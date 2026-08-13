Sự kết hợp "suy" nhất MXH lúc này: Bài hát biến mọi thước phim thành bi kịch, xem tới đâu vỡ vụn tới đó

Khán giả đang yêu cầu đưa bài hát này thành nhạc phim vì quá hợp.

Những ngày qua, các ca khúc trong Tinh Hà Say Hi liên tục nhận phản hồi tích cực, được khán giả chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và giành thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Mới đây, sau khi Tập 6 lên sóng, tiết mục MRT của đội trưởng Xuân Định K.Y cùng các thành viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi ca khúc đang được sử dụng trong nhiều video trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội.

Tiết mục MRT

MRT mang màu sắc trầm buồn, nói về giai đoạn giữa của một mối quan hệ, khi những rung động ban đầu dần nhường chỗ cho bất đồng, cãi vã và những lần bỏ lỡ nhau. Ca khúc sử dụng hình tượng chuyến tàu MRT để kể về hành trình “move on”, khi con tàu vẫn tiếp tục chạy và con người buộc phải đối diện với thực tế, chấp nhận những gì đã xảy ra để bước tiếp. Bài hát được sáng tác bởi các thành viên trong nhóm, với sự hỗ trợ của Quang Hùng MasterD ở phần điệp khúc.

Trên sân khấu, tiết mục được dàn dựng đơn giản, tập trung phần lớn vào phần hát và để từng thành viên trong đội hình lần lượt thể hiện thế mạnh giọng hát của mình

Trên sân khấu, tiết mục được dàn dựng đơn giản, tập trung phần lớn vào phần hát và để từng thành viên trong đội hình lần lượt thể hiện thế mạnh giọng hát của mình. Nổi bật nhất trong số đó là HYO với chất giọng khàn, có độ gai và giàu cảm xúc, đặc biệt phát huy hiệu quả ở những đoạn cao trào. Xuân Định và Captain Boy cũng có những phần thể hiện tạo dấu ấn riêng, góp thêm màu sắc cho tổng thể tiết mục. Đặc biệt, buitruonglinh gây chú ý khi vừa đảm nhận phần hát vừa trực tiếp chơi violin trên sân khấu. Hình ảnh nam ca sĩ kéo đàn ngay giữa tiết mục tạo nên một điểm nhấn khác biệt, nhanh chóng được khán giả ghi lại và chia sẻ sau khi MRT lên sóng.

Điểm nhấn nằm ở phân cảnh buitruonglinh chơi violin

MRT nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả ngay sau khi lên sóng. Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen cho giai điệu và phần lời, cho rằng bài hát có cách kể chuyện khá dễ đồng cảm. Một số ý kiến đặc biệt thích cách tiết mục giữ được cảm xúc xuyên suốt mà không cần quá nhiều cao trào, trong khi phần violin của buitruonglinh được chia sẻ lại như một khoảnh khắc đáng nhớ của sân khấu.

Không ít khán giả nhận xét MRT là tiết mục có màu sắc đặc biệt trong tập 6. Phần bình luận nhiều khán giả cho biết muốn nghe đi nghe lại bài hát này, nhất là ở những đoạn giai điệu cao trào và phần kết. Một số người còn cho rằng đây là kiểu ca khúc càng đặt vào đúng tâm trạng càng dễ thấm, từ đó khiến MRT tiếp tục được chia sẻ sau khi chương trình lên sóng.

Nhiều lời khen ngợi dành cho tiết mục

Không chỉ được khen ngợi, MRT còn đang trở thành một trong những ca khúc được sử dụng nhiều trong các video ngắn trên TikTok. Đáng chú ý, bài hát liên tục được ghép vào những đoạn cắt phim tình cảm, đặc biệt là các cảnh phim Hàn Quốc có nội dung chia tay, xa cách hoặc bỏ lỡ nhau. Như các phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, Hôn Lễ Của Em, Chàng Trai Năm Ấy, Nhà Bà Nữ, Mai, Queen of Tears, Lovely Runner. Nhiều khán giả nhận xét MRT có màu sắc rất hợp để làm nhạc phim, đặc biệt khi đặt vào những cảnh chia tay, xa cách nên càng khiến cảm xúc trong phim được đẩy lên cao trào.

Đoạn nhạc của MRT được ghép vào phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Nhiều khán giả nhận xét MRT có màu sắc rất hợp làm nhạc phim, đặc biệt với các tác phẩm tình cảm Việt Nam. Phần bình luận dưới những video sử dụng ca khúc thậm chí xuất hiện đề xuất Trấn Thành đưa MRT vào một dự án điện ảnh, cho rằng giai điệu này có thể khiến những phân cảnh chia tay, xa cách trở nên day dứt hơn.

Bài hát liên tục được chọn để ghép vào các phân cảnh cao trào của các phim truyền hình và điện ảnh

Sức hút của MRT cũng được thể hiện qua thành tích của chính tiết mục trên YouTube. Sau 3 ngày đăng tải, video trình diễn đã vượt mốc 1 triệu lượt xem và hiện giữ vị trí #2 trên bảng xếp hạng Âm nhạc thịnh hành YouTube Việt Nam. Thành tích này giúp MRT tiếp tục nằm trong nhóm tiết mục được chú ý nhất sau Tập 6, bên cạnh hiệu ứng đang lan rộng trên TikTok và các nền tảng video ngắn.

MRT đang ở vị trí #2 Nhạc Thịnh Hành của YouTube Music Charts Việt Nam

Hiện MRT vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội, từ những đoạn cắt phim tình cảm đến các video sử dụng riêng phần nhạc của ca khúc. Với hiệu ứng trên sân khấu, thành tích lượt xem và độ viral sau Tập 6, MRT đang được đánh giá là một trong những tiết mục nổi bật của Tinh Hà Say Hi năm nay.

MRT đang được xem là một trong những tiết mục nổi bật của Tinh Hà Say Hi năm nay

Ảnh: Tinh Hà Say Hi/ chụp màn hình