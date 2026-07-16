Giới HR đỏ mắt săn lùng CV mỹ nhân này: 29 tuổi có 21 năm kinh nghiệm ở đúng 1 công ty, hoàn mỹ sắc vóc lẫn tài năng

Ca sĩ này sở hữu bản CV mà mọi nhà tuyển dụng đều ao ước.

Jihyo (TWICE) 29 tuổi - 21 năm kinh nghiệm làm việc

Jihyo được biết đến với vai trò trưởng nhóm TWICE, đồng thời là giọng ca chính sở hữu nguồn năng lượng sân khấu nổi bật. Bên cạnh tài năng, sự gắn bó bền bỉ của nữ ca sĩ với JYP Entertainment cũng nhiều lần trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Mới đây, ngày 15/7 đánh dấu tròn 21 năm kể từ khi Jihyo gia nhập JYP

Mới đây, ngày 15/7 đánh dấu tròn 21 năm kể từ khi Jihyo gia nhập JYP. Cột mốc này lập tức gây chú ý bởi nữ ca sĩ hiện mới 29 tuổi, đồng nghĩa cô đã dành gần như toàn bộ tuổi thơ, thanh xuân và sự nghiệp cho đúng một công ty.

Ngay sau đó, dân mạng nhanh chóng biến Jihyo thành “ứng viên vàng” của thị trường tuyển dụng. Nhiều người đùa rằng chiếc CV của cô đủ khiến mọi HR phải đỏ mắt săn lùng: 29 tuổi nhưng có 21 năm kinh nghiệm, không nhảy việc, thâm niên dài hơn tuổi đời của nhiều tân binh, lại còn đi từ thực tập sinh lên thẳng vị trí trưởng nhóm. Thậm chí, có bình luận còn cho rằng chỉ cần nhìn phần kinh nghiệm làm việc, nhà tuyển dụng đã muốn chốt ứng viên ngay, chưa cần kéo xuống mục kỹ năng.

Nhiều người đùa rằng chiếc CV của cô đủ khiến mọi HR phải đỏ mắt săn lùng: 29 tuổi nhưng có 21 năm kinh nghiệm, không nhảy việc, thâm niên dài hơn tuổi đời của nhiều tân binh

Tuy nhiên, phía sau câu nói đùa đang được chia sẻ rộng rãi lại là một hành trình dài không hề bằng phẳng. Jihyo bước vào JYP từ năm 2005, khi mới 8 tuổi. Thế nhưng, việc bước vào công ty từ rất sớm không giúp cô được ra mắt nhanh hơn những người khác. Trái lại, nữ ca sĩ phải trải qua tới 10 năm dưới danh nghĩa thực tập sinh trước khi có cơ hội chính thức đứng trên sân khấu.

Jihyo debut cùng TWICE vào năm 2015 sau 10 năm làm thực tập sinh

Đến năm 2015, sau gần 10 năm đào tạo, Jihyo tham gia chương trình sống còn Sixteen , cạnh tranh cùng các thực tập sinh khác để giành vị trí trong nhóm nữ mới của JYP. Sau cùng, Jihyo có tên trong đội hình chính thức của TWICE ra mắt với vị trí trưởng nhóm. Nhóm ra mắt vào tháng 10/2015 với ca khúc Like OOH-AHH, khép lại quãng thời gian 10 năm nữ ca sĩ phải chờ đợi.

Sau khi ra mắt, TWICE liên tục bùng nổ với loạt ca khúc như Cheer Up, TT, Likey, What Is Love?, Fancy hay Feel Special. Nhóm nhanh chóng vươn lên hàng ngũ những đại diện nổi bật nhất của thế hệ thần tượng thứ ba, liên tục mở rộng hoạt động từ Hàn Quốc sang Nhật Bản và thị trường quốc tế.

Jihyo lột xác sau 10 năm: Body săn chắc, hát nhảy đều khó chê

Không chỉ gây choáng với con số 21 năm kinh nghiệm, phần kỹ năng trong chiếc CV của Jihyo cũng gần như không có chỗ trống. Trong TWICE, cô đảm nhận vị trí giọng ca chính. Jihyo sở hữu chất giọng dày, khỏe và có lực, thường được giao những đoạn cao trào hoặc điệp khúc quan trọng. Khả năng hát trực tiếp ổn định khi thực hiện vũ đạo mạnh cũng giúp nữ ca sĩ trở thành một trong những giọng ca đáng tin cậy nhất của nhóm.

Jihyo là giọng ca chính của TWICE

Tuy nhiên, điều khiến Jihyo nổi bật nhất trên sân khấu lại là nguồn năng lượng gần như không bao giờ cạn. Nhiều đoạn fancam của cô liên tục được chia sẻ bởi cảm giác Jihyo luôn bước lên sân khấu với “100% pin”. Trong khi những người xung quanh đã bắt đầu xuống sức sau nhiều tiết mục, nữ ca sĩ sinh năm 1997 vẫn giữ được nguồn năng lượng mạnh mẽ từ đầu đến cuối.

Fancam của Jihyo nhiều lần viral vì năng lượng “100% pin”

Biệt danh “God Jihyo” cũng ra đời từ những khoảnh khắc như vậy. Người hâm mộ dùng danh xưng này để nói về khả năng cân bằng giữa giọng hát, vũ đạo, biểu cảm và sức hút sân khấu của trưởng nhóm TWICE.

Năm 2023, sau gần 8 năm đồng hành cùng TWICE, Jihyo chính thức ra mắt solo với mini album ZONE. Nữ ca sĩ trực tiếp tham gia viết lời hoặc sáng tác 6 trong tổng số 7 ca khúc, cho thấy bản thân không chỉ là người thể hiện những sản phẩm được công ty chuẩn bị sẵn. Album sau đó đạt vị trí thứ 14 trên Billboard 200 và bán ra hơn nửa triệu bản. Với lần đầu hoạt động độc lập, Jihyo đã cho thấy lượng khán giả của mình không chỉ nằm trong sức mạnh chung của TWICE.

Jihyo debut solo vào năm 2023 với ca khúc Killin' Me Good

Bên cạnh tài năng, hành trình thay đổi ngoại hình của Jihyo cũng luôn nhận được sự quan tâm lớn. Từng bị soi mói cân nặng trong thời gian tham gia Sixteen, nữ ca sĩ hiện trở thành một trong những thành viên có sắc vóc nổi bật nhất TWICE.

Jihyo không theo đuổi hình ảnh quá mảnh mai. Vóc dáng hiện tại của cô phù hợp với cường độ hát, nhảy và lưu diễn liên tục. Bờ vai gọn, vòng eo rõ nét cùng làn da rám nắng giúp nữ ca sĩ nhiều lần gây chú ý khi diện crop top hoặc những bộ trang phục ôm sát tại concert.

Bên cạnh tài năng, hành trình thay đổi ngoại hình của Jihyo cũng luôn nhận được sự quan tâm lớn

Sự thay đổi lớn nhất của Jihyo không chỉ nằm ở cân nặng hay đường nét gương mặt. Phong thái tự tin mới là điều giúp hình ảnh của cô khác biệt rõ rệt so với thời còn là thực tập sinh. Giữa lúc cột mốc 21 năm tại JYP được nhắc lại, những đồn đoán về khả năng Jihyo rời công ty cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Hiện thông tin này vẫn chưa được xác nhận, nhưng đã khiến câu chuyện về chiếc CV của nữ ca sĩ càng được bàn luận.

Ảnh: X/IG



