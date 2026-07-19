"Concert đầu tay của CORTIS là một thảm hoạ"

CORTIS và công ty quản lý đang vướng tranh cãi nghiêm trọng sau đêm concert đầu tiên diễn ra ở Hàn Quốc.

Chỉ chưa đầy một năm sau khi ra mắt, CORTIS đã trở thành một trong những tân binh có tốc độ thăng tiến nhanh nhất Kpop với loạt thành tích quốc tế ấn tượng và sớm tổ chức chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên trong sự nghiệp. Ngày 18/7 CORTIS chính thức khởi động tour Put Your Phone Down tại Inspire Arena (Incheon, Hàn Quốc). Đây cũng là cột mốc đáng chú ý khi nhóm tổ chức concert riêng chưa đầy một năm sau khi debut vào tháng 8/2025.

Ngày 18/7 CORTIS chính thức khởi động tour Put Your Phone Down tại Inspire Arena (Incheon, Hàn Quốc)

Keonho không tham gia nhảy vì bị gãy tay

Trước đêm diễn, Big Hit Music thông báo thành viên Ahn Keonho bị gãy xương ở cả hai bàn tay. Nam idol vẫn tham gia biểu diễn cùng các thành viên nhưng hạn chế thực hiện những động tác vũ đạo mạnh. Tuy nhiên, sau khi concert đầu tiên khép lại, điều khiến mạng xã hội bùng nổ không phải tình trạng sức khỏe của Keonho, năng lượng biểu diễn của các thành viên mà là chất lượng chương trình.

Ngay sau đêm diễn, hàng loạt bài viết trên Threads, Reddit và các diễn đàn Kpop đồng loạt xuất hiện với những lời chê bai gay gắt. Theo phản ánh của khán giả, concert chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng 40 phút - ngắn hơn đáng kể so với thời lượng phổ biến của một concert Kpop hiện nay. Sau khi kết thúc đúng giờ, nhóm rời sân khấu mà không có phần encore, dù người hâm mộ đứng hô vang suốt khoảng 10 phút.

CORTIS tổ chức concert đầu tay với nhiều ý kiến trái chiều

Không chỉ vậy, nhiều người cho rằng chương trình thiếu sự đầu tư khi CORTIS chỉ mặc duy nhất một bộ trang phục trong suốt concert. Nhóm cũng không mang đến bất kỳ sân khấu cover, ca khúc chưa phát hành hay tiết mục solo, unit nào - những phần thường được bổ sung để kéo dài thời lượng đối với các nghệ sĩ có số lượng bài hát còn hạn chế. Trong khi đó, giá vé lên tới 143.000 won (2.5 triệu đồng) càng khiến nhiều khán giả cảm thấy trải nghiệm nhận được không tương xứng.

Sân khấu TNT tại concert đầu tay của CORTIS

YCC là bài hát mở màn nhưng trình diễn lặp lại nhiều lần trong concert

Danh sách ca khúc trở thành tâm điểm tranh cãi. Tính đến nay, CORTIS mới phát hành tổng cộng 12 bài hát. Thay vì bổ sung thêm các sân khấu đặc biệt, nhóm lại liên tục biểu diễn lặp lại những ca khúc quen thuộc, điển hình như YOUNGCREATORCREW được trình diễn tới 5 lần, REDRED xuất hiện 4 lần dưới nhiều phiên bản khác nhau. Các ca khúc như TNT, Acai, GO hay What You Want cũng liên tục được lặp lại trong chương trình.

Trên các diễn đàn Hàn Quốc, concert đầu tiên của CORTIS bị gọi là "một thảm hoạ"

Bên cạnh đó, cách dàn dựng concert cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, không ít khán giả cho rằng Big Hit Music cố tình tạo bầu không khí "mosh pit" bằng cách bố trí vũ công vào khu vực khán giả thay vì để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Một số người nhận xét concert giống như được dàn dựng để quay video quảng bá hoặc sản xuất nội dung ngắn hơn là mang đến trải nghiệm dành cho người mua vé. Khán giả cũng phản ánh các thành viên chủ yếu tương tác với khu vực đứng, trong khi khu ghế ngồi gần như bị bỏ quên. Việc liên tục nhắc người hâm mộ hạ điện thoại theo concept của tour cũng khiến nhiều người cảm thấy gò bó, thậm chí khó chịu.

Trên các diễn đàn Hàn Quốc, concert đầu tiên của CORTIS bị gọi là "một thảm hoạ". Nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu đây là concert hay chỉ là một fan meeting được gắn mác world tour. Một số cư dân mạng thậm chí so sánh với BTS hay TXT và cho rằng Big Hit Music chưa từng để các đàn anh tổ chức một concert đầu tay theo cách tương tự.

4 thành viên cố gắng lấp chỗ trống của Keonho, vũ đạo các bài hát đều mạnh và dùng lực:

Công tâm nhìn nhận, CORTIS đã cố gắng hết mình để biểu diễn trong concert đầu tay. Một số khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh mẽ như 4 thành viên cố gắng thực hiện trọn vẹn vũ đạo mạnh, mồ hôi đầm đìa. Em út Keonho dù không thể nhảy, nhưng vẫn đảm nhận tốt các stage cần trưng trổ vocal đúng với vai trò của mình. Người hâm mộ của CORTIS cũng đã có 1 buổi quẩy hết mình với thần tượng, dù trải nghiệm vẫn còn gây nhiều ý kiến trái chiều.

Ca khúc JoyRide cảm xúc của CORTIS, Keonho không thể thực hiện vũ đạo đã thể hiện tốt ở phần vocal

Những tranh cãi về concert không thể phủ nhận sức bật mạnh mẽ của CORTIS hiện tại. EP debut Color Outside the Lines từng ra mắt ở vị trí No.15 Billboard 200, lập kỷ lục album debut có thứ hạng cao thứ hai lịch sử Kpop. Mini album thứ hai GREENGREEN sau đó tiếp tục vươn lên Top 3 Billboard 200, trong khi tổng lượt nghe trên Spotify đã vượt 600 triệu. Nhóm cũng là đại diện Kpop duy nhất góp mặt trong danh sách Forbes Under 30 Asia 2026 và chuẩn bị biểu diễn tại Lollapalooza Chicago vào tháng 8. Thành viên James liên tục gây sốt mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật, còn định hướng "Young Creator Crew" với hình ảnh tự sáng tác, tự sản xuất giúp CORTIS nhanh chóng tạo dấu ấn khác biệt.

Công ty quản lý đang quá vội vàng cho việc đẩy nhóm đi tour sớm để tối đa lợi nhuận

Tuy nhiên, concert mở màn của tour Put Your Phone Down cũng cho thấy mặt trái của tốc độ phát triển quá nhanh. Công ty quản lý đang quá vội vàng cho việc đẩy nhóm đi tour sớm để tối đa lợi nhuận. Việc tổ chức world tour khi nhóm mới sở hữu 12 ca khúc và chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn khiến CORTIS đối diện với nhiều áp lực, ngoài ra còn tạo ấn tượng tiêu cực. Với chặng tour sắp tới tại Mỹ và Nhật Bản, 5 thành viên sẽ phải chứng minh rằng họ không chỉ là một hiện tượng truyền thông hay "quái vật tân binh" về thành tích, mà còn đủ năng lực chinh phục khán giả bằng chính những màn trình diễn trực tiếp.

Loạt hình ảnh trong concert của CORTIS:

Ảnh: X