Nhóm tân binh hot nhất Hàn Quốc "đốt cháy" show cổ động, năng lượng quá hợp không khí World Cup!

CORTIS và năng lượng tuổi trẻ chiếm trọn spotlight show cổ động World Cup tại Hàn Quốc sáng 12/6.

Sáng 12/6 (giờ Việt Nam), không khí tại Quảng trường Gwanghwamun, Seoul trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi KT, Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc cùng hội cổ động viên Red Devils tổ chức sự kiện cổ vũ KT 2026 nhằm chào mừng FIFA World Cup 2026 Bắc Mỹ. Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về quảng trường từ sớm, phủ kín khu vực trung tâm thủ đô trong sắc đỏ đặc trưng của đội tuyển Hàn Quốc để cùng theo dõi trận đấu World Cup và hòa mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

CORTIS trình diễn tại sự kiện cổ động World Cup ở Gwanghwamun sáng 12/6

Xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt, CORTIS nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự kiện. Nhóm mang đến một sân khấu đúng nghĩa "đốt cháy" quảng trường bằng nguồn năng lượng tuổi trẻ bùng nổ, khiến bầu không khí vốn đã cuồng nhiệt của ngày hội World Cup càng thêm sôi động.

Ngay từ khi bước lên sân khấu, các thành viên CORTIS đã gây chú ý với tạo hình mang đậm cảm hứng thể thao. Những chiếc áo đấu đỏ rực, áo khoác thể thao năng động, họa tiết quốc kỳ Hàn Quốc trên gương mặt cùng phong cách trẻ trung giúp nhóm hòa làm một với biển người đang cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Giữa nền sân khấu đỏ rực, các thành viên nổi bật với visual sáng bừng, thần thái tự tin phóng khoáng.

5 thành viên CORTIS bùng nổ visual và năng lượng ở sân khấu hướng đến World Cup:

CORTIS hoàn toàn làm chủ sân khấu ngoài trời. Các thành viên liên tục tương tác với khán giả, khuấy động đám đông bằng những động tác vũ đạo mạnh mẽ cùng nguồn năng lượng gần như không có điểm dừng. Dưới cái nắng mùa hè, hàng nghìn khán giả vẫn kiên nhẫn đứng theo dõi, hò reo và hát theo các ca khúc quen thuộc của nhóm. Trong chương trình, CORTIS lần lượt trình diễn những ca khúc nổi bật nhất trong sự nghiệp ngắn ngủi nhưng đầy thành tích của mình như GO, What You Want, REDRED, YOUNGCREATORCREW. Đây đều là những bản nhạc mang màu sắc trẻ trung, giàu năng lượng và có tiết tấu mạnh, đặc biệt phù hợp với bầu không khí cổ động thể thao.

Năng lượng tươi mới thể hiện qua từng bước nhảy:

Điều khiến màn xuất hiện của CORTIS nhận được nhiều phản hồi tích cực nằm ở sự tương thích gần như tuyệt đối giữa hình ảnh nhóm với tinh thần của các sự kiện thể thao quy mô lớn. Không theo đuổi phong cách quá cầu kỳ hay nặng tính trình diễn sân khấu trong nhà, CORTIS sở hữu nguồn năng lượng tự nhiên, trẻ trung và dễ kết nối đám đông. Chính sự phóng khoáng ấy giúp các ca khúc của nhóm phát huy hiệu quả tối đa trong những không gian mở như quảng trường hay sân vận động.

Trong khi hàng nghìn khán giả hướng ánh mắt về trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup, âm nhạc Kpop cũng trở thành một phần không thể thiếu của ngày hội cổ động. Tiếng hò reo dành cho các cầu thủ trên sân cỏ hòa cùng những màn đồng ca theo các ca khúc của CORTIS tạo nên bức tranh đặc biệt, nơi thể thao và văn hóa đại chúng cùng song hành.

CORTIS sở hữu nguồn năng lượng tự nhiên, trẻ trung và dễ kết nối đám đông

Không phải ngẫu nhiên mà CORTIS liên tục xuất hiện tại các sự kiện thể thao quan trọng của Hàn Quốc. Ra mắt vào tháng 8/2025 dưới trướng Big Hit, nhóm nhanh chóng trở thành hiện tượng mới của Kpop. Chưa đầy một năm hoạt động, CORTIS đã xây dựng được sức ảnh hưởng toàn cầu đáng kể, liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng xu hướng và trở thành một trong những cái tên được giới trẻ quan tâm nhất hiện nay. Trong lứa tân binh thế hệ mới, CORTIS được đánh giá là nhóm nhạc dẫn đầu cả về thành tích lẫn độ phủ truyền thông. Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ tăng trưởng mạnh trên phạm vi quốc tế, nhóm còn liên tục tạo ra các chủ đề thảo luận trên mạng xã hội mỗi lần xuất hiện.

Sức hút đó giúp CORTIS trở thành lựa chọn quen thuộc tại các sự kiện mang tính biểu tượng. Trước khi góp mặt tại chương trình cổ động World Cup ở Gwanghwamun, nhóm từng được mời biểu diễn tại Chung kết NBA 2025, tham gia sự kiện chào mừng đội tuyển Olympic mùa đông tại Nhà Xanh và nhiều chương trình thể thao quy mô lớn khác.

CORTIS liên tục được lựa chọn cho những sân khấu thể thao tầm vóc quốc tế

Lần xuất hiện mới nhất tại sự kiện KT 2026 tiếp tục cho thấy vị thế đặc biệt của CORTIS trong làn sóng tân binh Kpop hiện nay. Không chỉ là một nhóm nhạc sở hữu thành tích ấn tượng, CORTIS còn đang trở thành gương mặt đại diện cho tinh thần tuổi trẻ, sự năng động và nguồn năng lượng tích cực mà các sự kiện thể thao luôn hướng tới.

Giữa không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026, màn trình diễn của CORTIS đã mang đến một lát cắt thú vị về cách Kpop hòa chung nhịp đập cùng thể thao. Và với những gì thể hiện tại Quảng trường Gwanghwamun, có thể nói đây là một trong những sân khấu ngoài trời phù hợp nhất với hình ảnh của nhóm kể từ khi ra mắt đến nay.

Loạt ảnh CORTIS tại sự kiện:

Ảnh: X