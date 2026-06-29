Showbiz vừa xuất hiện 2 “viên ngọc quý”: Nhan sắc như tiểu thư cành vàng lá ngọc, ma mị thôi miên dân tình cỡ này

Nhiều netizen tiếc nuối khi bộ đôi này chưa thể nổi tiếng.

Thời gian gần đây, dodree trở thành cái tên được một bộ phận khán giả yêu nhạc chú ý. Nhóm nữ này tạo tò mò nhờ màu nhạc khá lạ khi vừa mang chất cổ điển của âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, vừa có cách xử lý hiện đại, dễ nghe.

dodree - HAWWAH

Ngày 24/6, dodree phát hành single thứ 2 trong sự nghiệp mang tên HAWWAH gồm 3 ca khúc: bài chủ đề HAWWAH , ca khúc mở đường Lilac và Seasonal Love Letters . Ca khúc chủ đề HAWWAH mang nghĩa “cơn lốc mùa hè”, lấy hình ảnh vòng xoáy để diễn tả những khao khát và lựa chọn ẩn sâu bên trong nội tâm. Trên nền K-rossover Pop đặc trưng, dodree đưa thêm yếu tố dance để bài hát có nhịp nhanh hơn. Bản phối kết hợp tiếng đàn gayageum truyền thống với synth, tạo điểm giao thoa giữa âm thanh cổ truyền và hiện đại.

Âm nhạc và hình ảnh của dodree giao thoa giữa hiện đại và truyền thống

Chất liệu truyền thống trong HAWWAH không chỉ nằm ở phần nhạc cụ mà còn xuất hiện trong cách xử lý giọng hát. Hai thành viên sử dụng một số đoạn luyến láy, nhả chữ mang hơi hướng dân gian trên nền beat hiện đại. Đây cũng là yếu tố khiến âm nhạc của dodree nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi khai thác chất liệu âm nhạc khác với công thức girlcrush hay teen-pop quen thuộc của nhiều nhóm nữ mới.

MV HAWWAH cũng đi theo đúng tinh thần giao thoa này. Hình ảnh hai thành viên xuất hiện trong những tạo hình gợi nhắc hanbok, kết hợp phụ kiện truyền thống và bối cảnh mang màu huyền ảo. Các chi tiết liên quan đến nước, gợn sóng và chuyển động xoáy được dùng để bám sát ý niệm “cơn lốc mùa hè”, đồng thời tạo cảm giác bí ẩn cho sản phẩm.

Sau khi ra mắt, HAWWAH của dodree bắt đầu nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội nhờ màu sắc khác biệt.

Sau khi ra mắt, HAWWAH bắt đầu được chia sẻ trên mạng xã hội nhờ màu sắc khác biệt. Nhiều khán giả ấn tượng với tạo hình của dodree, nhận xét 2 thành viên có visual như những tiểu thư cành vàng lá ngọc bước ra từ thế giới cổ tích. Không chỉ phần nhìn, âm nhạc của nhóm cũng được chú ý vì chất ma mị, lạ tai và có cảm giác “thôi miên” thính giác.

Dưới nhiều bài đăng, netizen cho rằng dodree là nhóm nữ xứng đáng được biết đến nhiều hơn. Điểm khiến khán giả tiếc nuối nằm ở việc nhóm có cả hình ảnh lẫn âm nhạc khá riêng, nhưng hiện vẫn chưa tạo được độ phủ tương xứng. Với một sản phẩm như HAWWAH, nhiều người cho rằng nếu 2 “viên ngọc quý” này tiếp tục bị chìm giữa thị trường nhóm nữ đông đúc thì sẽ là điều rất đáng tiếc.

dodree là nhóm nữ 2 thành viên trực thuộc INNIT Entertainment, công ty con của JYP Entertainment

dodree là nhóm nữ 2 thành viên trực thuộc INNIT Entertainment, công ty con của JYP Entertainment. Nhóm gồm Na Yeongjoo sinh năm 2001 và Lee Songhyun sinh năm 2004, ra mắt ngày 21/1/2026 với digital single đầu tay Just Like A Dream. Ngay từ sản phẩm đầu tiên, dodree đã cho thấy hướng đi khác biệt khi đưa chất liệu âm nhạc truyền thống Hàn Quốc vào cấu trúc pop hiện đại, thay vì chạy theo công thức girlcrush hay teen-pop quen thuộc của nhiều nhóm nữ tân binh.

Just Like a Dream - dodree

Sau màn debut với Just Like A Dream và ca khúc Born, dodree tiếp tục phát hành Lilac vào ngày 17/6 như một bước mở đường cho lần trở lại mới. Ca khúc này giữ tinh thần K-rossover Pop của nhóm, nhưng có màu sắc mềm mại và dễ tiếp cận hơn.

Na Yeongjoo sinh ra trong gia đình có truyền thống theo đuổi âm nhạc dân gian Hàn Quốc, là thế hệ thứ ba nối tiếp bà và mẹ

Điểm đặc biệt của dodree nằm ở xuất phát điểm không giống các nhóm nữ tân binh thông thường. Na Yeongjoo theo đuổi pansori, một loại hình hát kể chuyện truyền thống của Hàn Quốc, thường đòi hỏi kỹ thuật giọng rất cao và khả năng biểu cảm tốt. Cô còn sinh ra trong gia đình có truyền thống theo đuổi âm nhạc dân gian Hàn Quốc, là thế hệ thứ ba nối tiếp bà và mẹ, đồng thời bắt đầu học pansori từ khi mới 3 tuổi.

Lee Songhyun được đào tạo về múa truyền thống Hàn Quốc

Trong khi đó, Lee Songhyun được đào tạo về múa truyền thống Hàn Quốc, giúp phần trình diễn của nhóm có nhiều đường nét mềm mại và uyển chuyển hơn. Trước khi ra mắt, cả hai từng tham gia show tuyển chọn The Ddanddara của KBS2. Lee Songhyun xếp hạng 4, còn Na Yeongjoo xếp hạng 5. Đây cũng là bước đệm giúp hai thành viên được chú ý trước khi chính thức ra mắt trong đội hình dodree.

Trong bối cảnh nhiều nhóm nữ tân binh chọn hình ảnh mạnh hoặc công thức dễ tiếp cận hơn, dodree đi theo con đường riêng

Trong bối cảnh nhiều nhóm nữ tân binh chọn hình ảnh mạnh hoặc công thức dễ tiếp cận hơn, dodree đi theo con đường riêng. Sau Just Like A Dream, Born, Lilac và nay là HAWWAH, bộ đôi này đang dần định hình rõ hơn một thế giới âm nhạc riêng, nơi chất liệu truyền thống Hàn Quốc được đặt trong nhịp thở hiện đại. Với hướng đi khác biệt nhưng vẫn có tính đại chúng, dodree được kỳ vọng sẽ được chú ý nhiều hơn trong thời gian tới, bởi nếu một màu nhạc có bản sắc như vậy không thể bật lên thì sẽ là điều khá đáng tiếc.

Ảnh: JYPE