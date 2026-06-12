World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh bằng lễ khai mạc hoành tráng diễn ra tại Mexico.

World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh bằng lễ khai mạc hoành tráng diễn ra tại Mexico. Lễ khai mạc World Cup 2026 bắt đầu lúc 00h30 ngày 12/6 (giờ Việt Nam) tại sân vận động huyền thoại Estadio Azteca ở Mexico City. Với sức chứa hơn 80.000 khán giả, Estadio Azteca chính thức đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành sân vận động đầu tiên đăng cai tới 3 trận khai mạc World Cup, sau các kỳ năm 1970, 1986 và nay là 2026.

Bố trí sân khấu khai mạc World Cup 2026 ở Mexico

Ngay từ những phút đầu tiên, ban tổ chức đã mang đến một bữa tiệc thị giác và âm nhạc quy mô lớn, tái hiện đậm nét bản sắc văn hóa Mexico. Không gian sân vận động được phủ kín bởi những gam màu rực rỡ lấy cảm hứng từ nghệ thuật cắt giấy truyền thống papel picado. Các màn trình diễn nghệ thuật dân gian đương đại, những vũ điệu của người bản địa cùng hiệu ứng sân khấu quy mô khổng lồ khiến hàng chục nghìn khán giả trên sân liên tục bùng nổ.

Sân khấu Dai Dai của Shakira và Burna Boy lại lễ khai mạc World Cup 2026 - Mexico (clip: VTV)

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong chương trình khai mạc cũng quy tụ nhiều tên tuổi đình đám của âm nhạc thế giới. Tyla đại diện Nam Phi mang đến màu sắc trẻ trung và hiện đại. Nam ca sĩ Colombia J Balvin khuấy động bầu không khí bằng những giai điệu Latin quen thuộc. Bên cạnh đó là hàng loạt nghệ sĩ biểu tượng của nước chủ nhà như Alejandro Fernández, Lila Downs, Belinda, Danny Ocean, nhóm rock huyền thoại Maná và Los Ángeles Azules.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Shakira. Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với những kỳ World Cup đáng nhớ, nữ ca sĩ người Colombia một lần nữa chứng minh vì sao cô luôn được gọi là "Nữ hoàng World Cup".

Shakira chính thức xuất hiện

Xuất hiện ngay sau phần trình diễn của J Balvin, Shakira lập tức biến sân vận động Azteca thành sân khấu của riêng mình. Trong tiếng reo hò vang dội từ hơn 80.000 khán giả, Shakira bước ra giữa trung tâm sân vận động với điểm nhấn là mô hình quả bóng vàng khổng lồ - biểu tượng của giải đấu năm nay.

Diện trang phục mang đậm cảm hứng thể thao, khỏe khoắn nhưng vẫn tôn lên vóc dáng săn chắc đáng kinh ngạc ở tuổi gần 50, Shakira khiến truyền thông quốc tế đồng loạt dành những lời khen ngợi. Không còn là hình ảnh quyến rũ quen thuộc của những sân khấu Latin trước đây, nữ ca sĩ lựa chọn phong cách năng động, mạnh mẽ, phù hợp với tinh thần thể thao của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Shakira biểu diễn cùng Burna Boy

Từng câu hát trong Dai Dai - ca khúc chính thức của World Cup 2026 - được nữ ca sĩ xử lý gọn gàng, chắc chắn

Điều khiến khán giả phấn khích hơn cả chính là khả năng trình diễn live hoàn hảo. Giữa sân vận động khổng lồ, giọng hát của Shakira vẫn vang lên đầy nội lực, ổn định và giàu cảm xúc. Từng câu hát trong Dai Dai - ca khúc chính thức của World Cup 2026 - được nữ ca sĩ xử lý gọn gàng, chắc chắn. Những bước nhảy đặc trưng làm nên thương hiệu Shakira vẫn xuất hiện dày đặc xuyên suốt tiết mục, tạo nên màn trình diễn vừa mãn nhãn vừa giàu năng lượng.

Đồng hành cùng Shakira là Burna Boy, siêu sao âm nhạc đến từ Nigeria. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ đại diện cho hai nền văn hóa khác nhau tạo nên một tiết mục mang màu sắc toàn cầu, đúng tinh thần của kỳ World Cup đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự.

Sắc vóc tươi trẻ của mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Khi những giai điệu cuối cùng của Dai Dai vang lên, cả sân Azteca gần như nổ tung trong tiếng hò reo kéo dài

Khi những giai điệu cuối cùng của Dai Dai vang lên, cả sân Azteca gần như nổ tung trong tiếng hò reo kéo dài. Nhiều khán giả đứng bật dậy khỏi ghế để cổ vũ cho nữ nghệ sĩ đã trở thành biểu tượng không thể tách rời của World Cup. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu, đưa Shakira trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong đêm khai mạc.

Không phải ngẫu nhiên mà Shakira luôn được xem là "Nữ hoàng World Cup". Từ Waka Waka của World Cup 2010 đến La La La tại World Cup 2014 và nay là Dai Dai của World Cup 2026, nữ ca sĩ người Colombia đã xây dựng mối liên kết đặc biệt với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mỗi lần xuất hiện, cô đều tạo ra những khoảnh khắc khó quên và trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

Không phải ngẫu nhiên mà Shakira luôn được xem là "Nữ hoàng World Cup"

Bên cạnh sức nóng của lễ khai mạc, bầu không khí bóng đá cũng bao trùm toàn bộ Mexico City. Chính quyền thành phố thậm chí đã cho học sinh nghỉ học và khuyến khích nhiều doanh nghiệp áp dụng hình thức làm việc từ xa để người dân có thể tận hưởng ngày hội thể thao đặc biệt này. Khu vực quanh sân Azteca được siết chặt an ninh ở mức cao nhất, chỉ những người sở hữu vé hoặc thẻ tác nghiệp mới được phép tiếp cận.

Sau ngày hội tại Mexico, hai quốc gia đồng chủ nhà còn lại là Canada và Mỹ cũng sẽ tổ chức những buổi lễ khai mạc riêng trước khi các đội tuyển của họ bước vào trận đấu đầu tiên.

Sau sân khấu khai mạc, Shakira sẽ trở lại World Cup 2026 trong ngày Chung kết với sân khấu halftime đầu tiên trong lịch sử

Trong sự kiện khai mạc đầu tiên của World Cup, Shakira là nghệ sĩ biểu diễn chiếm trọn tâm điểm. Nữ ca sĩ người Colombia chứng minh đẳng cấp của một biểu tượng toàn cầu. Từ giọng hát live nội lực, phong thái sân khấu cuốn hút cho tới sắc vóc đáng ngưỡng mộ, Shakira đã biến đêm khai mạc World Cup 2026 thành sân khấu khẳng định vị thế của riêng mình. Sau sân khấu này, Shakira sẽ trở lại World Cup 2026 trong ngày Chung kết với sân khấu halftime đầu tiên trong lịch sử.

Ảnh: X, cap màn hình