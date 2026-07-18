Đi hát nhàn tênh như ca sĩ này: Kiêu hãnh nhả 1 chữ cả biển người hát thay, hồi sinh rực rỡ sau 5 năm trượt dài

Nữ ca sĩ chỉ nói đúng một câu, phần còn lại đã có cả biển người hát hộ.

Hwasa đi chân trần giữa sân khấu, nói 1 câu là cả sân vận động hát thay

Màn trình diễn mới nhất của Hwasa đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Mới đây, sân khấu Good Goodbye tại PSY Summer Swag 2026 ở Incheon được đăng tải trên kênh YouTube của nữ ca sĩ, sau đó nhanh chóng được chia sẻ trên Instagram và nhiều cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Màn trình diễn Good Goodbye đang gây sốt mạng xã hội của Hwasa

Cụ thể trong đoạn clip, Hwasa xuất hiện với mái tóc ngắn ướt, diện áo quây sáng màu, chân váy kẻ và đi chân trần trên sân khấu phủ đầy nước. Nữ ca sĩ không mang đến vũ đạo phức tạp mà chủ yếu chậm rãi bước quanh sân khấu, có lúc ngồi xuống sàn, nhắm mắt và đặt tay lên ngực khi hát. Hwasa gần như chỉ dùng giọng hát, ánh mắt cùng nụ cười để giữ sự chú ý của hàng nghìn khán giả.

Đến phần cao trào, Hwasa bất ngờ hô lớn “Incheon” rồi hướng micro về phía khán đài. Đám đông lập tức giơ tay và đồng thanh hát phần điệp khúc của Good Goodbye. Âm thanh từ hàng nghìn người vang lên áp đảo trong video, còn nữ ca sĩ đứng lắng nghe, liên tục mỉm cười trước màn hát theo của khán giả.

Hwasa thoái mái tự tin trên sân khấu

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng tích cực. Khán giả dành lời khen cho giọng hát live, thần thái tự tin và khả năng giữ trọn sự chú ý dù Hwasa gần như không dùng vũ đạo. Màn đồng ca của cả sân vận động cũng khiến nhiều người nổi da gà, đồng thời cho thấy sự nổi tiếng khủng khiếp của Good Goodbye sau nhiều tháng phát hành.

Hình ảnh Hwasa đi chân trần giữa sân khấu ướt tiếp tục trở thành chi tiết được bàn luận. Mái tóc ướt, khoảnh khắc nữ ca sĩ ngồi xuống sàn rồi mỉm cười khi nghe đám đông hát theo khiến tiết mục mang màu sắc điện ảnh, khác hẳn không khí sôi động thường thấy tại một lễ hội mùa hè.

Video chính thức được đăng tải sau đó 3 ngày và hiện đa ghi nhận hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube. Những đoạn cắt ghi lại khoảnh khắc Hwasa đi chân trần và để cả sân vận động hát thay cũng nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội.

Hwasa tiếp tục trở thành cái tên được bàn tán khắp mạng xã hội

Tại Summer Swag, Hwasa còn biểu diễn Maria, TWIT và ca khúc mới So Cute. Tuy nhiên, Good Goodbye vẫn là tiết mục được chia sẻ nhiều nhất. Bản ballad phát hành từ tháng 10/2025 lúc này đã trở thành ca khúc mà khán giả có thể hát thay cô gần như trọn vẹn phần điệp khúc.

Mất 5 năm mới tìm lại hào quang sau

Hwasa ra mắt cùng MAMAMOO vào năm 2014. Trong đội hình gồm Solar, Moonbyul, Wheein và Hwasa, cô đảm nhận cả phần hát lẫn rap, được nhận diện bởi chất giọng trầm khàn, phong cách trình diễn mạnh và hình ảnh khác biệt với khuôn mẫu nữ thần tượng phổ biến.

MAMAMOO nhanh chóng được biết đến nhờ khả năng hát live cùng loạt ca khúc như Mr. Ambiguous, Um Oh Ah Yeh, You’re the Best, Décalcomanie, Starry Night và HIP. Trong nhóm, Hwasa cũng là thành viên có sự nghiệp cá nhân bứt phá sớm nhất.

Hwasa từng có sự nghiệp solo vô cùng hoành tráng với các bài hit như Don’t, TWIT hay Maria

Năm 2018, Hwasa mở đường cho sự nghiệp solo bằng bản hit Don’t cùng Loco. Một năm sau, TWIT tiếp tục đứng đầu các bảng xếp hạng, trước khi Maria bùng nổ vào năm 2020 và trở thành ca khúc lớn nhất sự nghiệp cá nhân của cô. Tuy nhiên, các sản phẩm sau đó như I’m a B, Somebody!, I Love My Body hay Na đều giảm nhiệt, không còn tạo được độ phủ như thời TWIT và Maria .

Good Goodbye đến đúng lúc sự nghiệp solo của Hwasa cần một cú bật trở lại. Good Goodbye được phát hành ngày 15/10/2025, do Hwasa tham gia sáng tác. Trong hơn một tháng đầu, ca khúc tăng hạng khá chậm, chưa tạo được hiệu ứng lớn trên các nền tảng nhạc số.

Good Goodbye phát hành vào tháng 10/2025 là bước ngoặc đưa sự nghiệp solo của Hwasa trở lại đỉnh cao

Bước ngoặt đến vào tối 19/11/2025, khi Hwasa mang Good Goodbye lên sân khấu lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46. Nữ ca sĩ mặc váy trắng, đi chân trần và biểu diễn cùng Park Jeong Min, nam diễn viên đóng chính trong MV. Sau màn trình diễn này, Good Goodbye thăng hạng liên tục trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Chỉ 3 ngày sau màn trình diễn, Good Goodbye vươn lên #1 Melon.

Good Goodbye của Hwasa đạt Perfect All Kill sau 38 ngày ra mắt và hiện nay là bài hát của nghệ sĩ solo có số PAK cao nhất lịch sử

Ca khúc mất 38 ngày kể từ khi phát hành để chạm đỉnh nền tảng nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc. Đến ngày 30/11, bài hát đạt Perfect All-Kill. Ca khúc sau đó tích lũy 750 giờ Perfect All-Kill, trở thành bài hát của nghệ sĩ solo có số PAK cao nhất lịch sử.

Từ Maria đến Good Goodbye, Hwasa mất khoảng 5 năm mới có thêm một bản hit đủ sức đưa cô trở lại đỉnh cao. Giờ đây, màn trình diễn tại Summer Swag tiếp tục nối dài sức nóng của ca khúc.

Hwasa trở lại đỉnh cao sự nghiệp sau 5 năm chật vật

Không còn sân khấu Rồng Xanh hay Park Jeong Min đứng bên cạnh, Hwasa chỉ cần đi chân trần, hô tên thành phố và đưa micro xuống khán đài. Phần còn lại đã được hàng nghìn khán giả đồng thanh hát thay.

Ảnh: X