ViruSs mượn chuyện Sơn Tùng xác định mối quan hệ với mỹ nhân 2k3 thi Hoa hậu: Một người xinh đẹp dễ thương tôi quen

ViruSs nhắc khéo Pháo giữa lúc Sơn Tùng M-TP công bố collab với Tyga

Tối ngày 23/5, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin Sơn Tùng M-TP chính thức xác nhận hợp tác cùng nam rapper đình đám quốc tế Tyga trong dự án âm nhạc mới mang tên Come My Way. Theo thông tin được công bố, Come My Way sẽ phát hành đồng thời trên các nền tảng nhạc số toàn cầu vào lúc 20h ngày 28/5 theo giờ Việt Nam. Sự kiện này nhanh chóng phủ sóng khắp các trang mạng và thu hút sự quan tâm đông đảo của fan nhạc. Không nằm ngoài độ phủ sóng của Sơn Tùng M-TP, ViruSs cũng đã có một bài đăng trên trang cá nhân về thông tin này, tuy nhiên nội dung mà ViruSs viết khiến nhiều người chú ý.

Sơn Tùng chính thức xác nhận hợp tác cùng rapper Tyga trong dự án Come My Way

Ngay sau khi thông tin Sơn Tùng M-TP hợp tác với Tyga được lan truyền rộng rãi, ViruSs đã đăng tải một dòng trạng thái thể hiện sự mong đợi đối với dự án âm nhạc này. Tuy nhiên, cách diễn đạt của nam streamer lại khiến cư dân mạng không khỏi tò mò.

Trên trang cá nhân, ViruSs viết: " Có thể tôi đoán chưa đúng, chứ tôi không sao, vậy 90% là sẽ có album rồi. Tyga, rapper người Mỹ gốc Việt, tên thật là Michael Ray Nguyen Stevenson, mẹ là người Việt Nam, bố là người Jamaica. Đã từng kết hợp với một người xinh đẹp dễ thương tôi quen với ca khúc Gần 3 Phút. Mong chờ sản phẩm ra mắt vào ngày 28 này ".

ViruSs mượn chuyện Sơn Tùng M-TP nhắc khéo tới Pháo

Chi tiết khiến bài đăng này nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt chính là việc ViruSs nhắc đến cụm từ "một người xinh đẹp dễ thương tôi quen" và ca khúc Gần 3 Phút. Dữ kiện này lập tức làm khán giả nhớ ngay đến màn hợp tác đình đám trong quá khứ giữa Tyga và Pháo qua bản remix Hai Phút Hơn . Đây chính là ca khúc từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc quốc tế, mang về những thành tích ấn tượng cho nữ rapper sinh năm 2003 và đưa tên tuổi cô vươn xa khỏi biên giới Việt Nam.

Pháo và Tyga từng hợp tác trong bản remix của ca khúc Hai Phút Hơn

Việc ViruSs không trực tiếp gọi tên Pháo mà chỉ dùng danh xưng người xinh đẹp dễ thương tôi quen, đồng thời cố tình đổi tên bản hit Hai Phút Hơn thành Gần 3 Phút đã tạo ra sự chú ý với dân mạng. Đa số ý kiến từ cộng đồng mạng cho rằng ViruSs đang cố tình có động thái ‘var với người cũ” sau những ồn ào trong quá khứ. Trước những phản ứng và hàng loạt bình luận suy đoán từ netizen, nam streamer đã nhanh chóng để lại bình luận giải thích ngay dưới bài đăng: "Tại sao không là nhung nhớ mà lại là var ". Động thái này càng khiến câu chuyện trở nên thu hút và đẩy mức độ thảo luận trên mạng xã hội lên cao.

Mối quan hệ “ồn ào” giữa ViruSs và Pháo

Bài đăng của ViruSs lập tức khơi gợi lại những ký ức về lùm xùm tình cảm giữa anh và Pháo cách đây không lâu. Mối quan hệ giữa ViruSs và Pháo từng được mô tả là một cuộc tình chóng vánh, mang tính chất tìm hiểu và hẹn hò mập mờ chứ không chính thức xác nhận yêu đương. Mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng tiêu cực và bùng nổ thành màn đấu tố ồn ào trên nền tảng mạng xã hội vào thời điểm cuối tháng 3/2025.

Theo những thông tin được chia sẻ ở thời điểm đó, ViruSs xác nhận cả hai từng có khoảng thời gian hẹn hò vào năm 2024 nhưng chưa bao giờ bước vào một mối quan hệ chính thức. Trái ngược lại, phía Pháo từng thẳng thắn bày tỏ sự tổn thương nặng nề vì những diễn biến tình cảm thiếu rõ ràng từ đối phương. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi một phiên livestream đối chất trực tiếp giữa ViruSs và Pháo được diễn ra, thu hút con số kỷ lục lên tới hơn 1,4 triệu lượt xem đồng thời.

Trong suốt buổi phát sóng trực tiếp đó, cả hai đã có những màn tranh luận gay gắt, liên tục bóc trần những góc khuất trong mối quan hệ, bao gồm cả những vấn đề nhạy cảm xoay quanh tình cảm và tiền bạc trong thời gian gắn bó. Sự kiện này từng tốn không ít giấy mực của truyền thông và là chủ đề thống trị các bảng xếp hạng tìm kiếm suốt nhiều ngày liền.

Động thái nhắc tên Pháo gián tiếp của ViruSs nhanh chóng trở thành đề tài được mổ xẻ

Mới đây nhất, Pháo ghi danh thi Miss Grand Việt Nam thu hút sự quan tâm. Việc ViruSs bất ngờ xác lập mối quan hệ càng khiến dân mạng bàn tán. Hiện tại, dù dự án Come My Way của Sơn Tùng M-TP và Tyga mới là sự kiện tâm điểm, nhưng câu chuyện bên lề liên quan đến dòng trạng thái của ViruSs và mối quan hệ với Pháo vẫn đang được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi không kém.

