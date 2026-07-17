Lộ diện hình ảnh đầu tiên về Halftime Show World Cup: Justin Bieber, Madonna, Shakira và BTS lần lượt "điểm danh"

Trailer đầu tiên về Halftime Show của trận Chung kết FIFA World Cup 2026 vừa lên sóng.

Chỉ còn ít ngày trước khi trận Chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra, ban tổ chức đã chính thức tung ra những hình ảnh đầu tiên từ hậu trường sự kiện được mong chờ bậc nhất mùa hè năm nay. Dù dàn siêu sao vẫn chưa xuất hiện trực diện, trailer ngắn cũng đủ khiến người hâm mộ toàn cầu "đứng ngồi không yên" trước quy mô của màn trình diễn giữa giờ đầu tiên trong lịch sử World Cup nam.

Tối 17/7 (theo giờ Việt Nam), tài khoản mạng xã hội của Coldplay và Global Citizen đồng loạt đăng tải trailer đầu tiên về Halftime Show của trận Chung kết FIFA World Cup 2026.

Trailer đầu tiên về Halftime Show của trận Chung kết FIFA World Cup 2026

Đoạn video chủ yếu hé lộ không khí chuẩn bị phía sau sân khấu. Hình ảnh các phòng chờ dành cho những nghệ sĩ biểu diễn lần lượt xuất hiện với tên của Justin Bieber, Madonna, Shakira và BTS được đặt ngay trước cửa, xác nhận sự hiện diện của dàn headliner đình đám. Trailer vẫn chưa để lộ bất kỳ khoảnh khắc nào của các nghệ sĩ.

Những hình ảnh được hé lộ trong trailer:

Bên cạnh đó, video cũng cho thấy sân khấu sẽ diễn ra ngay trên mặt cỏ sân vận động New York New Jersey (MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Mỹ) - nơi sẽ diễn ra trận Chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina vào ngày 19/7. Những góc máy toàn cảnh còn hé lộ quy mô khán đài cùng lượng lớn cổ động viên sẽ góp phần tạo nên bầu không khí đặc biệt cho màn trình diễn giữa giờ lịch sử.

Đáng chú ý, trailer vẫn giữ kín gần như toàn bộ phần âm nhạc. Chỉ đến những giây cuối, giai điệu của Dai Dai - ca khúc chủ đề World Cup 2026 do Shakira thể hiện - mới vang lên như một lời "nhá hàng" trước đại nhạc hội được cả thế giới chờ đợi.

Khả năng cao Shakira sẽ tiếp tục mang Dai Dai đến sân khấu Chung kết

Trước đó, Global Citizen đã "úp mở" về việc BTS sẽ mang siêu hit Permission to Dance lên sân khấu World Cup. Chính vì vậy, bên cạnh diễn biến của trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, Halftime Show cũng trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế và người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Global Citizen đã "úp mở" về việc BTS sẽ mang siêu hit Permission to Dance lên sân khấu World Cup

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup nam, trận Chung kết có màn trình diễn giữa giờ được xây dựng theo mô hình Super Bowl Halftime Show - sự kiện vốn được xem là chuẩn mực kết hợp giữa thể thao và giải trí tại Mỹ. Việc FIFA đưa mô hình này vào World Cup được đánh giá là cột mốc mới trong hành trình kết nối bóng đá với văn hóa đại chúng trên phạm vi toàn cầu. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, vì có thêm sân khấu giữa giờ, thời gian nghỉ giữa hai hiệp dự kiến được kéo dài lên khoảng 20-30 phút, thay vì 15 phút theo quy định thông thường.

Chung kết World Cup hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm văn hóa vài ngày tới

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu gồm bốn co-headliner là Madonna, Shakira, BTS và Justin Bieber. Ngoài ra, Burna Boy sẽ cùng Shakira trình diễn Dai Dai, trong khi Chris Martin (Coldplay) đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật cho toàn bộ chương trình. Sân khấu còn có sự góp mặt của nhạc trưởng Gustavo Dudamel, Dàn nhạc Philharmonic New York, Dàn nhạc Simón Bolívar cùng dàn hợp xướng PS22 Chorus.

Toàn bộ chương trình do Global Citizen phối hợp sản xuất cùng Live Nation và Done + Dusted. Không chỉ mang ý nghĩa giải trí, sự kiện còn gắn với chiến dịch gây quỹ FIFA Global Citizen Education Fund, hướng tới mục tiêu huy động 100 triệu USD nhằm hỗ trợ giáo dục chất lượng và phát triển bóng đá cộng đồng cho trẻ em trên khắp thế giới.

Theo dự kiến, trận Chung kết sẽ đón hơn 82.500 khán giả trực tiếp tại MetLife Stadium, đồng thời thu hút trên 1 tỷ lượt xem qua truyền hình và các nền tảng số toàn cầu. Riêng tại New York, khoảng 50.000 người hâm mộ sẽ tập trung tại Central Park để theo dõi trận đấu và Halftime Show thông qua màn hình LED cỡ lớn.

Dàn sao khủng tại halftime show đầu tiên trong lịch sử World Cup:

Justin Bieber

Madonna

Shakira

BTS vẫn đang có lịch trình concert tại Paris trước khi đến với World Cup

Chỉ còn ít ngày nữa, Halftime Show lịch sử sẽ chính thức diễn ra. Hiện mọi động thái của các nghệ sĩ đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đặc biệt, BTS đang có lịch trình dày đặc khi vừa tổ chức concert ARIRANG tại Paris trong hai ngày 17-18/7 trước khi nhanh chóng di chuyển sang Mỹ để hoàn tất khâu chuẩn bị cho màn trình diễn được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sân khấu đáng nhớ nhất lịch sử World Cup.

Ảnh: Tổng hợp Instagram