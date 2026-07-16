Không thể hết "wow" với ca sĩ này: Làm concert lỗ 3 tỷ, quay MV 5 tiếng mà nghệ tuyệt đối

Không truyền thông ồn ào, nam nghệ sĩ này cứ ra nhạc là dân tình trầm trồ.

GREY D lại gây choáng

20h ngày 15/7, GREY D chính thức phát hành performance MV ánh sáng • màn đêm trên các nền tảng trực tuyến. Không chỉ đơn thuần là một video ghi lại màn trình diễn sân khấu, sản phẩm mới còn được xem như mảnh ghép hoàn thiện hành trình của album cùng tên, đưa khán giả trở lại không gian concert Ánh Sáng • Màn Đêm diễn ra trong hai đêm 3 và 4/7 tại Nhà hát Hòa Bình.

ánh sáng • màn đêm - GREY D Performance MV

Là ca khúc mang tính trung tâm của toàn bộ album, ánh sáng • màn đêm tiếp tục khắc họa rõ triết lý nghệ thuật mà GREY D theo đuổi trong dự án lần này. Xuyên suốt tác phẩm, hình ảnh "ánh sáng" và "màn đêm" được sử dụng như một phép ẩn dụ cho hai con người luôn hướng về nhau nhưng mãi mãi không thể thuộc về nhau: "Có lẽ ta và em là ánh sáng và màn đêm / Khoảng cách chúng ta không thể nào gần lại được thêm". Thay vì tìm kiếm một cái kết trọn vẹn, ca khúc lựa chọn lưu giữ vẻ đẹp của những mối quan hệ dang dở, để chính sự tiếc nuối trở thành điều còn mãi trong ký ức.

MV đen trắng nhưng vẫn khắc họa được chiều sâu cảm xúc:

Performance MV tái hiện trọn vẹn màn trình diễn được đánh giá là một trong những điểm nhấn cảm xúc nhất tại concert đầu tay của nam ca sĩ. Trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình, GREY D xuất hiện như người dẫn dắt khán giả bước vào thế giới nghệ thuật của album, nơi khu rừng huyền bí được dựng nên bằng hệ thống ánh sáng, hình ảnh và sân khấu quy mô lớn. Tạo hình của nam ca sĩ cùng những nhân vật đeo mặt nạ xuất hiện xuyên suốt góp phần mở rộng câu chuyện, tạo nên bầu không khí vừa siêu thực vừa đậm chất điện ảnh.

Điểm đáng chú ý nhất của dự án nằm ở cách thực hiện. Đây không phải một đoạn ghi hình live stage hay video cắt ghép từ concert, mà là một sản phẩm được quay dựng hoàn chỉnh. Dưới bàn tay của đạo diễn Hoàng Đăng (Antiantiart), toàn bộ phần trình diễn được tái cấu trúc theo tuyến tính, kết hợp giữa những khung hình ghi trực tiếp tại concert với nhiều cảnh quay mới cùng hệ thống hiệu ứng hình ảnh được xử lý riêng.

GREY D và 1 video performance ma mị, huyền bí

Nhờ đó, performance MV mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác so với việc theo dõi trực tiếp tại Nhà hát Hòa Bình. Các góc máy liên tục thay đổi để khai thác chiều sâu của sân khấu, chuyển động camera len lỏi giữa khu rừng huyền bí, kết hợp cùng ánh sáng, khói và hậu kỳ điện ảnh, giúp từng khung hình đạt chất lượng như một MV chính thức thay vì chỉ là video lưu giữ tiết mục biểu diễn.

Điều đáng nói, toàn bộ phần quay bổ sung được ê-kíp thực hiện chỉ trong khoảng 5 tiếng, tận dụng set up của concert. Quỹ thời gian gấp rút nhưng không làm giảm chất lượng thành phẩm. Trái lại, việc tái dựng bằng ngôn ngữ điện ảnh đã giúp ánh sáng • màn đêm trở thành một sản phẩm có giá trị thưởng thức độc lập, thay vì chỉ là phiên bản lưu niệm của sân khấu live.

Concept chỉn chu từ set quay MV lên đến sân khấu:

Về âm nhạc, phiên bản performance MV cũng được nâng cấp đáng kể so với bản phòng thu. Phần phối khí mở rộng với nhiều lớp dàn dây, giao hưởng cùng chất liệu rock được đẩy lên cao trào, tạo nên không gian âm nhạc vừa ma mị vừa hùng tráng. Cảm xúc của ca khúc được mở rộng theo từng lớp âm thanh, góp phần làm nổi bật chiều sâu trong sáng tác của GREY D.

Performance MV một lần nữa cho thấy dấu ấn sáng tạo của ST.319 Entertainment và GREY D trong việc xây dựng những dự án có tính nghệ thuật cao. Từ thiết kế sân khấu, ngôn ngữ hình ảnh, ánh sáng đến tổng thể dàn dựng đều được thống nhất theo tinh thần xuyên suốt của album. Mỗi chi tiết đều phục vụ câu chuyện và cảm xúc bài hát, phản ánh định hướng thẩm mỹ nhất quán mà GREY D cùng ê-kíp theo đuổi.

Performance MV một lần nữa cho thấy dấu ấn sáng tạo của ST.319 Entertainment và GREY D

Từ chối nổi tiếng 2 năm rồi trở lại với album - concert tiêu tốn 20 tỷ

Concert Ánh Sáng • Màn Đêm diễn ra trong hai đêm 3 và 4/7 tại Nhà hát Hòa Bình đánh dấu live concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp GREY D. Đây cũng là một trong những màn "chào sân" được chú ý nhất của Vpop trong năm khi liên tục tạo hiệu ứng trên mạng xã hội ngay sau khi khép lại.

Ngay từ giai đoạn mở bán, concert đã cho thấy sức hút đáng kể. Đêm diễn đầu tiên nhanh chóng sold-out, buộc ê-kíp mở thêm đêm thứ hai để đáp ứng nhu cầu khán giả. Trải qua tổng cộng bốn đợt mở bán, toàn bộ vé đều nhanh chóng được tiêu thụ. Với một nghệ sĩ vừa trở lại sau gần hai năm gần như vắng bóng trên đường đua âm nhạc, đây là tín hiệu tích cực cho sức hút của GREY D.

GREY D định vị riêng cho mình 1 kiểu mẫu nghệ sĩ tập trung hoàn toàn cho âm nhạc với cái tôi nghệ thuật cao

Sau hai đêm diễn, Ánh Sáng • Màn Đêm tiếp tục ghi nhận nhiều dấu ấn trên mạng xã hội khi đứng đầu bảng xếp hạng sự kiện âm nhạc nổi bật nhất tuần theo thống kê của Socialite, thu hút hơn 1 triệu bài viết thảo luận trên Threads. Trên TikTok, hàng loạt từ khóa liên quan đến concert cũng liên tục lọt xu hướng tìm kiếm.

Trong gần ba tiếng biểu diễn, GREY D mang đến cả những bản hit quen thuộc như Có Hẹn Với Thanh Xuân , Tình Yêu Chậm Trễ , Giữ Lấy Làm Gì , Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi , Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa , Đưa Em Về Nhàa ... với bản phối mới dành riêng cho sân khấu live. Bên cạnh đó là loạt ca khúc thuộc album Ánh Sáng • Màn Đêm như Hóa Ra... , Yêu Em Như... , Mới Hôm Qua , Tựa Đầu , toidaidot , 1001 Câu Trả Lời .

Concert tiêu tốn tiền tỷ của GREY D:

Một trong những yếu tố khiến concert được bàn luận nhiều là quy mô đầu tư. Toàn bộ dự án Ánh Sáng • Màn Đêm , bao gồm album và hai đêm concert, được cho là tiêu tốn khoảng 20 tỷ đồng. Trên mạng xã hội, thông tin dự án lỗ khoảng 3 tỷ đồng cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Dù vậy, đổi lại là một live concert đầu tay được đánh giá cao về concept, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng hậu concert, đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng.

Trước concert, GREY D cũng có màn trở lại ấn tượng bằng album phòng thu đầu tay Ánh Sáng • Màn Đêm . Dự án được chia thành hai phần Ánh Sáng và Màn Đêm , đánh dấu lần tái xuất rõ nét nhất của nam ca sĩ sau khoảng hai năm không phát hành sản phẩm mới.

Trước concert, GREY D cũng có màn trở lại ấn tượng bằng album phòng thu đầu tay Ánh Sáng • Màn Đêm

Ngay sau khi ra mắt, album nhanh chóng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng như #1 iTunes Top Albums, #1 iTunes Pre-orders và #1 Apple Music Top Albums. Trong đó, Hóa Ra... trở thành ca khúc nổi bật nhất khi đồng loạt đạt #1 Spotify Top 50 Vietnamese Songs, #1 Apple Music Top Songs, #1 ZingChart New Releases, #1 ZingChart Real-time và #1 Instagram Trending Audio.

Không chỉ một ca khúc tạo hiệu ứng, nhiều bài hát khác trong album cũng ghi nhận thành tích ấn tượng. Đôi Mắt Kẻ Tình Si đứng đầu ZingChart New Releases và ZingChart Real-time, toidaidot cùng Ánh Sáng • Màn Đêm cũng lần lượt chạm vị trí #1 ZingChart Real-time. Ở cấp độ nghệ sĩ, GREY D có thời điểm dẫn đầu Spotify Most-Streamed Vietnamese Artist Of The Week và YouTube Music Weekly Top Artists.

Thành tích đáng nể của hoàng tử nhạc số trên các nền tảng

Theo số liệu được công bố, tổng thể hai side của album đã ghi nhận hơn 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng video ngắn, hơn 4 triệu lượt sáng tạo nội dung, hơn 30 triệu lượt stream trên Spotify, hơn 21,5 triệu lượt stream YouTube Music và hơn 17 triệu lượt xem trên YouTube. Những con số này cho thấy Ánh Sáng • Màn Đêm không chỉ tạo ra một bản hit đơn lẻ mà còn xây dựng được sức lan tỏa đồng đều cho toàn bộ dự án.

Sau quãng thời gian gần hai năm gần như "ở ẩn", GREY D trở lại với một album được đầu tư lớn, một concert đầu tay quy mô và giờ đây là performance MV duy mỹ đến choáng ngợp

Sau quãng thời gian gần hai năm gần như "ở ẩn", GREY D trở lại với một album được đầu tư lớn, một concert đầu tay quy mô và giờ đây là performance MV duy mỹ đến choáng ngợp. Việc sẵn sàng đầu tư lớn cho âm nhạc, chấp nhận rủi ro về doanh thu để theo đuổi thế giới nghệ thuật riêng tiếp tục giúp GREY D tạo nên dấu ấn khác biệt giữa thị trường Vpop hiện tại.