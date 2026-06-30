"Mới nổi 1 năm đã lạm quyền" - biến căng khiến công ty quản lý CORTIS xin lỗi

Big Hit Music đưa ra lời xin lỗi sau khi CORTIS vướng cáo buộc lạm quyền, bị chỉ trích dữ dội trên nhiều nền tảng.

Ngày 30/6, Big Hit Music đưa ra thông báo xin lỗi sau khi xác nhận nhóm nhạc nam CORTIS đã lên máy bay muộn trên chuyến bay từ Paris (Pháp) về Incheon (Hàn Quốc) vào ngày 26/6, khiến giờ cất cánh bị lùi khoảng 30 phút.

Trong thông báo, công ty cho biết: "Đối với chuyến bay từ Paris đến Incheon vào ngày 26/6 vừa qua, do tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng phát sinh từ một vụ tai nạn giao thông nên các thành viên đã lên máy bay muộn hơn dự kiến. Chúng tôi chân thành xin lỗi các hành khách đi cùng chuyến bay vì những bất tiện đã xảy ra."

Ngày 30/6, Big Hit Music liên quan đến CORTIS

Động thái này được đưa ra sau nhiều ngày tranh cãi trên các diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc, sau khi xuất hiện bài đăng của một hành khách đi cùng chuyến bay tố cáo một nhóm nhạc được gọi tắt là "C." đã khiến chuyến bay bị chậm khởi hành.

Theo bài đăng lan truyền trong hai ngày 28-29/6, người này cho biết sau khi toàn bộ hành khách đã lên máy bay khoảng 30 phút nhưng cửa khoang vẫn chưa được đóng. Cơ trưởng sau đó phải trực tiếp gửi lời xin lỗi tới hành khách khoang thương gia vì chuyến bay bị trì hoãn khoảng 40 phút. Cùng thời điểm, hàng loạt tin đồn khác cũng xuất hiện, trong đó có cáo buộc các thành viên thay trang phục ngay tại ống lồng lên máy bay, gây cản trở lối đi của hành khách.

CORTIS vừa trở về từ Paris Fashion Week

Sau khi thông tin lan truyền, CORTIS nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội Hàn Quốc. Không ít cư dân mạng mỉa mai nhóm chỉ mới nổi tiếng chưa đầy một năm nhưng đã có thái độ "đặc quyền", làm ảnh hưởng đến hàng trăm hành khách khác. Nhiều ý kiến cho rằng không có bất kỳ nghệ sĩ nào nên được ưu tiên nếu đến muộn, thay vào đó phải chuyển sang chuyến bay khác như những hành khách thông thường. Thời điểm xảy ra vụ việc, CORTIS vừa kết thúc lịch trình tham dự Paris Fashion Week.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Big Hit chỉ xác nhận duy nhất việc nhóm đến sân bay muộn do ảnh hưởng từ vụ tai nạn giao thông gây ùn tắc nghiêm trọng. Công ty đồng thời bác bỏ các cáo buộc còn lại.

Liên quan đến tin đồn các thành viên thay quần áo ngay tại ống dẫn ra máy bay, Big Hit cho biết đây là thông tin bị nhầm lẫn với một sự việc xảy ra từ tháng 10 năm ngoái, khi CORTIS trở về Hàn Quốc sau lịch trình tại Nhật Bản. Theo công ty, khi đó các thành viên chỉ sắp xếp lại hành lý cá nhân sau khi toàn bộ hành khách khác đã rời máy bay và họ cũng là những người cuối cùng xuống máy bay, hoàn toàn không gây cản trở lối đi.

Big Hit cũng phủ nhận nghi vấn CORTIS từng lên máy bay muộn trong chuyến công tác sang Nhật Bản vào tháng 5 năm nay

Ngoài ra, Big Hit cũng phủ nhận nghi vấn CORTIS từng lên máy bay muộn trong chuyến công tác sang Nhật Bản vào tháng 5 năm nay. Công ty khẳng định nhóm đã hoàn tất đầy đủ thủ tục và có mặt trước thời điểm đóng cửa lên máy bay theo đúng quy định.

Điều đáng chú ý là vụ việc diễn ra không lâu sau khi Big Hit Music tuyên bố mở cuộc chiến pháp lý quy mô lớn nhằm bảo vệ quyền riêng tư của CORTIS. Công ty tiết lộ trong chuyến công tác tại Paris vừa qua, nhiều sasaeng fan đã bí mật gắn thiết bị định vị GPS lên xe của nhóm để theo dõi lịch trình, đồng thời mua bán trái phép thông tin chuyến bay của các thành viên.

Big Hit cũng cho biết đang phối hợp với Weverse và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm những hành vi phát tán thông tin sai sự thật hoặc bôi nhọ danh tiếng nghệ sĩ

Sau khi bài đăng tố cáo xuất hiện, một bộ phận người hâm mộ cho rằng đây có thể là hành động của anti-fan hoặc các sasaeng fan bất mãn nhằm hạ bệ hình ảnh CORTIS. Đáng chú ý, bài viết gốc đã bị chủ tài khoản xóa chỉ sau vài giờ đăng tải. Big Hit cũng cho biết đang phối hợp với Weverse và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm những hành vi phát tán thông tin sai sự thật hoặc bôi nhọ danh tiếng nghệ sĩ.

Dù vậy, với lời xin lỗi chính thức được đưa ra vào ngày 30/6, Big Hit đã xác thực rằng việc CORTIS lên máy bay muộn khiến chuyến bay bị ảnh hưởng là có thật. Điều này cũng khiến làn sóng tranh cãi tại Hàn Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bởi nhiều ý kiến cho rằng dù nguyên nhân xuất phát từ ùn tắc giao thông, việc cả chuyến bay phải chờ một nhóm nghệ sĩ vẫn là điều khó chấp nhận.

Với lời xin lỗi chính thức được đưa ra vào ngày 30/6, Big Hit đã xác thực rằng việc CORTIS lên máy bay muộn khiến chuyến bay bị ảnh hưởng là có thật

CORTIS là nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên James, Juhoon, Martin, Seonghyeon và Keonho, trực thuộc Big Hit Music - công ty quản lý BTS và TXT. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 18/8/2025 với đĩa đơn kỹ thuật số What You Want . Tên gọi CORTIS là viết tắt của "COLOR OUTSIDE THE LINES", mang ý nghĩa phá vỡ những khuôn mẫu truyền thống và theo đuổi tư duy sáng tạo tự do. Cộng đồng người hâm mộ của nhóm có tên gọi COER.

Dù mới hoạt động chưa đầy một năm, CORTIS được đánh giá là một trong những tân binh bùng nổ nhất Kpop thế hệ mới. EP đầu tay Color Outside the Lines phát hành tháng 9/2025 từng đạt vị trí thứ 15 trên Billboard 200, đồng thời ghi nhận doanh số lũy kế vượt 2 triệu bản - thành tích hiếm thấy đối với một nhóm nhạc vừa debut.

Dù mới hoạt động chưa đầy một năm, CORTIS được đánh giá là một trong những tân binh bùng nổ nhất Kpop thế hệ mới

Đến tháng 5/2026, EP thứ hai GREENGREEN tiếp tục tạo bước nhảy vọt khi leo lên hạng 3 Billboard 200 và nhanh chóng vượt mốc 600 triệu lượt phát trên Spotify. Không chỉ đạt thành tích thương mại nổi bật, CORTIS còn là nhóm nhạc Kpop duy nhất góp mặt trong danh sách Forbes Under 30 Asia 2026 và cũng là đại diện trẻ tuổi nhất được vinh danh.

Trong thời gian tới, nhóm sẽ khởi động chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên vào tháng 7/2026, đồng thời trở thành nhóm nhạc nam Kpop duy nhất biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza Chicago 2026.

Vụ việc chậm chuyến bay là ồn ào lớn nhất kể từ khi CORTIS ra mắt

Vụ việc chậm chuyến bay là ồn ào lớn nhất kể từ khi CORTIS ra mắt. Dù Big Hit đã giải thích nguyên nhân và phủ nhận hàng loạt tin đồn tiêu cực, việc công ty chính thức xin lỗi cũng đồng nghĩa xác nhận nhóm thực sự đến muộn, khiến hình ảnh của tân binh đang trên đà phát triển mạnh ít nhiều bị ảnh hưởng trong mắt công chúng Hàn Quốc.

Ảnh: Weverse