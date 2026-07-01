YouTuber giật spotlight dàn sao tại Bế mạc World Cup: IShowSpeed hát quá hay, đủ hiểu vì sao vượt mặt cả Shakira và Lisa

Lễ bế mạc World Cup đã chính thức diễn ra.

World Cup 2026 chính thức đi đến chặng cuối bằng lễ bế mạc diễn ra tại sân New York New Jersey, Mỹ. Chương trình bắt đầu lúc 0h30 ngày 20/7 theo giờ Việt Nam, khoảng 90 phút trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Sau hơn một tháng tranh tài với 48 đội tuyển tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Mexico và Canada, lễ bế mạc nhìn lại hành trình của giải đấu thông qua các tiết mục âm nhạc, hình ảnh và trình diễn tập thể. Theo danh sách được công bố trước chương trình, sân khấu có sự tham gia của Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams và iShowSpeed. Tom Cruise góp mặt trong một màn xuất hiện đặc biệt, còn Jennifer Hudson đảm nhận phần trình bày quốc ca Mỹ trước khi trận chung kết bắt đầu.

Màn trình diễn Champions của iShowSpeed

Lễ bế mạc World Cup 2026 mở màn bằng phần trình diễn trống của dàn vũ công tại khu vực trung tâm sân vận động. Các nghệ sĩ xuất hiện trong đội hình đông, liên tục thay đổi vị trí theo nhịp trống. Màu vàng được sử dụng làm tông chủ đạo, phủ lên trang phục, hệ thống ánh sáng và các mảng sân khấu, tạo nên phần mở đầu mang phong cách Mỹ trước khi chương trình chuyển sang tiết mục âm nhạc đầu tiên.

Sau màn trống, iShowSpeed xuất hiện với ca khúc Champions. Nam YouTuber kiêm streamer người Mỹ diện trang phục trắng, đứng ở vị trí trung tâm và được bao quanh bởi dàn vũ công. Sự chuyển đổi từ phần trống sang tiết mục của iShowSpeed diễn ra liên tục, giữ nguyên nhịp độ nhanh của phần mở màn.

Trong suốt phần trình diễn, iShowSpeed di chuyển qua nhiều vị trí trên sân, thực hiện các động tác theo nhịp và phối hợp cùng đội hình phía sau. Nam streamer không sử dụng một bài vũ đạo có cấu trúc quá phức tạp mà tập trung vào các chuyển động liên tục, cách di chuyển rộng và tương tác trực tiếp với không gian sân vận động.

iShowSpeed tự tin khuấy động sân khấu

Ở nhiều thời điểm, iShowSpeed hướng người về phía các khán đài, đưa tay theo nhịp nhạc và tiếp tục di chuyển giữa đội hình vũ công. Dàn biểu diễn xung quanh giữ vai trò tạo chuyển động cho toàn bộ phần sân khấu, trong khi iShowSpeed đứng ở vị trí trung tâm của phần lớn tiết mục.

iShowSpeed kết hợp hát, di chuyển và thực hiện các động tác đơn giản cùng dàn vũ công

Phần trình diễn của Champions giữ nhịp nhanh từ đầu đến cuối. iShowSpeed kết hợp hát, di chuyển và thực hiện các động tác đơn giản cùng dàn vũ công. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nam streamer vẫn đảm nhận trọn vẹn phần mở màn âm nhạc của lễ bế mạc và duy trì hoạt động liên tục trong suốt thời lượng ca khúc.

Champions sở hữu giai điệu sôi nổi, phần điệp khúc dễ tạo cảm giác hào hứng và phù hợp với không khí của một trận đấu bóng đá lớn. Bên cạnh nhịp độ mạnh, ca khúc còn mang màu sắc cổ vũ, hướng đến hành trình thi đấu và khoảnh khắc các đội tuyển tiến gần chiếc cúp vô địch. Khi vang lên trong sân vận động, phần nhạc tạo thêm cảm giác xúc động trước thời điểm World Cup 2026 bước vào trận đấu cuối cùng.

iShowSpeed được biết đến là YouTuber kiêm streamer người Mỹ thường xuyên thực hiện các nội dung liên quan đến bóng đá

iShowSpeed được biết đến là YouTuber kiêm streamer người Mỹ thường xuyên thực hiện các nội dung liên quan đến bóng đá. Tại World Cup 2026, anh xuất hiện trên sân khấu lễ bế mạc với Champions, ca khúc gắn với giải đấu.Sau khi tiết mục của iShowSpeed kết thúc, sân khấu tiếp tục được chuyển đổi để đón Post Malone trình diễn.

Sau IShowSpeed, Post Malone xuất hiện với vai trò nghệ sĩ chính của lễ bế mạc. Post Malone mở đầu bằng Chrome Heartbreaker. Đây cũng là lần đầu bài hát mới được giới thiệu đến khán giả tại sân vận động và người xem qua sóng truyền hình. Sau ca khúc mới, Post Malone tiếp tục với Wow.. Swae Lee sau đó bất ngờ xuất hiện trong áo khoác màu vàng và quần nâu để cùng Post Malone trình diễn Sunflower. Sunflower cũng là ca khúc khép lại set diễn của iShowSpeed, Post Malone và Swae Lee.

Post Malone và Swae Lee tiếp nối phần đầu lễ khai mạc

Ở phần tiếp theo, Jennifer Hudson đảm nhận phần trình bày quốc ca Mỹ trước trận chung kết. Sau đó, Robbie Williams xuất hiện cùng Laura Pausini và Nicole Scherzinger để trình diễn Desire. Ba nghệ sĩ lần lượt đảm nhận các phần hát, trước khi cùng xuất hiện trong đoạn cuối của tiết mục.

Tom Cruise là nhân vật xuất hiện cuối cùng trong lễ bế mạc World Cup 2026. Nam tài tử Hollywood bước ra sân khấu sau khi các tiết mục âm nhạc khép lại, đảm nhận phần dẫn chuyển sang trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Tom Cruise là nhân vật xuất hiện cuối cùng trong lễ bế mạc World Cup 2026.

Lễ bế mạc khép lại sau loạt tiết mục của dàn nghệ sĩ quốc tế, trước khi sân vận động chuyển sang phần chuẩn bị cuối cùng cho trận chung kết World Cup 2026. Sau chương trình, sự chú ý của khán giả tiếp tục hướng về cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển, đồng thời chờ đợi halftime show diễn ra trong thời gian nghỉ giữa hiệp.

Ảnh: B/R Football/HYPEBEAST /GoldenSeries