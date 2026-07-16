Thần đồng nhạc Việt 2 tuổi đã nổi khắp cả nước: Rời xa showbiz 22 năm, nhan sắc hiện tại mới sốc

Không thể nhận ra ngôi sao quốc dân một thời của làng nhạc Việt.

Diện mạo tuổi 31 của “bé Xuân Mai” gây chú ý

Mới đây, Xuân Nghi đăng tải đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc hội ngộ Xuân Mai trên trang cá nhân. Chỉ vài giây xuất hiện, khung hình có hai ngôi sao nhí đình đám một thời đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đây cũng là lần hiếm hoi công chúng nhìn thấy Xuân Mai sau nhiều năm cô gần như rút hoàn toàn khỏi làng giải trí.

Đoạn clip hội ngộ của Xuân Nghi và Xuân Mai

Trong video, Xuân Mai thoải mái ôm vai, trò chuyện và cười đùa cùng Xuân Nghi trước ống kính. Ở tuổi 31, nữ ca sĩ đã khác xa hình ảnh cô bé tóc buộc hai bên, cầm micro hát Con Cò Bé Bé từng phủ sóng trên những cuốn băng hình đầu những năm 2000.

Xuân Mai hiện có gương mặt tròn đầy, đường nét chững chạc và vẻ ngoài đằm hơn. Cô để tóc đen dài, uốn sóng nhẹ, mặc váy trắng in hoa nhí và khoác cardigan màu kem. Cách ăn mặc đơn giản, nhẹ nhàng mang đến cảm giác gần gũi, đúng với cuộc sống kín tiếng hiện tại của nữ ca sĩ.

Hình ảnh của Xuân Mai gây chú ý trên mạng xã hội

Chi tiết khiến nhiều người nhận ra “bé Xuân Mai” năm nào chính là nụ cười. Trong suốt đoạn video, cô liên tục cười rạng rỡ, ánh mắt vui vẻ và thoải mái khi tương tác với Xuân Nghi. Dù ngoại hình đã thay đổi sau hơn 20 năm, nét hiền và nụ cười quen thuộc của Xuân Mai vẫn được giữ lại.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ khi nhận ra hai cô bé từng gắn với tuổi thơ nay đều đã trưởng thành. Không ít người thích thú trước màn hội ngộ hiếm hoi, đồng thời cho rằng chỉ cần nhìn thấy Xuân Mai xuất hiện, những giai điệu thiếu nhi quen thuộc cũng lập tức được nhắc lại.

Bên cạnh những bình luận về diện mạo, khung hình Xuân Mai - Xuân Nghi còn gợi nhiều cảm xúc vì đánh dấu sự gặp lại của hai ngôi sao nhí từng phủ sóng cùng một thời. Sau nhiều năm không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, Xuân Mai vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm mỗi khi lộ diện.

“Thần đồng âm nhạc” nổi tiếng từ năm 2 tuổi, sang Mỹ giữa đỉnh cao rồi biến mất khỏi showbiz

Xuân Mai sinh năm 1995 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu. Được tiếp xúc với âm nhạc từ sớm, Xuân Mai nhanh chóng bộc lộ năng khiếu và bắt đầu thu âm, biểu diễn khi mới hơn 2 tuổi.

Từ năm 1997, tên tuổi cô bé bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi. Loạt băng đĩa mang thương hiệu Con Cò Bé Bé phủ sóng nhiều gia đình Việt Nam vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Xuân Mai trở thành thần tượng của hàng triệu trẻ em Việt Nam từ khi mới 2 tuổi

Xuân Mai trở thành thần tượng của hàng triệu trẻ em nhờ giọng hát trong trẻo, cách phát âm còn ngọng nghịu cùng khả năng trình diễn tự nhiên trước ống kính. Những ca khúc thiếu nhi qua giọng hát của cô liên tục được bật tại nhà, trường học và các chương trình dành cho trẻ nhỏ.

Ở thời kỳ đỉnh cao, mức độ nổi tiếng của Xuân Mai là trường hợp hiếm trong thị trường nhạc thiếu nhi. Tên tuổi cô gắn với hàng loạt ca khúc thiếu nhi như Con Cò Bé Bé, Một Con Vịt, Cháu Lên Ba, Chị Ong Nâu Và Em Bé, Rửa Mặt Như Mèo, Cả Nhà Thương Nhau, Kìa Con Bướm Vàng, Con Heo Đất, Tập Đếm, Hai Con Thằn Lằn Con, Ba Bà Đi Bán Lợn Con, Đàn Gà Con, Bắc Kim Thang, Mẹ Yêu Không Nào… Giọng hát trong trẻo, cách phát âm ngọng nghịu cùng khả năng trình diễn tự nhiên giúp cô trở thành thần tượng của hàng triệu trẻ em.

Ca khúc Mẹ Yêu Không Nào ( thường được gọi là Con Cò Bé Bé) là ca khúc nổi tiếng đình đám, là giai điệu quen thuộc của hàng triệu trẻ em Việt Nam

Khi mới 5 tuổi, Xuân Mai đã thực hiện liveshow tại Sân khấu Lan Anh, thu hút hàng nghìn khán giả. Cô còn phát hành hàng chục album, thu âm hàng trăm ca khúc. Hình ảnh cô bé tóc buộc hai bên, mặc váy nhiều màu từ đó phủ sóng các gia đình, trường học và cửa hàng băng đĩa trên khắp cả nước.

Năm 2004, khi đang ở đỉnh cao, Xuân Mai theo mẹ sang Mỹ định cư sau khi cha mẹ ly hôn. Từ đây, Xuân Mai rời khỏi showbiz. Sự nghiệp âm nhạc bị ngắt quãng, cô tập trung học tập và chỉ thỉnh thoảng biểu diễn trong các sự kiện cộng đồng nhỏ lẻ.

Sau năm 2018, Xuân Mai gần như rút khỏi làng giải trí

Năm 2009, Xuân Mai trở về Việt Nam, thử sức với nhạc trẻ qua Nỗi Nhớ Đóng Băng, Cây Bàng… Tuy nhiên, những sản phẩm này không tạo được hiệu ứng như thời thiếu nhi. Hình ảnh “bé Xuân Mai” quá nổi tiếng khiến công chúng khó làm quen với phiên bản trưởng thành của cô. Sau đó, Xuân Mai cũng không còn hoạt động nổi bật, ngoại trừ 1 lần tham gia phim truyền hình năm 2018. Xuân Mai kết hôn năm 2014, hiện có 3 con, sống tại Mỹ và làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Vì vậy, video hội ngộ Xuân Nghi của Xuân Mai lần này lập tức gây chú ý.

Sau hơn 20 năm, cô bé từng hát Con Cò Bé Bé, Một Con Vịt hay Chị Ong Nâu Và Em Bé nay đã là một người phụ nữ trưởng thành, có cuộc sống hoàn toàn khác phía sau ánh đèn sân khấu



Sau hơn 20 năm, cô bé từng hát Con Cò Bé Bé, Một Con Vịt hay Chị Ong Nâu Và Em Bé nay đã là một người phụ nữ trưởng thành, có cuộc sống hoàn toàn khác phía sau ánh đèn sân khấu. Sắp tới, Xuân Mai sẽ trở lại âm nhạc qua màn kết hợp với Xuân Nghi trong một ca khúc thuộc EP sắp phát hành của Xuân Nghi.

Ảnh: FB