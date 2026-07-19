Ngay lúc này: BTS chính thức lộ diện, mỗi siêu sao có 1 phút 45 giây biểu diễn ở halftime-show đầu tiên trong lịch sử World Cup!

Chỉ còn ít giờ nữa, trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha khởi tranh, halftime show đầu tiên trong lịch sử World Cup gây chú ý diện rộng.

Chỉ còn ít giờ nữa, trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ chính thức diễn ra. Bên cạnh cuộc tranh tài để xác định nhà vô địch thế giới, tâm điểm chú ý còn đổ dồn vào halftime show đầu tiên trong lịch sử World Cup. Đến thời điểm hiện tại, lịch trình của dàn nghệ sĩ gồm Shakira, Burna Boy, Madonna, Justin Bieber và BTS vẫn là chủ đề được người hâm mộ theo dõi sát sao.

Halftime show của World Cup chỉ kéo dài 11 phút, với 1 phút 45 giây cho từng nghệ sĩ biểu diễn

Đáng chú ý, theo tiết lộ từ nhà sản xuất Lee Rolontz (Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Phát sóng và Sự kiện của Global Citizen), mỗi nghệ sĩ sẽ chỉ có khoảng 1 phút 45 giây để trình diễn trong chương trình giữa hiệp. Thông tin này lập tức khiến khán giả bất ngờ khi quy tụ dàn siêu sao hàng đầu thế giới nhưng thời lượng dành cho mỗi người lại vô cùng ngắn. Theo kế hoạch, toàn bộ chương trình biểu diễn chỉ kéo dài khoảng 11 phút.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, FIFA tổ chức một chương trình biểu diễn âm nhạc quy mô lớn giữa hai hiệp trận chung kết trên sân New York/New Jersey Stadium. Đội hình biểu diễn quy tụ Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber, nhạc trưởng Gustavo Dudamel, dàn hợp xướng thiếu nhi PS22 Chorus cùng Coldplay. Sự kiện đồng thời gắn với FIFA Global Citizen Education Fund - sáng kiến đặt mục tiêu huy động 100 triệu USD nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới.

Ý tưởng đưa halftime show vào chung kết World Cup đã được hình thành từ kỳ World Cup 2022. Theo Wired, Chris Martin từng trao đổi với Hugh Evans - CEO Global Citizen - về khả năng mang mô hình biểu diễn giữa giờ vốn nổi tiếng ở Super Bowl đến trận đấu lớn nhất hành tinh. Đề xuất sau đó nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và chính thức trở thành hiện thực sau bốn năm.

Không chỉ chịu áp lực về thời lượng, ê-kíp còn đối mặt bài toán dựng và tháo dỡ sân khấu trong thời gian ngắn nhất, đồng thời đảm bảo chất lượng mặt cỏ cho hiệp hai. Đội ngũ sản xuất đã tham vấn các chuyên gia phụ trách mặt sân của FIFA cũng như NFL để thiết kế hệ thống sân khấu, máy quay và quy trình vận hành nhằm giảm tối đa tác động lên mặt sân thi đấu.

Tuy nhiên, chính quá trình này cũng tạo nên tranh cãi. Nếu tính cả thời gian đưa thiết bị vào sân, 11 phút biểu diễn và công đoạn tháo dỡ, tổng thời gian gián đoạn trận đấu có thể kéo dài từ 25-30 phút. Điều này khiến một số đơn vị nắm bản quyền truyền hình bày tỏ lo ngại khi FIFA chưa sớm công bố chính xác thời lượng nghỉ giữa hiệp, ảnh hưởng đến kế hoạch phát sóng và quảng cáo.

Shakira và Burna Boy đăng ảnh tập luyện

Dù chỉ còn ít giờ trước khi trận chung kết khởi tranh, những hé lộ về sân khấu giữa giờ vẫn vô cùng nhỏ giọt. Trong số các nghệ sĩ biểu diễn chính, Shakira và Burna Boy là những người hiếm hoi công khai hình ảnh chuẩn bị. Ngày 18/7, Burna Boy đăng tải loạt ảnh và video hậu trường ghi lại khoảnh khắc tập luyện cùng Shakira tại New York kèm dòng chia sẻ: "Chuẩn bị cho Chủ nhật. Hẹn gặp tại trận chung kết FIFA World Cup".

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Shakira diện trang phục tập luyện tông đen - trắng, đứng cạnh Burna Boy cùng nhóm vũ công nhí. Hai nghệ sĩ trao đổi ở khu vực hậu trường trước khi cùng thực hiện các động tác vũ đạo. Burna Boy kết hợp cùng Shakira trong mùa World Cup 2026. Nhiều khả năng bộ đôi sẽ tiếp tục mang ca khúc này lên sân khấu halftime show.

Justin Bieber cũng đang có mặt ở New York, ngày 18/7 đã tham gia một sự kiện công khai

Với Justin Bieber, nam ca sĩ lại gây chú ý theo cách khác. Ngày 18/7, Justin Bieber bất ngờ xuất hiện tại Fanatics Fest - sự kiện thể thao, giải trí diễn ra tại Trung tâm Javits ở New York. Ngoài việc giao lưu với khán giả, Justin Bieber còn biểu diễn ca khúc YUKON giữa đám đông và tham gia nhiều hoạt động như chơi bóng bàn. Chính nam ca sĩ cũng chia sẻ lại những hình ảnh này trên mạng xã hội cá nhân. Việc xuất hiện tại New York được xem như tín hiệu cho thấy Justin Bieber đã có mặt gần địa điểm tổ chức trận chung kết.

BTS vừa hoàn thành hai đêm concert tại Stade de France (Pháp) thuộc chuyến lưu diễn ARIRANG

Trong khi đó, BTS vừa hoàn thành hai đêm concert tại Stade de France (Pháp) thuộc chuyến lưu diễn ARIRANG. Đêm diễn gần nhất diễn ra tối 18/7 theo giờ địa phương, tức chỉ khoảng một ngày trước trận chung kết World Cup. Nhóm đã nhanh chóng di chuyển sang New York để kịp chuẩn bị cho chương trình.

BTS đã có mặt ở sân New Jersey chuẩn bị cho show chung kết

Nhóm vừa di chuyển gấp rút nửa vòng trái đất

Ngay lúc này, BTS đã chính thức có mặt tại New York/New Jersey Stadium để tham gia buổi tổng duyệt trước giờ G. Những hình ảnh đầu tiên từ sân vận động cho thấy nhóm xuất hiện trên sân khấu, tiến hành thử âm thanh và rà soát các khâu kỹ thuật. Đáng chú ý, BTS được ghi nhận đang thử âm thanh với ca khúc Dynamite. Với quỹ thời gian chỉ khoảng 1 phút 45 giây cho mỗi nghệ sĩ, khán giả đang tò mò nhóm sẽ mang đến phiên bản rút gọn của Dynamite hay kết hợp cùng các nghệ sĩ khác trong một sân khấu đặc biệt.

Ảnh: FIFA/ X