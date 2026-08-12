Đám cưới đẹp như cổ tích của Phương Mỹ Chi

Sau nhiều ngày úp mở, "ngày trọng đại” của Phương Mỹ Chi cuối cùng cũng diễn ra.

Sau nhiều ngày chờ đợi, tối 12/8, Phương Mỹ Chi chính thức phát hành Thiên Đường Với Người Thương. Sau một khoảng thời gian chuẩn bị, nữ ca sĩ mang đến sản phẩm mới với màu sắc hoàn toàn xoay quanh văn hóa Khmer Nam Bộ. Ngay khi lên sóng, MV nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phần hình ảnh đậm chất lễ hội, từ không gian đám cưới, trang phục truyền thống đến những điệu múa và kiến trúc đặc trưng.

MV Thiên Đường Với Người Thương - Phương Mỹ Chi

Mang màu sắc Khmer Nam Bộ, Thiên Đường Với Người Thương kể câu chuyện tình của đôi bạn lớn lên cùng một miền quê. Trên nền Pop hiện đại, chất liệu dân gian Khmer cùng âm hưởng “Hát Dù Kê” vào ca khúc, kết hợp với đàn Roneat, cồng chiêng, các nhạc cụ dây dân gian và phần phối khí điện tử. Nhịp bài hát khá tươi vui, mang không khí lễ hội nhưng vẫn giữ cách xử lý mềm mại, trữ tình quen thuộc trong giọng hát của Phương Mỹ Chi. Đây cũng là sản phẩm tiếp tục có sự đồng hành của DTAP trong quá trình sản xuất âm nhạc, sau những lần hợp tác trước đó với Phương Mỹ Chi trong hướng khai thác chất liệu văn hóa Việt trên nền nhạc hiện đại.

Phần MV khai thác khá nhiều hình ảnh đặc trưng của văn hóa Khmer Nam Bộ

Phần MV khai thác khá nhiều hình ảnh đặc trưng của văn hóa Khmer Nam Bộ. Mở đầu là không gian đám cưới với hoa tươi và lọng vàng, sau đó câu chuyện trở về những năm tháng tuổi thơ của đôi bạn trẻ. Họ cùng chơi mặt nạ Chhay-dam, rượt đuổi trên đống rơm, tập múa Robam và đạp xe qua những cánh đồng thốt lốt. Phương Mỹ Chi có một số phân cảnh mặc trang phục truyền thống Khmer và múa Robam trong không gian kiến trúc mạ vàng. Bên cạnh đó là những cảnh đời thường như hai người ngồi trước hiên nhà, cùng ăn món dân dã và trao nhau những ánh nhìn ngượng ngùng.

Điểm nhấn của MV nằm ở cảnh đám cưới được dàn dựng trong không khí lễ hội rộn ràng của Phương Mỹ Chi và bạn diễn là Bảo Định