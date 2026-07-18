Đổ xô tìm kiếm một anh trai

Ivan là tân binh duy nhất nằm trong nhóm 10 anh trai được tìm kiếm nhiều nhất ở Tinh hà say hi. Đây chính là nhân tố tạo nên nét mới ở game show quy tụ toàn cái tên đình đám

Ivan được một nền tảng thống kê độc lập vinh danh trong tốp 10 gương mặt có ảnh hưởng nhất thị trường nhạc Việt từ đầu tháng 7. Một nền tảng khác phân tích dữ liệu qua số lượt tìm kiếm, thảo luận, xác định giọng ca gốc Hoa nằm trong tốp 10 "anh trai" hot nhất ở Live Stage 1 Tinh Hà Say Hi.

Theo bảng xếp hạng Anh trai yêu thích cập nhật đến ngày 15/7, Ivan vươn lên thứ 9/24 nghệ sĩ, đứng trên cả loạt hiện tượng mạng xã hội như buitruonglinh, Jaysonlei, Pháp Kiều, Wren Evans, Wean... Với một nhân tố chỉ "chân ướt chân ráo" gia nhập thị trường giải trí Việt và là tân binh của vũ trụ say hi, đó là thành công vượt mong đợi của Ivan.

Ivan là ai?

Đây là nhân tố mới toanh được ê-kíp sản xuất Tinh Hà Say Hi giới thiệu tại game show. Ivan là ca sĩ người Malaysia gốc Hoa, từng tham gia show sống còn Starlight Boys 2024. Đây là cái tên hoàn toàn xa lạ với khán giả Việt và đây chính là yếu tố đầu tiên giúp Ivan thành hiện tượng mạng xã hội trong một tuần qua.

Giọng ca sinh năm 2001 không thể giao tiếp tiếng Việt. Trong tập lên sóng đầu tiên của Tinh Hà Say Hi, Ivan được nhà sản xuất "dọn đường" cho lên sóng truyền hình khá nhiều. Vì không nói được tiếng Việt, anh phải nhờ đồng nghiệp phiên dịch. Đến khi giọng ca gốc Hoa về chung đội Wren Evans, chính Wren phiên dịch, làm cầu nối để Ivan giao tiếp với các thành viên còn lại.

Cái tên Ivan không được chú ý ở tập phát sóng đầu tiên của Tinh Hà Say Hi. Phải đến Live Stage 1, Ivan bứt phá mạnh mẽ để là nhân tố được chú ý nhiều bậc nhất ở đội Wren Evans. Bản thân giọng ca sinh năm 2001 cũng tận dụng tốt cơ hội để tạo ra màn chào sân ấn tượng tại game show Việt.

Ivan gây chú ý với ngoại hình sáng.

Ivan là visual (gương mặt đại diện) của cả tổ đội. Anh hát tốt, nhảy đẹp, nỗ lực tập tiếng Việt để thể hiện một số câu theo hướng dẫn của Thể Thiên, Wren Evans. Những gì Ivan làm được ở Live Stage 1 là chuẩn hình mẫu của một thí sinh từng trải qua cuộc chiến khốc liệt ở Starlight Boys.

Tinh Hà Say Hi quy tụ 1/3 là dàn nghệ sĩ mới toanh tham gia các chương trình say hi. Và Ivan là gương mặt mới nhất trong những tân binh, xuất hiện với độ phủ sóng bằng không. Các từ khóa như "Ivan là ai", "Ivan đến từ đâu", "Ivan Tinh Hà Say Hi" tăng vượt bậc lượt tìm kiếm trên Google.

Các phân đoạn của nam ca sĩ cũng lan tỏa khá mạnh trên mạng xã hội. Trên hết, tiết mục Im đợi người anh thương tạo ra sức hút mạnh mẽ sau Live Stage 1, hiện chỉ kém 50 cuộc gọi nhỡ . Cả 4 thành viên là Wren Evans, Captain Boy, Ivan và Thể Thiên đều được chú ý sau tập một.

Ivan may mắn khi được đặt vào nhóm nhạc có cá tính tương đồng với anh. Quãng giọng của từng thành viên gần như tương đồng, do đó dễ dàng phân chia các verse trong ca khúc. Wren Evans đã giải được bài toán cân bằng giữa verse hát tiếng Anh của Ivan và phần còn lại.

Từ mọi yếu tố kể trên, nghệ sĩ ngoại quốc đầu tiên của say hi có màn chào sân. Lượng tương tác trên fanpage của nam ca sĩ đã tăng lên gấp nhiều lần.

Tinh Hà Say Hi sau sân khấu đầu tiên

Cuộc chơi ở Tinh Hà Say Hi đã "vồ vập" thí sinh ngay từ Live Stage đầu tiên. 8 "anh trai" được chọn làm ứng viên đội trưởng, mỗi người nắm lấy vinh dự, đồng thời là áp lực ngàn cân. Theo 2 phương án đưa ra từ MC Trấn Thành, đội trưởng chọn theo hướng nào cũng là thử thách rất lớn.

Sau đó, các đội trưởng dẫn dắt đội hình với 4 "anh trai" mỗi đội, bước vào cuộc đấu đầu tiên. Họ phải hoàn thiện ca khúc từ bản demo được ban tổ chức chuẩn bị sẵn, đồng thời tính toán cho cả dây chuyền sản xuất với khâu dàn dựng sân khấu, tập luyện vũ đạo/trình diễn và sáng tạo concept để quay MV. Ban tổ chức sẽ bóc tách từng tiếc mục và phát hành như một MV chỉn chu trên thị trường.

Ở Live Stage đầu tiên, Tinh Hà Say Hi chưa vấp phải cạnh tranh từ Anh trai vượt ngàn chông gai trên đường đua "top trending". Trước đó, vì một sự cố, Anh trai chông gai mùa 2 thông báo hoãn phát sóng một tuần. Cuộc chiến thịnh hành âm nhạc suốt một tuần qua thuộc về các nghệ sĩ của Tinh Hà Say Hi và Sơn Tùng M-TP.

Tính đến tối 18/7, cả 6 tiết mục của Live Stage 1 Tinh Hà Say Hi đều góp mặt trong tốp 15 thịnh hành âm nhạc. 50 cuộc gọi nhỡ bứt phá mạnh nhất, đúng như dự đoán từ khán giả khi giữ vị trí số 2, xếp sau Sơn Tùng. Im đợi người anh thương đứng thứ 4, có tiềm năng chiếm lấy vị trí số 2 của Tìm em (Hngle ft Bảo Anh).

Xoay vòng - ca khúc giữ hạng cuối ở Live Stage 1 - đang thăng tiến mạnh mẽ ở đường đua thịnh hành. Các vị trí tiếp theo thuộc về Cô đơn anh cũng vui , Bad Night và Dancin' My Way .

Âm nhạc của Tinh Hà Say Hi về cơ bản có tính chất không khác các mùa trước đó của vũ trụ say hi, do DatVietVac tổ chức. Các nghệ sĩ sẽ lập đội, hoàn thiện mảnh ghép hoàn hảo nhất theo 3 tiêu chí cơ bản: Ưu tiên một vocalist chất lượng, có người đảm nhận vai trò sản xuất (thu âm, phối khí, hậu kỳ âm thanh) và một nhân tố sắp xếp trang phục, lên concept trình diễn.

Dàn "anh trai" sẽ nhận đề bài là ca khúc hoàn toàn mới. Họ có thể giữ nguyên cấu trúc của bản demo (vòng hòa thanh, tuyến giai điệu) hoặc thay đổi hoàn toàn dựa trên tinh thần ban đầu. Âm nhạc của Tinh Hà Say Hi hướng đến yếu tố bắt tai, gần như phối khí sang các thể loại tươi trẻ, nặng yếu tố trình diễn sân khấu.

Tổng thể về trang phục, concept sân khấu của Tinh Hà Say Hi cũng hướng đến yếu tố trẻ trung, đánh vào thị hiếu tệp khán giả trẻ tuổi, hoạt động mạnh trên mạng xã hội. Đó là lý do các sản phẩm âm nhạc ra lò từ Anh trai say hi, Em xinh say hi và hiện tại là Tinh Hà Say Hi không mất nhiều thời gian để giữ vị trí cao ở "top trending".