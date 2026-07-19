Làm mới hit quốc dân 30 năm tuổi, nhóm Anh Trai Chông Gai lấy sạch nước mắt khán giả

Không ai nghĩ một bản hit tuổi thơ của nhiều người lại được làm mới như thế này.

Tối 18/7, tập mới của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng với phần tranh tài tại Công diễn 1. Trong loạt sân khấu thuộc Bảng đấu Bạch Mã, tiết mục Nhong Nhong Nhong của Nhà Làm Mạnh nhanh chóng trở thành một trong những phần trình diễn được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Đội hình gồm Thái VG, Huỳnh Lập và Thái Lê Minh Hiếu. Thái VG phụ trách phần rap, Huỳnh Lập đảm nhận khâu dàn dựng, còn Thái Lê Minh Hiếu giữ vai trò giọng ca chính.

Tiết mục Nhong Nhong Nhong (Clip: VTV)

Ca khúc gốc vốn gắn với hình ảnh Xuân Mai và ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả được ra mắt cách đây gần 30 năm. Khi được đưa lên sân khấu Công diễn 1, bài hát không còn giữ hoàn toàn màu sắc vui nhộn quen thuộc. Ba thành viên sử dụng hình ảnh đứa trẻ cưỡi ngựa làm điểm khởi đầu, sau đó chuyển sang câu chuyện về người cha phải lao động và gánh vác gia đình. Sân khấu được dựng theo bối cảnh một công trường. Giàn giáo, mũ bảo hộ, các khối vật liệu và nhóm vũ công trong trang phục công nhân xuất hiện xuyên suốt tiết mục. Ca khúc được mở rộng thành câu chuyện về hành trình của người cha âm thầm lao động, gánh vác gia đình và chấp nhận những nhọc nhằn để con được lớn lên trong sự đủ đầy.

Sân khấu được dàn dựng kể về câu chuyện tình cha con

Phần rap mới của Thái VG đi thẳng vào những áp lực quen thuộc như tiền nhà, tiền điện, tiền ăn cùng trách nhiệm của một người cha. Trong khi đó, Thái Lê Minh Hiếu đảm nhận những câu hát cao, còn Huỳnh Lập bổ sung phần lời và diễn xuất để nối mạch câu chuyện. Ba phần thể hiện được đặt cạnh nhau, từ sự hồn nhiên của người con đến những điều người cha phải âm thầm chịu đựng. Cùng với đó là giọng hát trẻ con của khách mời trong tiết mục là diễn viên nhí Mộc Trà. Chính cách thay đổi góc nhìn này đã đẩy cảm xúc của tiết mục lên cao, khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.

Tiết mục Nhong Nhong Nhong nhận được nhiều lời khen ngợi khi lên sóng

Sau khi chương trình lên sóng, đoạn rap của Thái VG cùng phần cao trào có đủ ba thành viên nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Đặc biệt khi Thái VG vốn nổi tiếng là rapper lâu năm trong làng Rap Việt với hình tượng gai góc. Việc anh mang đến câu chuyện cảm động khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nhiều khán giả cho biết họ bất ngờ khi một ca khúc thiếu nhi vốn gắn với ký ức vui vẻ lại được mở rộng thành câu chuyện nặng về tình cha con. Thay vì kết thúc bằng mất mát, tiết mục chọn để nhân vật trở về, qua đó đẩy cảm xúc từ xót xa sang vỡ òa.

Nhiều bình luận của khán giả về tiết mục:

- Phần rap của Thái VG giống lời của những người cha ít nói.

- Xem giới thiệu là biết sẽ khóc rồi.

- Ứớc gì đoạn nhạc cuối mà anh Thái rap nữa thì cảm xúc dâng trào tột cùng luôn.

- Xem 2 lần vẫn khóc.

- Sao nghe nhạc thiếu nhi khóc qua trời khóc vậy.

- Thái VG làm mình bất ngờ quá.

- Kịch bản đỉnh quá, Hiếu càng ngày hát càng tiến bộ.

Tuy nhiên, tiết mục cũng nhận về một số ý kiến trái chiều. Có khán giả cho rằng phần hát của nhân vật bé gái xuất hiện khá nhiều, khiến thời lượng dành cho ba thành viên bị thu hẹp. Một số khác nhận xét câu chuyện được đẩy theo hướng quá nặng nề so với tinh thần vui tươi của ca khúc gốc. Dù vậy, chính sự thay đổi mạnh về góc nhìn này lại là lý do Nhong Nhong Nhong tạo ra nhiều cuộc thảo luận sau Công diễn 1.

Cách kể câu chuyện làm cha của đội Thái VG, Huỳnh Lập, Thái Lê Minh Hiếu khiến nhiều người xúc động

Trước khi tiết mục lên sóng, Thái VG đã gây chú ý với màn tương tác cùng Xuân Mai - ca sĩ gắn liền với phiên bản gốc của Nhong Nhong Nhong. Dưới một bài đăng của nữ ca sĩ, nam rapper bất ngờ để lại bình luận: “Chào tụi em! Are you the Nhong Nhong Nhong girl?”. Ngay sau đó bình luận này được chia sẻ khắp mạng xã hội vì sự hài hước gọi Xuân Mai là "Nhong Nhong Nhong girl".

Tương tác của Thái VG và Xuân Mai gây chú ý trên mạng xã hội

Sau đó, Xuân Mai cũng xuất hiện và chào hỏi Thái VG. Thái VG tiếp tục thông báo đã làm mới Nhong Nhong Nhong đồng thời mời Xuân Mai xem và thực hiện video phản ứng khi tiết mục phát sóng. Nữ ca sĩ cho biết đây là một vinh dự, còn nói vui bản phối mới có thể khiến khán giả yêu cầu nam rapper tiếp tục làm lại cả loạt ca khúc thiếu nhi từng nổi tiếng. Màn tương tác với giọng ca gốc vì thế trở thành bước mở màn đáng chú ý trước khi phiên bản mới chính thức được trình diễn tại Công diễn 1. Hiện tại, tiết mục Nhong Nhong Nhong vẫn đang được bàn tán.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình