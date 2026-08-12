Tình hình đáng báo động của V - Jung Kook (BTS)

V và Jung Kook (BTS) khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi lần lượt chia sẻ về những vấn đề sức khỏe mà cả hai đang phải đối mặt.

Trong buổi livestream gần đây, V và Jung Kook (BTS) khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi lần lượt chia sẻ về những vấn đề sức khỏe mà cả hai đang phải đối mặt. Nếu Jung Kook tiết lộ vùng cẳng chân đang bị viêm và có nguy cơ tiến gần đến chấn thương do căng thẳng, V cho biết thính lực của anh đã suy giảm đáng kể trong khoảng 2 năm rưỡi qua.

Jung Kook cho biết tình trạng ở cẳng chân hiện ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng biểu diễn. Nam ca sĩ tiết lộ bản thân đang ở sát ngưỡng có thể gặp tình trạng rạn xương do căng thẳng (stress fracture). Dù vẫn muốn chạy nhảy hết mình trên sân khấu, có những thời điểm cơn đau khiến anh không thể tiếp tục thực hiện các động tác vũ đạo.

Jung Kook và V trong livestream mới nhất

“Về phần cẳng chân của mình thì đang ngay sát ngưỡng có thể bị rạn xương do căng thẳng (stress fracture) rồi. Ngay cả hôm nay, dù rất muốn chạy nhảy liên tục nhưng có những lúc mình đau đến mức không thể nhảy được. Mình mong mọi người có thể thông cảm cho điều đó. Mình muốn nhanh chóng khỏe lại, nhưng vì liên tục phải diễn concert nên chưa thể hồi phục được. Không hẳn là rạn xương đâu nhưng chân mình bị viêm rất nhiều chỗ.”

Chia sẻ của Jung Kook cho thấy áp lực từ lịch trình biểu diễn đang khiến quá trình hồi phục của nam ca sĩ gặp nhiều khó khăn. Việc liên tục phải thực hiện các màn trình diễn với cường độ cao khiến anh chưa thể dành đủ thời gian để chân hồi phục hoàn toàn.

Jung Kook gặp vấn đề sức khỏe với cẳng chân

Trong khi đó, V cũng lần đầu chia sẻ với ARMY về vấn đề sức khỏe mà anh đã âm thầm đối mặt trong thời gian dài. Thành viên BTS cho biết thính lực của mình bắt đầu suy giảm từ khoảng 2 năm rưỡi trước. Dù đã đến bệnh viện kiểm tra và đang uống thuốc đều đặn, tình trạng giữa hai bên tai có sự chênh lệch đáng kể. “Mình chưa nói điều này với ARMY trước đây nhưng thính lực của mình đang trở nên không tốt trong khoảng 2 năm rưỡi gần đây. Mình đã đi bệnh viện nhưng một bên tai vẫn nghe được 100% thì bên còn lại chỉ được khoảng 30% thôi. Mình đang uống thuốc rất chăm chỉ rồi.”

V cho biết vấn đề thính lực trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian nhập ngũ. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, anh từng nghĩ đây có thể là vấn đề liên quan đến tâm lý sau khi những người xung quanh cho rằng tình trạng này xuất phát từ yếu tố tinh thần. “Thật ra nó trở nên tệ hơn trong khi mình nhập ngũ nhưng vì mọi người ở đó đều mê thể thao nên đều bảo đó là do tâm lý thôi. Mình cũng từng thuyết phục bản thân và nghĩ đó là do tâm lý.”

V bị chấn thương tai, gây ảnh hưởng đến thính lực

Những chia sẻ trực tiếp từ V và Jung Kook nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây đều là những vấn đề có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động biểu diễn của hai thành viên. Đặc biệt, trong bối cảnh BTS đang bước vào giai đoạn tái hợp đầy đủ đội hình và chuẩn bị cho loạt hoạt động quy mô lớn, tình trạng sức khỏe của các thành viên càng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Sau khi cả 7 thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào giữa năm 2025, BTS chính thức trở lại với đội hình đầy đủ. Năm 2026 được xem là giai đoạn quan trọng khi nhóm tập trung vào các dự án âm nhạc chung, thu âm album tái hợp và chuẩn bị cho những hoạt động quy mô toàn cầu.

V và Jung Kook đang cùng BTS thực hiện World Tour lớn nhất sự nghiệp

BTS đang thực hiện World Tour với quy mô lớn nhất trong sự nghiệp - ARIRANG, đánh dấu sự trở lại của đầy đủ 7 thành viên trên sân khấu. Chuyến lưu diễn dự kiến được tổ chức hơn khoảng 80 đêm diễn ở nhiều sân vận động lớn vòng quanh thế giới. Vừa qua, BTS làm nên lịch sử khi biểu diễn ở sân khấ giữa giờ đầu tiên của World Cup. Cả nhóm đã phải di chuyển gấp rút từ Pháp sang Mỹ, chỉ trong chưa đến 1 ngày để đáp ứng lịch world tour lẫn sân khấu World Cup. Cường độ làm việc của nhóm nhạc toàn cầu trong thời gian chạy tour đặc biệt vất vả, thế nhưng nhóm vẫn luôn duy trì năng lượng và xuất hiện với trạng thái tốt nhất trên sân khấu.

Dù lịch trình dày đặc và nhiều vấn đề sức khỏe, nhưng V và Jung Kook vẫn luôn giữ năng lượng bùng nổ mỗi khi xuất hiện trước công chúng

Việc cả V và Jung Kook cùng công khai những vấn đề sức khỏe trong thời điểm BTS chuẩn bị cho giai đoạn hoạt động mới khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Với lịch trình biểu diễn và các dự án được kỳ vọng ở quy mô lớn, sức khỏe của các thành viên sẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng để BTS có thể duy trì hoạt động lâu dài sau khi trở lại với đội hình 7 người.