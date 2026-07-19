Mỹ nam “ở ẩn” nhất show Chông Gai: Sự nghiệp lận đận, vướng nhiều tranh cãi nhưng cất giọng là gây sởn da gà

Mỹ nam này bất ngờ khiến nhiều người phải “quay xe” vì giọng hát.

Sau một tuần dời lịch phát sóng, tối 18/7, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã chính thức trở lại với tập 3. Mở màn Công diễn 1 là Nhà Mỹ Nam gồm BB Trần (thủ lĩnh), Thuận Nguyễn, Toki Thành Thỏ, Duy Khánh và Lê Xuân Tiền với ca khúc Buông Tay và mang về 2.110 điểm hỏa lực.

Bên cạnh đó, dù không giữ vai trò thủ lĩnh nhưng xuyên suốt hơn 5 phút trình diễn, Toki Thành Thỏ - cựu trưởng nhóm Uni5 bất ngờ trở thành nhân tố chiếm trọn spotlight khi có màn thể hiện gần như "cân" mọi mảng miếng của tiết mục. Từ rap, hát, vũ đạo cho đến đoạn high note ở phần cuối, nam ca sĩ đều xử lý gọn gàng. Trên Threads, thậm chí nhiều người còn thừa nhận không thể ngờ Toki Thành Thỏ lại đa tài đến vậy và khi nghe hight note của anh chàng còn phải "sởn da gà".

Toki Thành Thỏ gây bất ngờ khi thể hiện highnote trong tiết mục của Nhà Mỹ Nam

Bài đăng thừa nhận "rùng mình", sởn da gà khi Toki Thành Thỏ hát nốt cao

Toki Thành Thỏ là một trong những nhân tố gây nhiều bất ngờ trong tập 3 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Tên thật là Vũ Đức Thành, sinh năm 1993, Toki được biết đến từ khá sớm trong cộng đồng mạng với hình ảnh một hot boy Hà Nội sở hữu ngoại hình sáng, gu thời trang hiện đại và lượng người theo dõi đông đảo. Trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, anh đã là gương mặt quen thuộc với giới trẻ qua nhiều bộ ảnh thời trang và các hoạt động cộng đồng.

Toki Thành Thỏ sở hữu visual nam thần, làm mê mệt không ít fangirl

"Vibe bad boy" gây sốt của cựu trưởng nhóm UNI5

Năm 2016, Toki chính thức bước chân vào Vpop khi gia nhập công ty giải trí của Đông Nhi - Ông Cao Thắng và ra mắt cùng Uni5. Trong đội hình nhóm nhạc nam đình đám thời điểm đó, anh đảm nhận vai trò trưởng nhóm kiêm rapper, góp mặt trong nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như C'mon, Xin Hãy Rời Xa, Kẻ Cắp Trái Tim hay Sai. Với ngoại hình nổi bật cùng thần thái sân khấu tự tin, Toki từng được xem là một trong những "visual" sáng giá của thế hệ idol Vpop.

Toki Thành Thỏ có vai trò trưởng nhóm trong nhóm Uni5 - nhóm nhạc trực thuộc công ty Ông Cao Thắng - Đông Nhi

Thế nhưng, khi Uni5 đang trên đà phát triển, Toki bất ngờ rời nhóm vào năm 2019. Thông tin được công bố khi đó cho biết anh quyết định dừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe cũng như thay đổi định hướng cá nhân. Việc rời Uni5 của trưởng nhóm khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối, còn bản thân Toki gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí trong nhiều năm sau đó.

Việc có tên tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được xem là màn tái xuất đáng chú ý nhất của cựu trưởng nhóm Uni5 sau 7 năm gần như "ở ẩn". Tuy nhiên, đúng thời điểm công chúng bắt đầu dành sự quan tâm cho sự trở lại này, anh lại liên tiếp trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Ồn ào gần nhất bùng lên từ một bức ảnh do AI tạo ra có sự xuất hiện của Toki và Duy Khánh. Sau khi bài đăng đầu tiên bị góp ý vì liên quan đến vấn đề sử dụng AI và nguy cơ ảnh hưởng đến hình ảnh người khác, nam ca sĩ tiếp tục chia sẻ một phiên bản đã chỉnh sửa. Động thái này khiến không ít khán giả, đặc biệt là người hâm mộ của Duy Khánh, phản ứng dữ dội vì cho rằng anh chưa nhìn nhận đầy đủ mức độ nhạy cảm của sự việc.

Ít giờ sau, Toki xóa bài và đăng thư xin lỗi. Anh giải thích bức ảnh xuất phát từ một "inside joke" giữa hai anh em, khẳng định không có ý bôi nhọ hay xúc phạm Duy Khánh. Nam ca sĩ cũng thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết về những rủi ro khi sử dụng AI, đồng thời hứa sẽ rút kinh nghiệm.

Bình luận của Duy Khánh dưới bài đăng xin lỗi của Toki Thành Thỏ

Tuy nhiên, lời giải thích vẫn chia dư luận thành hai luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng việc lấy lý do "đùa vui nội bộ" chưa đủ sức thuyết phục, trong khi số khác nhận định sự việc đang bị đẩy đi quá xa so với bản chất ban đầu. Giữa lúc tranh cãi chưa hạ nhiệt, Duy Khánh chủ động lên tiếng dưới bài xin lỗi của Toki, khuyên khán giả bình tĩnh, cho rằng ai cũng có lúc mắc sai lầm và mong mọi người khép lại câu chuyện theo hướng tích cực.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Toki gây tranh cãi trên MXH. Đầu năm 2025, Toki từng phủ sóng Threads sau loạt phát ngôn của Tùng Maru liên quan đến quãng thời gian hoạt động tại Uni5. Cựu thành viên nhóm nhạc này khi đó đưa ra nhiều chia sẻ một chiều, từ việc cho rằng Toki chưa làm tròn trách nhiệm của trưởng nhóm đến những lời ám chỉ về đời tư và cách làm việc.

Không im lặng, Toki mở livestream để phản hồi toàn bộ sự việc. Anh phủ nhận nhiều tin đồn lan truyền liên quan đến đời tư, bác bỏ những cáo buộc như lợi dụng công ty quản lý, qua lại với fan hay giả vờ chấn thương. Nam ca sĩ cũng khẳng định bản thân không hề có ý định lợi dụng ồn ào để quay trở lại showbiz.

Toki Thành Thỏ từng livestream đính chính thông tin không xác thực liên quan đến đời tư và phủ nhận việc lợi dụng công ty quản lý

Từng có giai đoạn sự nghiệp chững lại, nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu và không ít lần vướng tranh cãi, Toki Thành Thỏ bước vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với nhiều dấu hỏi hơn kỳ vọng. Thế nhưng việc sở hữu visual "chuẩn idol" và tài năng đang dần được nhiều khán giả công nhận hơn, anh chắc chắn là một trong những anh tài sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn sau tập 3.

Ảnh: FB/Tổng hợp