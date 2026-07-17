Nam ca sĩ đang hot rần rần với khoảnh khắc này.

Chiều 17/7, mạng xã hội rần rần trước loạt hình ảnh của Thỏ (Da LAB) tại một sự kiện của nhãn hàng. Nam nghệ sĩ xuất hiện với diện mạo lịch lãm, diện suit tối màu, đeo kính, tạo hình chuẩn "tổng tài" đời thực. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Thỏ bước xuống từ chiếc Rolls Royce Phantom, nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ khắp các nền tảng.

Thỏ gây sốt MXH khi xuất hiện tại 1 sự kiện với khí chất chuẩn tổng tài

Điều khiến khoảnh khắc này gây sốt không chỉ nằm ở hình ảnh sang trọng, mà còn bởi Thỏ vừa "hiện thực hóa" một mẩu chuyện cực kỳ viral MXH

Điều khiến khoảnh khắc này gây sốt không chỉ nằm ở hình ảnh sang trọng, mà còn bởi Thỏ vừa "hiện thực hóa" một mẩu chuyện cực kỳ viral MXH. Sau khi hot lên với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhiều chia sẻ cũ của Thỏ được fan "đào" lại và khiến cõi mạng dậy sóng vì độ hài hước. Trong đó, câu chuyện về "chiếc Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma" phổ biến nhất.

Cụ thể, câu chuyện được nam ca sĩ chia sẻ trên Threads từ hồi tháng 10/2024, anh tự tưởng tượng viễn cảnh bản thân là "tổng tài" xem Da LAB biểu diễn từ xa. Thỏ kể câu chuyện hư cấu theo phong cách hài hước. Mẩu chuyện khép lại bằng câu văn "Không khí trở nên im lặng. Trong đêm, chiếc xe Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma." Từ đây, chiếc Rolls Royce Phantom trở thành từ khóa nhận diện của Thỏ.

Câu chuyện về chiếc "Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma" viral MXH của Thỏ

Chính vì vậy, khi Thỏ thực sự xuất hiện tại sự kiện và bước xuống từ một chiếc Rolls-Royce Phantom, nhiều người thích thú cho rằng nam ca sĩ cuối cùng cũng "không lừa dân tình", biến câu chuyện từng chỉ là status hài hước thành hiện thực.

Thỏ tự giới thiệu về mình trên MXH

Những ngày gần đây, Da LAB là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội khi hai thành viên Thơm và Thỏ cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Nếu Thơm gây chú ý với ngoại hình cùng chuyện tình đẹp như mơ, thì Thỏ lại ghi điểm bởi sự hài hước, gần gũi, khả năng sáng tác và chất giọng giàu cảm xúc. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ cũng từng khiến cư dân mạng bật cười với màn tự giới thiệu đậm chất "tự trào": "Ông chú 8X bỏ việc lương 20 triệu ở công ty đa quốc gia, sáng bán cafe tối đi hát, thu nhập hàng tháng lên đến 200 triệu đồng, nhưng chi phí hàng tháng bỏ ra chỉ mất 180 triệu đồng."

Thỏ ghi điểm bởi sự hài hước, gần gũi, khả năng sáng tác và chất giọng giàu cảm xúc

Thỏ tên thật là Nguyễn Trọng Đức, sinh năm 1987. Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, Thỏ còn kinh doanh quán cà phê. Anh sở hữu 1 quán cà phê nổi tiếng ở Hà Nội, là nơi giới trẻ thường xuyên ghé lại. Khán giả thường xuyên bắt gặp hình ảnh nam ca sĩ trực tiếp đứng bán tại cửa hàng vào ban ngày trước khi lên sân khấu biểu diễn vào buổi tối.

Sự nghiệp của Thỏ gắn liền với hành trình phát triển của Da LAB. Năm 2007, anh cùng Phương Cào thành lập nhóm từ niềm đam mê hip-hop. Những ngày đầu, các thành viên tự viết lời, phối khí, tìm phòng thu trong điều kiện tài chính còn nhiều hạn chế. Da LAB chủ yếu hoạt động trong cộng đồng underground Hà Nội và chưa đặt nặng yếu tố thương mại. Bước ngoặt đến vào năm 2013 khi nhóm mang Hà Nội Giờ Tan Tầm lên sân khấu Bài Hát Việt. Tiết mục giúp Da LAB tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ và từng bước trở thành một trong những nhóm nhạc thành công của Vpop.

Thỏ là trụ cột của Da LAB những năm qua

Trong đội hình Da LAB, Thỏ đảm nhận cả vai trò rapper lẫn ca sĩ. Anh sở hữu chất giọng trầm ấm, cách nhả chữ rõ ràng cùng lối rap điềm tĩnh, giàu tính tự sự. Màu sắc âm nhạc của Thỏ góp phần tạo nên bản sắc riêng cho nhóm qua nhiều năm hoạt động. Tên tuổi của anh gắn liền với loạt hit quốc dân của Da LAB như Một Nhà, Thanh Xuân, Từ Ngày Em Đến, Gác Lại Âu Lo hay Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới. Không chỉ biểu diễn, Thỏ còn tham gia sáng tác, sản xuất và định hướng nội dung cho nhiều sản phẩm của Da LAB. Năm 2024, Phương Cào chính thức thông báo rời nhóm. MV Bầu Trời Mới trở thành sản phẩm cuối cùng có đầy đủ bốn thành viên trước khi Da LAB bước sang chặng đường mới với đội hình ba người.

Cùng với Thơm, "chú Thỏ" cũng đang trở thành hiện tượng sau khi viral qua Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai:

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Thỏ vẫn được xem là một trong những nghệ sĩ kín tiếng của Vpop. Anh hiếm khi chia sẻ đời tư, gần như không vướng scandal và chủ yếu xuất hiện thông qua âm nhạc hoặc những câu chuyện đời thường giản dị. Việc tham gia chương trình truyền hình thực tế được xem là một dấu mốc mới trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Ngay ở tập đầu tiên, Thỏ đã mang đến ca khúc tự sáng tác Bản Tình Ca Không Tên, nhận nhiều sự chú ý từ khán giả. Hiện tại, Thỏ là một trong những nhân tố hút fan nhất của chương trình. Dù chỉ mới chiếu hết 2 tập, nhưng độ nhận diện của Thỏ nói riêng và Da LAB nói chung đã tăng như vũ bão trên các nền tảng.