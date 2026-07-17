Nhóm nhạc Việt đập tiền tỷ làm kỹ xảo viễn tưởng, nhưng nhạc như "kẹt lại 10 năm trước"

Lâu rồi Vpop mới có boygroup được đầu tư lớn đến vậy nhưng chưa thể làm hài lòng khán giả.

UPRIZE chính thức debut bằng MV viễn tưởng ngập kỹ xảo

Tối 16/7, UPRIZE chính thức phát hành MV THĂNG. UPRIZE gồm 7 thành viên bước ra từ Tân Binh Toàn Năng : BEX (Cường Bạch), PN (Phúc Nguyên), LAVM (Lâm Anh), O.D (Đức Duy), WONBI (Minh Quân), DYLAN (Duy Lân) và LEON (Long Hoàng). Sau thời gian dài giới thiệu đội hình và chuẩn bị dự án, sản phẩm debut của nhóm nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả.

MV THĂNG

THĂNG là ca khúc chủ đề thuộc album đầu tay cùng tên, gồm 8 bài hát trải dài từ Pop, R&B đến nhạc điện tử. Nguyễn Hải Phong đảm nhận vai trò Giám đốc Sáng tạo Âm nhạc, làm việc cùng đội ngũ sản xuất trong và ngoài nước.

Một số thành viên cũng trực tiếp tham gia quá trình hoàn thiện album. BEX góp mặt ở khâu viết lời và xử lý các phân đoạn rap. PN phụ trách phần giọng bè cho phần lớn ca khúc. Ca khúc THĂNG có tiết tấu nhanh, kết hợp phần hát, rap và những đoạn nhạc dành cho vũ đạo. Lời bài hát sử dụng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, xoay quanh tinh thần tiến về phía trước, khám phá những điều mới và vượt qua giới hạn.

MV được đầu tư với loạt kỹ xảo đã mắt

Được thực hiện cùng đạo diễn Jason Lê và đội ngũ sáng tạo antiantiart, MV THĂNG lấy bối cảnh giả tưởng, nơi 7 thành viên đối đầu với một thế lực công nghệ đang kiểm soát thế giới tương lai. Thay vì sử dụng vũ khí, nhóm dùng âm nhạc, giọng hát và vũ đạo để phá vỡ hệ thống này.

MV mở ra bằng loạt không gian kim loại, máy móc và những căn phòng phủ ánh sáng lạnh. Các thành viên lần lượt xuất hiện trong những bối cảnh riêng trước khi hội tụ ở các phân đoạn vũ đạo đông người. Cảnh DYLAN điều khiển mô tô giữa không gian viễn tưởng cũng trở thành một trong những khoảnh khắc được khán giả nhắc đến nhiều.

Màn debut của UPRIZE nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận

Trong bối cảnh Vpop nhiều năm thiếu vắng các nhóm nam được đào tạo và vận hành theo mô hình thần tượng, màn debut của UPRIZE vì vậy nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận.

Hình ảnh được khen ngợi, âm nhạc vẫn gây tranh luận

Ngay sau khi THĂNG lên sóng, phần hình ảnh nhận về nhiều lời khen nhờ bối cảnh dày đặc, kỹ xảo bắt mắt và cách kể chuyện mang màu sắc viễn tưởng. Việc MV quy tụ đội ngũ sáng tạo Antiantiart, đồng thời sử dụng dày đặc bối cảnh và kỹ xảo, khiến nhiều khán giả đồn đoán kinh phí sản xuất có thể lên tới hàng tỷ đồng. Ngoài kỹ xảo, khán giả cũng dành phản hồi tích cực cho phần trang phục, đội hình vũ đạo và cách chia không gian xuất hiện cho 7 thành viên.

Hình ảnh của nhóm được khen ngợi, tuy nhiên phần âm nhạc vẫn chưa làm hài lòng nhiều khán giả

Sau những phản hồi tích cực về phần nhìn, âm nhạc của THĂNG là nội dung tạo ra nhiều tranh luận hơn. Một bộ phận khán giả yêu thích tiết tấu mạnh, phần rap và những đoạn chuyển nhịp liên tục của ca khúc.

Ở chiều ngược lại, một số người nghe cho rằng cách phối khí, chia phần hát - rap và xây dựng đoạn dance break gợi nhớ đến màu sắc Kpop cách đây khoảng 10 năm, cấu trúc dày và phần lời Việt - Anh chưa thật sự tự nhiên.

Nhiều ý kiến của khán giả xung quanh sản phẩm debut của UPRIZE:

- MV nhìn như trailer phim viễn tưởng, phần kỹ xảo quá bắt mắt.

- Không nghĩ một nhóm nhạc Việt mới debut lại được đầu tư mạnh tay đến vậy.

- Đoạn mô tô và những đại cảnh công nghệ là phần ấn tượng nhất.

- Phần nhìn chỉn chu, xem lại mới thấy nhiều chi tiết được cài vào.

- Bắt mắt but not bắt tai.

- Cách phối khí làm liên tưởng đến Kpop khoảng 10 năm trước.

- Tiếng Việt và tiếng Anh đan xen hơi nhiều, có đoạn khó nghe rõ lời.

- Xem xong nghĩ đến ngay EXO năm 2013.

- Đầu tư lớn là điểm cộng, nhưng nhóm vẫn cần một ca khúc gần thị hiếu Việt hơn.

Dù còn ý kiến trái chiều, màn chào sân bài bản của UPRIZE vẫn mang đến một lựa chọn mới mẻ cho Vpop hiện tại

Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, mức độ đầu tư cho hình ảnh, quá trình chuẩn bị album cùng khả năng hát, rap và trình diễn của 7 thành viên là những điểm được ghi nhận trong màn chào sân này. Thành công của UPRIZE vẫn cần được kiểm chứng qua phản ứng dài hạn, các sân khấu trực tiếp và những sản phẩm tiếp theo. Tuy nhiên, việc Vpop có thêm một nhóm nam được xây dựng theo mô hình bài bản ít nhất đã tạo ra một lựa chọn mới trong thị trường âm nhạc hiện tại.

Ảnh: UPRIZE