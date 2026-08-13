Có một Việt Nam rất khác trong hôn lễ cổ tích của Phương Mỹ Chi

Hôn lễ cổ tích của Phương Mỹ Chi đã mở ra một không gian văn hóa mới cực kỳ lý thú và tươi đẹp.

Ngày 12/8/2026, Phương Mỹ Chi chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Thiên Đường Với Người Thương, sản phẩm mở ra một chương mới trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ. Lần đầu đưa tình yêu đôi lứa trở thành trọng tâm của câu chuyện âm nhạc, Phương Mỹ Chi cùng diễn viên Bảo Định kể về một mối tình “thanh mai trúc mã”, đồng thời đưa văn hóa Khmer Nam Bộ trở thành mạch dẫn xuyên suốt bằng ngôn ngữ hình ảnh giàu tính điện ảnh.

Về phần âm nhạc, ca khúc được thực hiện theo thể loại Pop, đồng thời lấy cảm hứng từ chất liệu âm nhạc Khmer Nam Bộ. Giám đốc Âm nhạc DTAP cùng ê-kíp đã nghiên cứu và xử lý từ ca từ, giai điệu đến bản phối nhằm tạo sự thống nhất với thế giới hình ảnh. Các âm sắc đặc trưng được đưa vào phần phối khí cùng đàn thuyền và dàn cồng Kôông vuông, tạo nên sự kết hợp giữa màu sắc truyền thống và tinh thần Pop đương đại, đồng thời góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa xuyên suốt MV.

MV Thiên Đường Với Người Thương - Phương Mỹ Chi

Câu chuyện tình yêu “thanh mai trúc mã” kết hợp với sự trường cửu của những ký ức văn hóa

Thiên Đường Với Người Thương kể về hai nhân vật Chi và Định, do Phương Mỹ Chi và Bảo Định đảm nhận. Hai người bạn “thanh mai trúc mã” cùng lớn lên trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Từ những ngày còn nhỏ, cả hai cùng trải qua những buổi tập múa, những lần rong chơi trên cánh đồng thốt nốt đến những buổi sinh hoạt cộng đồng. Tuổi thơ của họ được hình thành từ chính những giá trị văn hóa bao quanh, để rồi tình bạn dần được nuôi dưỡng thành tình yêu, đưa cả hai bước vào một hành trình chung được vun vén từ những điều bình dị.

Được thực hiện bởi đạo diễn Nguyễn Việt Anh, cùng sự phát triển sáng tạo của Giám đốc Sáng tạo kiêm đồng đạo diễn Ben Phạm, Thiên Đường Với Người Thương kể câu chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ hình ảnh giàu tính điện ảnh. Trong thời lượng giới hạn, bộ đôi đạo diễn lựa chọn kể chuyện qua ánh mắt, cử chỉ, không gian và những biểu tượng được cài cắm xuyên suốt, qua đó khắc họa đồng thời mối quan hệ của hai nhân vật và vẻ đẹp văn hóa Khmer Nam Bộ.

Trong thời lượng giới hạn, bộ đôi đạo diễn lựa chọn kể chuyện qua ánh mắt, cử chỉ, không gian và những biểu tượng được cài cắm xuyên suốt, qua đó khắc họa đồng thời mối quan hệ của hai nhân vật và vẻ đẹp văn hóa Khmer Nam Bộ

Không xây dựng mạch cảm xúc bằng những xung đột hay kịch tính, MV lựa chọn những góc máy đậm chất điện ảnh và để các chi tiết đời thường dẫn dắt câu chuyện từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành của hai nhân vật một cách dung dị, giàu cảm xúc. Văn hóa Khmer Nam Bộ được khắc họa qua hành trình trưởng thành của Chi và Định và đặc biệt là hôn lễ như cổ tích của cả hai. Từ một cô bé trong phum sóc, Chi lớn lên trở thành vũ công biểu diễn và giáo viên truyền dạy múa cho các em nhỏ. Trong khi đó, Định lựa chọn theo học âm nhạc và nghề chế tác, từng bước đến gần hơn với thế giới nghệ thuật mà Chi theo đuổi. Với sự khéo léo và niềm yêu thích dành cho các nhạc cụ Khmer Nam Bộ, anh gắn bó với việc chế tác nhạc cụ truyền thống và trở thành một nghệ nhân làm nhạc cụ ngũ âm.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong MV mới

Câu chuyện của hai nhân vật mở ra một lát cắt về đời sống văn hóa Khmer Nam Bộ - nơi âm nhạc, điệu múa và nghề thủ công được gìn giữ qua những con người sinh ra và lớn lên trong chính cộng đồng ấy. Từ những điểm giao thoa đó, Chi và Định tìm thấy sự đồng điệu, để tình yêu trở thành một phần tự nhiên trong hành trình trưởng thành. Không chỉ xuất hiện như một “phông nền thị giác”, văn hóa Khmer Nam Bộ được đặt trực tiếp vào đời sống của các nhân vật, từ tuổi thơ đến những ngày cuối đời. Những chi tiết hiện hữu trong MV mở ra một không gian văn hóa vừa bình dị, gần gũi, vừa không kém phần lộng lẫy, thiêng liêng.

Những phân cảnh dung dị

... được lồng ghép khéo léo với nghi lễ trang trọng

Đạo diễn Việt Anh xây dựng ngôn ngữ thị giác dựa trên sự tương phản giữa những góc máy rộng và các phân cảnh cận. Những khuôn hình rộng mở ra không gian thiên nhiên, kiến trúc và sinh hoạt của cộng đồng Khmer, trong khi góc máy cận tập trung vào biểu cảm, ánh mắt và những chuyển biến trong nội tâm nhân vật. Sự đan xen giúp câu chuyện giữ được độ mở về bối cảnh nhưng vẫn đi sâu vào mạch cảm xúc của hai con người. Các lớp thời gian được kết nối bằng hệ thống hình ảnh lặp lại có chủ ý, từ ký ức tuổi thơ, những rung động đầu đời đến ngày cưới và hình ảnh người đàn ông khi đã về già. Trong dòng chảy ấy, bông hoa sứ - biểu tượng của sự trường cửu cũng trở thành biểu tượng xuyên suốt, gắn kết những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hai nhân vật và tạo nên sự liền mạch cho câu chuyện.

Một điểm nhấn khác nằm ở cách ê-kíp đặt những nghi lễ trang trọng, rực rỡ bên cạnh các khoảnh khắc dung dị của đời thường

Một điểm nhấn khác nằm ở cách ê-kíp đặt những nghi lễ trang trọng, rực rỡ bên cạnh các khoảnh khắc dung dị của đời thường. Sự tương phản giữa hai sắc thái không chỉ tạo chiều sâu cho câu chuyện mà còn giúp văn hóa Khmer hiện diện tự nhiên, với cả vẻ đẹp thiêng liêng lẫn những nét gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày. Một trong những phân cảnh đặc biệt là nghi lễ cưới hỏi của người Khmer Nam Bộ, diễn ra trong không khí vui tươi, xúc động và ngập tràn lời chúc phúc từ gia đình, người thân. Vẻ đẹp của trang phục, bối cảnh cùng những biểu tượng văn hóa đặc trưng tạo nên một khung cảnh giàu cảm xúc.

Khoảnh khắc buộc chỉ đỏ do Achar Sơn Tịch thực hiện trở thành một điểm nhấn quan trọng

Đặc biệt, khoảnh khắc buộc chỉ đỏ do Achar Sơn Tịch thực hiện trở thành một điểm nhấn quan trọng. Đây là nghi thức truyền thống mang ý nghĩa gửi gắm những lời cầu chúc về bình an, may mắn, sức khỏe và hạnh phúc; trong lễ cưới, nghi thức còn thể hiện sự gắn kết và lời chúc phúc dành cho đôi vợ chồng. Sự hiện diện của Achar Sơn Tịch - vị Achar đáng kính đồng thời là cố vấn nghi lễ cho dự án - trực tiếp thực hiện nghi thức góp phần đảm bảo phân cảnh được tái hiện với sự trân trọng và đúng tinh thần văn hóa, thay vì chỉ dừng lại ở việc mô phỏng hình thức bên ngoài.

Từ không gian đó, MV lại trở về với những sinh hoạt đời thường trong nhà sinh hoạt cộng đồng, nơi những đứa trẻ làm quen với các điệu múa truyền thống như Rom Vong, Robam. Những bước múa còn vụng về trong không gian sinh hoạt tập thể gợi lên cách văn hóa được trao truyền tự nhiên từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hình ảnh mặt nạ chằn và những nét vẽ thơ ngây của trẻ nhỏ cũng được cài cắm, thể hiện quá trình nuôi dưỡng và gìn giữ văn hóa truyền thống của cộng đồng Khmer.

Trang phục, các tạo hình được chuẩn bị chỉn chu

Không gian rực rỡ của những ngôi chùa Khmer

Trong khi đó, những ngôi chùa Khmer như chùa Cò, chùa Vàm Ray mở ra không gian đầy cổ kính. Kiến trúc với những đường nét tinh xảo, màu sắc rực rỡ và các chi tiết trang trí công phu được khai thác qua những khuôn hình rộng, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của một không gian văn hóa được hình thành và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Cùng với đó là hình ảnh những điệu múa Robam và các lễ hội, nơi nghệ thuật biểu diễn không tách khỏi đời sống cộng đồng mà trở thành một phần trong cách người Khmer gìn giữ và trao truyền bản sắc.

Bên cạnh bối cảnh, phần tạo hình góp phần định hình diện mạo riêng cho thế giới trong MV. Trang phục, kiểu tóc, phụ kiện, màu sắc và ánh sáng được nghiên cứu, phối hợp, qua đó khắc họa hình ảnh người phụ nữ Khmer Nam Bộ một cách tinh tế, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo trưởng thành và nữ tính hơn cho Phương Mỹ Chi.

"Vũ trụ văn hóa" trong âm nhạc của Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi nổi tiếng từ rất sớm, với nền tảng là 1 ca sĩ nhí hát dân ca được yêu mến, trở thành Á quân The Voice Kids mùa đầu tiên. Đến tuổi trưởng thành, Phương Mỹ Chi phải đứng giữa những lựa chọn "chuyển mình". Và cô nàng đã định hướng đúng đắn khi giữ nguyên bản thể “cô bé dân ca”, hiện đại hóa bằng việc đưa văn hóa - truyền thống vào âm nhạc/ hình ảnh theo góc nhìn người trẻ. Thay vì đóng khung trong những làn điệu dân ca nguyên bản, định hướng âm nhạc của nữ ca sĩ hiện tại là sự giao thoa giữa di sản văn hóa và tư duy Pop hiện đại.

Đến tuổi trưởng thành, Phương Mỹ Chi phải đứng giữa những lựa chọn "chuyển mình"

Bước ngoặt định hình rõ nhất con đường âm nhạc hiện tại của Phương Mỹ Chi chính là album Vũ trụ Cò bay (2023) và phiên bản Deluxe (2024), thực hiện cùng đội ngũ DTAP. Âm nhạc không còn thuần acoustic hay dân ca mộc mạc mà được đặt trên nền tảng âm thanh điện tử như Future Bass, Dance Pop, Disco. Tuy nhiên, tính truyền thống vẫn được giữ lại qua cách luyến láy, việc sử dụng ngũ cung, âm hưởng ca trù hay những âm thanh mang tính bản địa như tiếng gõ chén, giọng Huế. Chiến lược đặt tên Vũ trụ Cò bay cũng là một tuyên ngôn về định hướng. “Cò bay” đại diện cho gốc rễ dân ca Nam Bộ mà Phương Mỹ Chi đã xây dựng suốt nhiều năm, trong khi “vũ trụ” thể hiện khát vọng đột phá, vươn ra khỏi vùng an toàn để tiếp cận những không gian âm nhạc đại chúng và mang tính xu hướng hơn.

Phương Mỹ Chi đã có 1 Vũ trụ Cò bay ấn tượng về mặt âm nhạc và cách kể câu chuyện Việt Nam

Phương Mỹ Chi không kể “tính Việt Nam” một cách sáo rỗng hay chỉ qua mặt hình ảnh. Điểm đáng chú ý trong định hướng của cô nằm ở việc khai thác sâu chất liệu văn học và di sản phi vật thể. Toàn bộ concept của Vũ trụ Cò bay được xây dựng dựa trên các tác phẩm Ngữ văn từ lớp 1 đến lớp 12. Từ thân phận người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương qua Gối gấm, bối cảnh nạn đói trong Vợ nhặt qua Đẩy xe bò, chất liệu cổ tích trong Vũ trụ có anh cho đến tinh thần cách mạng từ Những ngôi sao xa xôi. Cách tiếp cận này giúp âm nhạc vừa mang tính hoài niệm, vừa tạo sự đồng cảm với tệp khán giả đại chúng từng ngồi trên ghế nhà trường. Không dừng lại ở văn học, những sản phẩm âm nhạc và sân khấu biểu diễn gần đây của Phương Mỹ Chi liên tục lồng ghép các di sản văn hóa nghệ thuật. Điển hình là việc mang nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ và võ thuật Vovinam vào tiết mục Buôn trăng, lấy cảm hứng từ Đây thôn Vĩ Dạ.

Phương Mỹ Chi tô đậm định hướng của mình qua Sing! Asia

Năm 2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng về mặt định vị thương hiệu khi Phương Mỹ Chi đại diện Việt Nam tham gia chương trình Sing! Asia tại Trung Quốc và giành chiến thắng ở Trạm Việt Nam, lọt top 3 chung cuộc. Thay vì hát những ca khúc Pop thịnh hành mang hơi hướng quốc tế để dễ hội nhập, cô lựa chọn Buôn trăng và Rock hạt gạo - những ca khúc đậm đặc tính Việt Nam. Định hướng này cho thấy tư duy sử dụng bản sắc dân tộc như một lợi thế cạnh tranh độc bản trên thị trường quốc tế. Định hướng âm nhạc của Phương Mỹ Chi là một bài toán tái định vị từ một “hiện tượng nhí” hát dân ca thành một nghệ sĩ có thương hiệu cá nhân gắn với chiều sâu văn hóa, tư duy concept album và tiềm năng thương mại.

Phương Mỹ Chi đang viết tiếp câu chuyện Việt Nam

Đã 2 năm kể từ album đầu tay, Phương Mỹ Chi mới trở lại với 1 sản phẩm độc lập. Khi Phương Mỹ Chi hé mở về sản phẩm âm nhạc mới, điều người hâm mộ trông chờ nhất chính là cô sẽ kể câu chuyện Việt Nam như thế nào. Nếu Hoàng Thùy Linh từng có Để Mị Nói Cho Mà Nghe khiến nhạc Việt sục sôi năm 2019, giúp khán giả trẻ tìm hiểu về văn hóa vùng Tây Bắc, hay Hòa Minzy tạo dấu ấn với Bắc Bling, tôn vinh Bắc Ninh và đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với công chúng trong năm 2025, thì nay Phương Mỹ Chi đang mở ra một lát cắt Nam Bộ mới mẻ trong Thiên Đường Với Người Thương.

Không phải dân ca hay hình ảnh sông nước quen thuộc, chất liệu lần này là văn hóa Khmer Nam Bộ - một không gian văn hóa đặc thù chưa được khai thác nhiều trong âm nhạc đại chúng, đặc biệt ở các sản phẩm của nghệ sĩ trẻ. Cộng đồng người Khmer Nam Bộ có hơn 1,3 triệu người, sinh sống tập trung tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong đó đông nhất là Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang... Đồng bào Khmer ở Nam Bộ đang kế thừa một di sản văn hóa phong phú, với nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo như múa Rôbăm, nghệ thuật kịch hát Dù Kê, nghệ thuật điêu khắc, trang trí, hội họa, âm nhạc và văn học dân gian.

Không phải dân ca hay hình ảnh sông nước quen thuộc, chất liệu lần này là văn hóa Khmer Nam Bộ - một không gian văn hóa đặc thù chưa được khai thác nhiều trong âm nhạc đại chúng

Dân tộc Khmer có nền văn hóa phát triển đa dạng, gắn liền với những tín ngưỡng mang sắc thái riêng, ảnh hưởng đậm nét từ Ấn Độ và Phật giáo. Chùa Khmer là một tổng thể kiến trúc đặc trưng của văn hóa Khmer với mái cao thẳng đứng, hoa văn họa tiết sơn vàng, hệ thống tượng Phật, thần Kabil Maha Prum, nữ thần đất, hung thần Reahu, tiên nữ, vũ nữ Apsara, người chim, vua khỉ Hanuman... Chùa không chỉ là nơi thực hiện nghi lễ Phật giáo mà còn là không gian dạy chữ Khmer, tổ chức lễ hội, truyền bá kinh nghiệm sản xuất, gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng.

Văn hóa tín ngưỡng của người Khmer có những giá trị đặc biệt, mang bản sắc riêng thông qua hệ thống nghi lễ vòng đời và nhiều lễ hội như Tết Chôl Chnăm Thmây, Oóc Om Bóc, Sen Đolta cùng nhiều nghi lễ bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian và Phật giáo. Trang phục truyền thống của người Khmer có váy “xàm pốt” dành cho nữ và “xà rông” dành cho nam. Trong âm nhạc, dàn nhạc ngũ âm là một trong những nét đặc trưng, bên cạnh các nhạc cụ như đôi chập ngã, dàn nhạc dây Plêing Khssè, sáo trúc Khloy. Nghệ thuật biểu diễn cũng đa dạng với Rôbăm, Dù Kê, múa Rom Vong, Lâm Leev, Saravan, Aday, Chhay Yam và hát ru con. Trong dòng chảy hội nhập, những di sản văn hóa của đồng bào Khmer ngày càng có sự giao thoa với các yếu tố văn hóa bên ngoài, tạo ra những tác động nhất định đến nền văn hóa cổ truyền.

Văn hóa tín ngưỡng của người Khmer có những giá trị đặc biệt, mang bản sắc riêng

Tuy nhiên, đây lại là những chất liệu ít được khai thác trong âm nhạc đại chúng, đặc biệt là bởi các nghệ sĩ trẻ. Phương Mỹ Chi và ê-kíp đã lựa chọn một vùng văn hóa đặc thù như Khmer Nam Bộ để đưa vào sản phẩm mở đường cho một dự án lớn hơn trong năm 2026. Thiên Đường Với Người Thương là một ca khúc thuần tình yêu, vì vậy câu chuyện về tình cảm đôi lứa có thể kết hợp tự nhiên với không gian văn hóa và các lễ tiết hôn nhân, không tạo ra "cú sốc" giữa âm nhạc và hình ảnh.

Để tái hiện không gian văn hóa này, ê-kíp xác định việc tìm hiểu và tham vấn chuyên môn là một phần bắt buộc trong quá trình thực hiện. Dự án có sự đồng hành của các cố vấn văn hóa chuyên môn là ThS. Thạch Thị Út Linh - Phó Trưởng Ban Giới và Dân tộc, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Đại học Trà Vinh, cùng ThS. Kim Chanh Thon - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Ban Giới và Dân tộc, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Đại học Trà Vinh.

Phương Mỹ Chi tham khảo ý kiến chuyên môn cho từng chi tiết xuất hiện trong MV

Hai cố vấn đồng hành xuyên suốt quá trình phát triển ý tưởng hình ảnh và âm nhạc, tư vấn về hoa văn, họa tiết, trang phục, các loại hình múa, nhạc cụ, âm thanh cũng như những nét đặc trưng trong đời sống của người Khmer Nam Bộ. Đặc biệt, ThS. Út Linh còn trực tiếp giảng dạy các điệu múa truyền thống Khmer Nam Bộ cho Phương Mỹ Chi.

Đánh giá về quá trình này, ThS. Thạch Thị Út Linh cho biết: “Điều tôi đánh giá cao là ê-kíp đã chủ động tìm hiểu văn hóa Khmer Nam Bộ thông qua trải nghiệm thực tế, chứ không chỉ tiếp cận từ những thông tin có sẵn. Các bạn đã đến địa phương khảo sát, trao đổi với những người có chuyên môn và mời cố vấn để tìm hiểu kỹ hơn về không gian văn hóa cũng như các loại hình nghệ thuật truyền thống. Sự nghiêm túc và tinh thần cầu thị đó cho thấy sự đầu tư đáng trân trọng của dự án.”

Bên cạnh hai cố vấn chuyên môn, MV còn có sự tham gia của hai cố vấn nghi lễ là Achar Sơn Tịch và ThS. Sơn Kim Hà - Trung tâm Văn hóa miền Tây, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Đại học Trà Vinh. Việc có sự hiện diện của những người am hiểu nghi lễ truyền thống giúp các phân cảnh được thực hiện đúng với ý nghĩa văn hóa và đời sống tinh thần của cộng đồng Khmer, đồng thời thể hiện sự cẩn trọng của ê-kíp khi đưa các yếu tố tín ngưỡng lên màn ảnh.

Với tên tuổi và độ phủ sóng của Phương Mỹ Chi, sản phẩm mở ra một cách tiếp cận mới đối với văn hóa Khmer Nam Bộ

Với tên tuổi và độ phủ sóng của Phương Mỹ Chi, sản phẩm mở ra một cách tiếp cận mới đối với văn hóa Khmer Nam Bộ. Từ một MV Pop, những hình ảnh về điệu múa, nhạc cụ, nghi lễ, kiến trúc và đời sống cộng đồng Khmer trở thành điểm khơi gợi sự tò mò, khiến nhiều khán giả bắt đầu quan tâm và tìm hiểu sâu hơn về một lát cắt văn hóa ngay trong chính Việt Nam. MV Thiên Đường Với Người Thương trở thành "cẩm nang" mới cho khán giả trẻ muốn khám phá văn hóa Khmer Nam Bộ.

Theo thông tin trong ngành, Thiên Đường Với Người Thương là sản phẩm mở đường cho album phòng thu tiếp theo của Phương Mỹ Chi, sau Vũ trụ Cò bay. Nếu album trước được xây dựng như một “vũ trụ văn học Việt”, thì dự án tiếp theo rất có thể sẽ mở rộng khái niệm “Việt Nam” theo hướng "vũ trụ không gian văn hóa" của Phương Mỹ Chi. Nếu dự định này được hiện thực hóa, mỗi sản phẩm có thể trở thành một lát cắt về một vùng đất, một cộng đồng, một di sản hoặc một nét văn hóa đặc trưng. Thiên Đường Với Người Thương với chất liệu Khmer Nam Bộ vì thế có thể chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn, nơi sự đa dạng về địa lý, lịch sử, âm nhạc, phong tục và đời sống của Việt Nam được kể lại bằng góc nhìn của một nghệ sĩ Gen Z.

Đây cũng là hướng đi Phương Mỹ Chi đã theo đuổi trong những năm qua. Thay vì chỉ khai thác những biểu tượng văn hóa quen thuộc, nữ ca sĩ liên tục tìm kiếm những chất liệu chưa được xuất hiện nhiều trong Pop đại chúng, sau đó đặt chúng vào những câu chuyện đủ gần gũi để khán giả trẻ có thể tiếp cận.

Nếu mỗi MV là một mảnh ghép, Phương Mỹ Chi hoàn toàn có thể biến dự án mới thành một hành trình khám phá sự đa dạng của Việt Nam - nơi khán giả không chỉ nghe nhạc, mà còn được nhìn thấy những vùng văn hóa vốn chưa được kể nhiều trong đời sống Pop đương đại

Nếu Vũ trụ Cò bay là một Việt Nam bước ra từ văn học, thì album tiếp theo có thể là một Việt Nam bước ra từ chính đời sống văn hóa của từng vùng miền. Khi đó, “tính Việt Nam” trong âm nhạc Phương Mỹ Chi sẽ không còn được định nghĩa bởi một vài biểu tượng quen thuộc, mà trở thành một không gian rộng lớn với nhiều màu sắc, câu chuyện khác nhau. Và nếu mỗi MV là một mảnh ghép, Phương Mỹ Chi hoàn toàn có thể biến dự án mới thành một hành trình khám phá sự đa dạng của Việt Nam - nơi khán giả không chỉ nghe nhạc, mà còn được nhìn thấy những vùng văn hóa vốn chưa được kể nhiều trong đời sống Pop đương đại.