Công ty quản lý phản bác Hoa hậu Mai Phương việc đơn phương hoạt động độc lập

Động thái mới nhất của công ty quản lý Hoa hậu Mai Phương làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Ngày 18/7, Công ty TNHH V-MAS (VMAS) chính thức đăng tải thông báo trên các nền tảng mạng xã hội về tình trạng hợp đồng quản lý với Hoa hậu Mai Phương, sau khi người đẹp tuyên bố chuyển sang hoạt động độc lập vào ngày 16/7.

Theo thông báo mang tên "V/v Nghệ sĩ Mai Phương tuyên bố hoạt động độc lập", VMAS khẳng định Hợp đồng Quản lý Nghệ sĩ giữa hai bên vẫn còn nguyên hiệu lực pháp lý và công ty chưa ký bất kỳ văn bản thỏa thuận thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng nào với Mai Phương.

VMAS đưa ra thông báo công khai sau khi Mai Phương đơn phương tuyên bố hoạt động độc lập

VMAS nêu rõ: "Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty khẳng định chưa ký kết bất kỳ văn bản thoả thuận thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng hợp pháp nào với Nghệ sĩ Mai Phương. Do đó, Nghệ sĩ Mai Phương vẫn đang là Nghệ sĩ trực thuộc quyền quản lý độc quyền toàn diện và duy nhất của V-MAS".

Theo phía công ty, VMAS vẫn bảo lưu toàn bộ quyền đại diện hợp pháp đối với Mai Phương theo đúng các điều khoản đã ký kết. Điều này bao gồm các hoạt động thương mại, nghệ thuật, lịch trình biểu diễn, quản lý hình ảnh, danh nghĩa, các sản phẩm âm nhạc, sản phẩm kỹ thuật số cùng các quyền đại diện hợp pháp khác trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. VMAS cũng nhấn mạnh không có bất kỳ cá nhân, tổ chức hay đội ngũ nhân sự nào ngoài công ty được quyền nhân danh hoặc đại diện thương mại cho Mai Phương trong giai đoạn hiện tại.

Hoa hậu Mai Phương

Bên cạnh đó, công ty phát đi khuyến cáo tới các đối tác, nhãn hàng, đơn vị truyền thông, báo chí và công ty quảng cáo về việc mọi giao dịch thương mại, hợp đồng biểu diễn, tài trợ hay sử dụng hình ảnh liên quan đến Mai Phương đều phải được thực hiện thông qua và có sự chấp thuận bằng văn bản của VMAS.

Theo thông báo, các giao dịch được ký kết trực tiếp với cá nhân Mai Phương hoặc thông qua đầu mối liên hệ mới do người đẹp công bố mà không có sự phê duyệt của công ty có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý. VMAS cho biết sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Trước đó, Mai Phương công bố thông tin "chính thức hoạt động độc lập" vào ngày 16/7

Động thái của VMAS được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Mai Phương thông báo chính thức hoạt động độc lập trên fanpage cá nhân. Trong thông báo gửi đối tác, nhãn hàng, các đơn vị truyền thông và khán giả, Mai Phương cho biết cô đã kết thúc hợp tác với đơn vị đồng hành trước đây và chuyển sang mô hình hoạt động độc lập.

Đáng chú ý, người đẹp khẳng định kể từ ngày 10/7/2026, hợp đồng dịch vụ quản lý độc quyền giữa cô và đơn vị quản lý cũ "đã chính thức chấm dứt hiệu lực theo đúng các quy định pháp luật và điều khoản hợp đồng". Mai Phương đồng thời công bố đội ngũ nhân sự mới và cho biết từ thời điểm này, toàn bộ hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và các giao dịch thương mại sẽ do cô cùng ê-kíp mới trực tiếp vận hành. Người đẹp cũng công khai địa chỉ email liên hệ dành cho đối tác và nhãn hàng.

Trong thông báo, Mai Phương gửi lời cảm ơn đơn vị đồng hành trước đây vì đã đồng hành trong chặng đường phát triển vừa qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả và các đối tác trong giai đoạn mới.

Mai Phương và công ty quản lý đang tồn tại 2 tuyên bố trái ngược nhau về tình trạng của hợp đồng quản lý

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, giữa Mai Phương và VMAS đang tồn tại hai quan điểm trái ngược về tình trạng hiệu lực của hợp đồng quản lý. Trong khi Mai Phương cho rằng hợp đồng đã chấm dứt từ ngày 10/7 và cô chính thức hoạt động độc lập, phía VMAS khẳng định hợp đồng vẫn còn giá trị pháp lý và chưa từng được thanh lý hoặc chấm dứt theo đúng quy định. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán về nội tình giữa Mai Phương và công ty quản lý. Khán giả cho rằng, có thể hai bên đang phát sinh mâu thuẫn và Mai Phương ra đi "cơm không lành canh không ngọt".

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, được biết đến sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2022

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, được biết đến sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2022 và đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 71, lọt Top 40 chung cuộc.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ và rời công ty Sen Vàng vào tháng 8/2024, Mai Phương gia nhập VMAS để theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Dưới sự định hướng của công ty, cô phát triển đồng thời hình ảnh ca sĩ và người hoạt động giải trí, cùng "chung nhà" với nhiều nghệ sĩ như Phương Mỹ Chi, DTAP và Thu Phương.

Mai Phương gia nhập VMAS với định hướng phát triển làm ca sĩ chuyên nghiệp

Người đẹp thường xuyên trình diễn trên các sân khấu lớn

Ngày 31/10/2025, Mai Phương ra mắt album đầu tay song ngữ A Beautiful Mess cùng showcase giới thiệu dự án dưới sự quản lý của VMAS. Album gồm 11 ca khúc với ca khúc chủ đề QUEENERGY, được sản xuất dưới sự hậu thuẫn của VMAS và nhóm DTAP, định hướng xây dựng hình tượng "Musicnista" - kết hợp giữa âm nhạc và thời trang.

Mai Phương ra mắt album đầu tay dưới sự quản lý của VMAS vào năm 2025

Cô còn tổ chức showcase hoành tráng

Tuy nhiên, dù được đầu tư bài bản, dự án âm nhạc đầu tay của Mai Phương chưa tạo được sức lan tỏa rộng rãi trên thị trường. Các hoạt động nghệ thuật của cô thời gian qua chủ yếu diễn ra ở quy mô vừa và nhỏ, chưa tạo nhiều dấu ấn nổi bật với công chúng trước khi nổ ra ồn ào liên quan đến việc tuyên bố hoạt động độc lập và phản hồi từ công ty quản lý.

Ảnh: FBNV/VMAS