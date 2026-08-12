Đám cưới đẹp như cổ tích của Phương Mỹ Chi
Sau nhiều ngày úp mở, "ngày trọng đại” của Phương Mỹ Chi cuối cùng cũng diễn ra.
Sau nhiều ngày chờ đợi, tối 12/8, Phương Mỹ Chi chính thức phát hành Thiên Đường Với Người Thương. Sau một khoảng thời gian chuẩn bị, nữ ca sĩ mang đến sản phẩm mới với màu sắc hoàn toàn xoay quanh văn hóa Khmer Nam Bộ. Ngay khi lên sóng, MV nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phần hình ảnh đậm chất lễ hội, từ không gian đám cưới, trang phục truyền thống đến những điệu múa và kiến trúc đặc trưng.
MV Thiên Đường Với Người Thương - Phương Mỹ Chi
Mang màu sắc Khmer Nam Bộ, Thiên Đường Với Người Thương kể câu chuyện tình của đôi bạn lớn lên cùng một miền quê. Trên nền Pop hiện đại, chất liệu dân gian Khmer cùng âm hưởng “Hát Dù Kê” vào ca khúc, kết hợp với đàn Roneat, cồng chiêng, các nhạc cụ dây dân gian và phần phối khí điện tử. Nhịp bài hát khá tươi vui, mang không khí lễ hội nhưng vẫn giữ cách xử lý mềm mại, trữ tình quen thuộc trong giọng hát của Phương Mỹ Chi. Đây cũng là sản phẩm tiếp tục có sự đồng hành của DTAP trong quá trình sản xuất âm nhạc, sau những lần hợp tác trước đó với Phương Mỹ Chi trong hướng khai thác chất liệu văn hóa Việt trên nền nhạc hiện đại.
Phần MV khai thác khá nhiều hình ảnh đặc trưng của văn hóa Khmer Nam Bộ. Mở đầu là không gian đám cưới với hoa tươi và lọng vàng, sau đó câu chuyện trở về những năm tháng tuổi thơ của đôi bạn trẻ. Họ cùng chơi mặt nạ Chhay-dam, rượt đuổi trên đống rơm, tập múa Robam và đạp xe qua những cánh đồng thốt lốt. Phương Mỹ Chi có một số phân cảnh mặc trang phục truyền thống Khmer và múa Robam trong không gian kiến trúc mạ vàng. Bên cạnh đó là những cảnh đời thường như hai người ngồi trước hiên nhà, cùng ăn món dân dã và trao nhau những ánh nhìn ngượng ngùng.
Điểm nhấn của MV nằm ở cảnh đám cưới được dàn dựng trong không khí lễ hội rộn ràng. Phương Mỹ Chi xuất hiện trong trang phục cô dâu, sánh đôi cùng diễn viên Bảo Định trong vai người thương. Cả hai có nhiều cảnh tương tác xuyên suốt MV, từ những khoảnh khắc ngượng ngùng khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành và cùng xuất hiện trong ngày cưới. Ở phần cuối, Phương Mỹ Chi và Bảo Định cùng hòa vào điệu múa, nhận lời chúc từ mọi người rồi ôm nhau giữa không khí náo nhiệt của tiệc cưới.
Sau khi ra mắt, MV nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều ý kiến đánh giá phần hình ảnh khai thác khá rõ nét văn hóa Khmer Nam Bộ, từ không gian kiến trúc, trang phục đến những điệu múa và nghi thức trong đám cưới. Các cảnh quay được đặt trong câu chuyện tình yêu của đôi trẻ, tạo màu sắc riêng cho sản phẩm.
Bên cạnh phần hình ảnh, tương tác giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định cũng được chú ý. Nhiều khán giả nhận xét phần hình ảnh mang màu sắc cổ tích, đặc biệt ở những cảnh Phương Mỹ Chi hóa cô dâu giữa không gian ngập hoa và sắc vàng. Những khoảnh khắc dễ thương, cách thể hiện sự ngại ngùng và tình cảm qua ánh mắt, cử chỉ khiến cặp đôi nhận được nhiều phản hồi tích cực.
Phần âm nhạc cũng nhận được những phản hồi tích cực khi tiếp tục khai thác chất liệu dân gian trên nền Pop hiện đại. Giai điệu mang màu sắc lễ hội, tiết tấu vui tươi cùng điệp khúc dễ nhớ được một số khán giả đánh giá là phù hợp với không khí của MV. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ca khúc chưa có quá nhiều điểm nhấn hoặc một đoạn cao trào đủ mạnh để tạo cảm giác bùng nổ và khiến người nghe nhớ ngay từ lần đầu. Vì vậy, bên cạnh phần hình ảnh và tương tác của hai nhân vật được chú ý, Thiên Đường Với Người Thương vẫn nhận những nhận xét trái chiều về độ bắt tai của phần âm nhạc.
Sau năm 2025 có nhiều dấu ấn tại Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi tiếp tục duy trì hướng đi kết hợp chất liệu văn hóa Việt với Pop và Electronic. Trước đó, album Vũ Trụ Cò Bay từng giúp nữ ca sĩ định hình rõ màu sắc âm nhạc này, với cách đưa chất liệu dân gian vào những bản phối hiện đại. Thiên Đường Với Người Thương tiếp tục khai thác hình ảnh đó và mở rộng sang văn hóa Khmer Nam Bộ và câu chuyện tình yêu.
Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi hiện cũng cho thấy một hình ảnh khác so với thời điểm được biết đến với danh xưng “cô bé dân ca”. Từ những ca khúc mang âm hưởng truyền thống, nữ ca sĩ đang từng bước thử nghiệm cách kể chuyện trưởng thành hơn, với tình yêu, văn hóa và những chất liệu đời sống được đặt cạnh âm nhạc hiện đại. Hiện tại, Thiên Đường Với Người Thương vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả sau khi phát hành, đặc biệt ở phần hình ảnh khai thác văn hóa Khmer Nam Bộ và cách Phương Mỹ Chi đưa câu chuyện tình yêu vào sản phẩm.
Ảnh: FBNV