúc duy nhất của BIGBANG với đội hình 4 người. Sau khi T.O.P đơn phương rời nhóm, BIGBANG hiện duy trì đội hình chính thức gồm ba thành viên: G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Still Life - ca khúc duy nhất BIGBANG phát hành với đội hình 4 thành viên

Dẫu trải qua nhiều biến cố, BIGBANG vẫn được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất của Kpop nhờ những đóng góp mang tính nền tảng cho ngành công nghiệp. Nhóm góp phần định nghĩa lại khái niệm "thần tượng tự sản xuất" khi G-Dragon trực tiếp sáng tác và sản xuất phần lớn các ca khúc. Thành công của BIGBANG mở đường cho nhiều thế hệ thần tượng tự sản xuất sau này như BTS, SEVENTEEN hay Stray Kids. Âm nhạc của BIGBANG cũng vượt qua ranh giới độ tuổi khi kết hợp hip-hop, electronic dance, R&B và pop đại chúng, tạo nên những ca khúc có sức sống bền bỉ suốt gần hai thập kỷ.

G-Dragon và BIGBANG mở ra nhiều cái đầu tiên cho Kpop

Bên cạnh âm nhạc, BIGBANG còn tạo dấu ấn sâu đậm về thời trang và văn hóa biểu diễn. Nhóm phá vỡ hình ảnh idol đồng đều bằng phong cách trình diễn phóng khoáng, đề cao cá tính, trong khi G-Dragon trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu, góp phần đưa xu hướng streetwear kết hợp high-fashion trở thành một phần của văn hóa Kpop.

Sau MADE World Tour (2015-2016), BIGBANG không còn thực hiện một chuyến lưu diễn thế giới quy mô lớn nào. Last Dance Tour năm 2017 chủ yếu diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản với đội hình bốn thành viên, vì vậy MADE vẫn được xem là world tour trọn vẹn cuối cùng của nhóm trong suốt gần 10 năm.

Những sân khấu tái hợp gây bão của BIGBANG trong 2 năm qua:

G-Dragon mang BIGBANG đến MAMA 2024

BIGBANG biểu diễn A Fool Of Tears ở concert encore của G-Dragon tại Hàn Quốc

BIGBANG và cú nổ Coachella

Sự tái hợp chính thức của bộ ba G-Dragon, Taeyang và Daesung diễn ra tại MAMA Awards 2024, khi cả ba cùng biểu diễn Home Sweet Home, Bang Bang Bang và Fantastic Baby, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lễ trao giải. Đến cuối năm 2025, Taeyang và Daesung tiếp tục xuất hiện trong đêm encore khép lại Übermensch World Tour của G-Dragon tại Seoul. Cả ba cùng biểu diễn We Like 2 Party và Tears of a Fool, đồng thời hé lộ kế hoạch kỷ niệm 20 năm BIGBANG.

Đầu năm 2026, BIGBANG tiếp tục đánh dấu cột mốc mới khi lần đầu tiên xuất hiện tại Coachella sau nhiều năm lỡ hẹn vì đại dịch COVID-19. Hai đêm diễn tại Outdoor Theatre thu hút khoảng 160.000 khán giả, đưa BIGBANG trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, nhóm nhận mức cát-xê khoảng 2 triệu USD cho màn trình diễn đặc biệt này.

BIGBANG đã trở thành cái tên huyền thoại, không bị đặt dưới 2 chữ "hết thời" và chỉ cần tổ chức show là sẽ được săn đón

Trong suốt hai thập kỷ hoạt động, G-Dragon luôn được xem là linh hồn của BIGBANG. Không chỉ định hình màu sắc âm nhạc, trưởng nhóm còn trở thành biểu tượng giúp duy trì sức ảnh hưởng của BIGBANG trong giai đoạn nhóm đối mặt với nhiều khủng hoảng. Thành công của các hoạt động solo, đặc biệt là Übermensch World Tour, góp phần tạo đòn bẩy để cái tên BIGBANG trở lại mạnh mẽ trước thềm cột mốc kỷ niệm 20 năm với XX : COSMOS. Tồn tại 20 năm, với 10 năm biến cố không chạy show, ít hoạt động nhóm, BIGBANG vẫn giữ vững sức nóng dù Kpop liên tục sản sinh ra thế hệ idol mới. BIGBANG đã trở thành cái tên huyền thoại, không bị đặt dưới 2 chữ "hết thời" và chỉ cần tổ chức show là sẽ được săn đón.

Hiện tại, World Tour BIGBANG đã mở bán vé tại Hàn Quốc, một số điểm diễn ở Mỹ và châu Âu. Mỗi nơi BIGBANG đặt chân đến đều tạo cơn sốt vé, nhanh chóng tẩu tán với số lượng lớn. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng cần lưu ý, hiện tại YG và BIGBANG chưa thông tin chính thức về việc bán vé 2 đêm concert tại Hà Nội. Người hâm mộ cần bình tĩnh, cẩn thận, tránh vì "sợ bỏ lỡ" mà sa bẫy "phe vé".