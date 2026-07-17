Nữ nghệ sĩ Việt có hit viral toàn cầu, vừa bỏ thi Hoa hậu đã cùng chị em "dằn mặt" hội lụy tình

Lần đầu tiên mỹ nhân này tái xuất sau khi đột ngột rút khỏi cuộc thi nhan sắc.

Pháo trở lại sau khi rút khỏi Miss Grand, kết hợp cùng Ngô Trúc Linh

Tối 16/7, Ngô Trúc Linh chính thức phát hành MV Trí khôn, đánh dấu màn trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian chuẩn bị dự án mới. Sản phẩm có sự góp giọng của rapper Pháo, cũng là lần đầu hai nữ nghệ sĩ sinh năm 2003 kết hợp trong một ca khúc.

MV Trí Khôn - Ngô Trúc Linh ft. Pháo

Trí khôn kể câu chuyện về một cô gái biết mối quan hệ trước mắt có thể mang đến tổn thương nhưng vẫn lựa chọn bước theo cảm xúc. Chỉ sau những lần thất vọng, nhân vật mới dần tỉnh táo và hiểu rằng đôi khi “trí khôn” phải được đổi bằng chính những vấp ngã trong tình yêu.

Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, phần lời trong sáng và gần với hình ảnh Ngô Trúc Linh theo đuổi. Pháo trực tiếp viết phần rap, tạo ra sự đối lập giữa chất giọng trong trẻo của Ngô Trúc Linh và cách thể hiện cá tính, dứt khoát của nữ rapper.

MV được xây dựng trong không gian lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Việt Nam nhưng được xử lý theo hướng hiện đại. Ngô Trúc Linh xuất hiện với tà áo dài tím nhạt, mái tóc dài và lối trang điểm nhẹ nhàng. Pháo lựa chọn tạo hình mạnh mẽ hơn, kết hợp các chi tiết cổ điển với phong cách đương đại.

MV được xây dựng trong không gian lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Việt Nam nhưng được xử lý theo hướng hiện đại

Các bối cảnh sử dụng gam màu pastel, hình ảnh mây nước, kiến trúc cổ và bóng dáng đôi nam nữ phía sau. Những chi tiết này được dùng để gợi mở một câu chuyện tình yêu nhiều ẩn ý, thay vì kể lại diễn biến theo trình tự cụ thể. Sự kết hợp giữa áo dài, cảnh quan truyền thống và phần rap hiện đại trở thành điểm nhận diện chính của sản phẩm.

Pháo lần đầu trở lại sau khi rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026

Đáng chú ý, Trí khôn cũng đánh dấu màn xuất hiện mới của Pháo sau khi nữ rapper rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026. Thay vì tiếp tục các hoạt động liên quan đến cuộc thi sắc đẹp, Pháo nhanh chóng quay lại âm nhạc bằng một phần rap do chính cô chấp bút.

Trước đó, việc Pháo bất ngờ ghi danh cuộc thi sắc đẹp hồi tháng 5 từng gây bàn tán. Pháo vượt qua vòng sơ khảo, lọt Top 31 và nhận nhiều sự chú ý nhờ màn giới thiệu cá tính cùng phần trả lời trước giám khảo Hương Giang.

Tuy nhiên, ngày 27/6, công ty quản lý thông báo Pháo không tiếp tục tham gia cuộc thi. Phía nữ rapper cho biết các bên chưa đạt được sự thống nhất về một số điều kiện hợp tác sau nhiều buổi làm việc. Đơn vị này đồng thời khẳng định quyết định rút lui không xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp hay xung đột cá nhân giữa Pháo và ban tổ chức. Quyết định trên khiến khán giả bất ngờ bởi chỉ khoảng một giờ trước khi thông cáo được phát đi, Pháo vẫn xuất hiện trong danh sách Top 10 thí sinh ấn tượng do fanpage cuộc thi đăng tải.

Ngô Trúc Linh cho biết cô và Pháo đã thân thiết từ lâu

Ngô Trúc Linh cho biết cô và Pháo đã thân thiết từ lâu, lại cùng sinh năm 2003 nên quá trình làm việc diễn ra khá cởi mở. Khi nhận được lời mời kết hợp, Pháo nhanh chóng đồng ý, đồng thời trực tiếp viết phần rap để hoàn thiện màu sắc cho Trí khôn.

Nữ ca sĩ đã ấp ủ dự án trong thời gian dài. Ca khúc khai thác một nghịch lý quen thuộc trong tình yêu: dù hiểu điều gì là đúng, con người đôi khi vẫn cố chấp lựa chọn cảm xúc và chỉ thực sự “khôn ra” sau những tổn thương.

Ngô Trúc Linh - Chủ nhân ca khúc đạt 1 tỷ lượt xem trên TikTok

Ngô Trúc Linh sinh năm 2003, từng theo học khoa Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nền tảng đào tạo chuyên môn giúp cô theo đuổi đồng thời việc thu âm, biểu diễn và tham gia các dự án phim ảnh.

Ngô Trúc Linh sinh năm 2003, từng theo học khoa Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Năm 2024, nữ ca sĩ phát hành EP Twenty, gồm hai ca khúc Đừng hòng và Bước nhẹ vào tim anh . Trong đó, Bước nhẹ vào tim anh nhanh chóng trở thành sản phẩm có độ phủ lớn nhất của Ngô Trúc Linh trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Ca khúc gây chú ý nhờ giai điệu ngọt ngào, tiết tấu bắt tai và đoạn điệp khúc “ chầm chậm một bước, hai bước… ” dễ nhớ. Câu hát “ tín hiệu này đã phát ra ” cũng liên tục xuất hiện trong các video ngắn, giúp bài hát tiếp cận nhanh với nhóm khán giả trẻ.

BƯỚC NHẸ VÀO TIM ANH - NGÔ TRÚC LINH

Vũ đạo đơn giản, các phiên bản speed up cùng loạt video từ người dùng và nhà sáng tạo nội dung giúp Bước nhẹ vào tim anh lan rộng trên TikTok. Theo thông tin được công bố, những nội dung sử dụng ca khúc đạt tổng cộng 1 tỷ lượt xem chỉ sau khoảng một tháng. Mốc này tính trên độ phủ của bài hát trên nền tảng, không phải lượt xem riêng của MV.

Thành công của Bước nhẹ vào tim anh giúp Ngô Trúc Linh được nhiều khán giả biết đến hơn

Thành công của Bước nhẹ vào tim anh giúp Ngô Trúc Linh được nhiều khán giả biết đến hơn. Ngoài âm nhạc, nữ ca sĩ từng tham gia hai phần của web drama Trò đời. Cô cũng xuất hiện trong MV Bầu trời mới của Da LAB và được chú ý nhờ ngoại hình nhẹ nhàng, mang màu sắc “nàng thơ”.

Sau những trải nghiệm từ sân khấu đến phim trường, Ngô Trúc Linh lựa chọn trở lại bằng Trí khôn thay vì tiếp tục lặp lại màu sắc của Bước nhẹ vào tim anh . Màn kết hợp với Pháo, phần rap tự sự cùng cách đưa chất liệu truyền thống vào MV cho thấy nữ ca sĩ đang thử mở rộng hình ảnh, dù vẫn giữ chất giọng trong trẻo đã gắn với cô từ những sản phẩm đầu tiên.

Ảnh: FBNV