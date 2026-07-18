1 Anh Tài cạo đầu gây sốc, công diễn hậu khủng hoảng của show Chông Gai nổi da gà cỡ này

Quyết định của Anh Tài này khiến nhiều khán giả phải sốc.

Tối 18/7, tập 3 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng với phần lựa chọn thứ tự biểu diễn và những diễn biến đầu tiên của Công diễn 1. Bốn tiết mục xuất hiện trong tập gồm Xa, Buông Tay, Nhong Nhong Nhong và Quá Khứ Còn Lại Gì.

Quá Khứ Còn Lại Gì là phần trình diễn của Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It’s Charles và Will

Trong đó, Quá Khứ Còn Lại Gì là phần trình diễn của Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It’s Charles và Will. Ca khúc do Vũ Minh Tâm sáng tác, từng được Rocker Nguyễn phát hành năm 2016, kể về những ký ức còn mắc kẹt sau một cuộc tình tan vỡ. Ở phiên bản Công diễn 1, ca khúc được làm mới với phần lời mới được các thành viên viết lại.

Tiết mục Quá Khứ Còn Lại Gì (Clip: VTV)

Về phần hát, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh tiếp tục cho thấy thế mạnh vocal khi đảm nhận nhiều câu hát dài, những đoạn lên cao và phần hòa giọng ở điệp khúc. Will cùng It’s Charles mang đến màu sắc trẻ trung, đậm chất pop với cách xử lý nhẹ và linh hoạt hơn. Đại Nghĩa cũng hoàn thành trọn vẹn phần hát của mình, giữ nhịp ổn định và hòa giọng cùng bốn thành viên trong những đoạn cao trào.

Nhóm nghệ sĩ mang đến làn gió mới cho ca khúc

So với bản gốc có tiết tấu chậm,Quá Khứ Còn Lại Gì được phối lại theo hướng sôi động hơn, bổ sung tiếng trống và các lớp âm thanh điện tử. Năm thành viên liên tục thay đổi đội hình, kết hợp các động tác tay, bước ngang, xoay người và di chuyển quanh sofa. Phần dance được đan xen với từng câu solo, sau đó mở rộng thành đội hình đồng đều ở điệp khúc.

Đại Nghĩa cạo đầu ngay trên sân khấu

Khi phần trình diễn bước vào cao trào, Đại Nghĩa bất ngờ ngồi xuống chiếc ghế giữa sân khấu, cầm tông đơ tự cạo một đường từ trán ra sau đầu. Sau đó anh liên tục cạo hết phần tóc của mình, khiến nhiều nghệ sĩ bên dưới sững sờ.

Nhiều người há hốc, đứng bật dậy hoặc liên tục nhìn về phía sân khấu khi nhận ra Đại Nghĩa không sử dụng tóc giả.

Đại Nghĩa khiến khán giả bất ngờ vì cạo tóc thật trên sân khấu

Tuy nhiên, các góc máy cận cảnh cho thấy tông đơ đã chạy trực tiếp trên tóc của Đại Nghĩa. Phần tóc bị cạo để lộ rõ trên đầu nam nghệ sĩ trong những phân đoạn sau đó. Hình ảnh của Đại Nghĩa sau khi hoàn thành tiết mục cũng cho thấy anh đã thay đổi kiểu tóc thật.

Ngay sau khi chương trình phát sóng, đoạn video ghi lại màn cạo đầu được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều bài đăng xuất hiện tập trung vào phản ứng của những nghệ sĩ ngồi phía dưới và khoảnh khắc tóc thật rơi xuống ngay giữa phần trình diễn. Ban đầu, không ít khán giả cho rằng chương trình đã sử dụng tóc giả hoặc một lớp hóa trang để tạo hiệu ứng.

Quyết định cạo đầu thật của Đại Nghĩa vẫn là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất

Nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ khi biết Đại Nghĩa quyết định cạo tóc trực tiếp trong lúc ghi hình. Một số khán giả cho biết họ phải xem lại đoạn video nhiều lần mới xác nhận đây không phải đạo cụ sân khấu. Màn trình diễn này vì thế sau đó được bàn tán sôi nổi khắp các mạng xã hội.

Hiện tại, màn trình diễn Quá Khứ Còn Lại Gì và quyết định cạo đầu thật của Đại Nghĩa vẫn là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất sau tập 3.

Ảnh: FBNV