Phép màu của Jung Kook: Cậu bé Busan nay đã đứng ở trung tâm của thế giới

2 lần Jung Kook làm nên lịch sử

Trận chung kết World Cup 2026 đánh dấu một bước ngoặt chưa từng có của FIFA: Lần đầu tiên áp dụng mô hình biểu diễn giữa giờ (Halftime Show) mang phong cách Super Bowl. Giữa một bữa tiệc âm nhạc quy tụ những cái tên quyền lực phương Tây như Madonna, Shakira, hay Justin Bieber, sự xuất hiện của BTS với đội hình trọn vẹn 7 người sau quãng thời gian nghĩa vụ quân sự không phải là một lời chào sân, mà là cuộc "đổ bộ" của đế chế Hallyu.

Và ở tâm điểm của hàng chục nghìn khán giả trực tiếp cùng hàng trăm triệu người theo dõi qua truyền hình, người ta thấy Jung Kook.

Bốn năm trước, tại lễ khai mạc World Cup 2022 ở Qatar, Jung Kook từng khiến cả thế giới sửng sốt khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc, ở tuổi 25. Bản hit Dreamers với giai điệu hào sảng và thông điệp kết nối, đã đưa em út vàng của BTS lên đỉnh cao. Sân khấu ấy đến hiện tại vẫn là biểu tượng của cả Hàn Quốc, được hàng triệu ARMY nhắc nhớ như chương rực rỡ nhất trong sự nghiệp solo của Jung Kook.

Đến năm 2026, Jung Kook sang trang. Không còn đơn thương độc mã đến World Cup, Jung Kook đồng hành với những người anh em của mình. Trước ngày diễn ra Chung kết, BTS đã biểu diễn 2 đêm concert ARIRANG tại Paris, trước 160 nghìn người tham dự. Jung Kook khóc nức nở trên sân khấu concert vì được ở giữa tình yêu và sự chờ đợi của trăm nghìn người hâm mộ. BTS gấp rút di chuyển đến New York ngay sau khi khép lại đêm concert thứ 2 ở Paris vào ngày 18/7. Nhóm dường như không có quãng nghỉ nào, nhưng vẫn đầy năng lượng để biểu diễn tại sân khấu mang tính lịch sử của World Cup.

Một lần nữa, Jung Kook đứng giữa trung tâm thế giới, khi hàng tỷ người hướng sự chú ý đến trận Chung kết của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại World Cup đưa Jung Kook đi vào lịch sử: Nghệ sĩ châu Á đầu tiên biểu diễn tại nhiều kỳ FIFA World Cup nhất.

Chỉ với 1 phút 45 giây, Jung Kook cùng BTS diễn ca khúc Dynamite. Anh chàng được giao line hát mở đầu cả tiết mục. Giây phút Jung Kook cất giọng, hàng triệu ARMY đẩy từ khóa tìm kiếm về nhóm và sân khấu World Cup lên top 1 toàn cầu. Chỉ vài giờ sau màn trình diễn, BTS thống trị nền tảng X với 3 triệu lượt nhắc - vượt qua cả những từ khóa sừng sỏ nhất như Lionel Messi hay Justin Bieber. Khán giả phương Tây kinh ngạc trước cái ôm nồng nhiệt giữa BTS và Justin Bieber, trong khi streamer đình đám IShowSpeed không giấu nổi sự phấn khích, lao đến chào hỏi từng thành viên.

Nhưng những con số kỷ lục đôi khi không thể hiện hết được aura của Jung Kook sân khấu. Bằng 100% giọng hát live và những bước nhảy năng lượng trên nền bản hit Dynamite, Jung Kook cùng BTS biến khoảng thời gian ngắn ngủi thành một cơn địa chấn.

"Một trong những điều khiến người hâm mộ tự hào nhất ở Halftime Show này, chính là việc Jung Kook đứng với vị trí trung tâm trước hàng tỉ khán giả. Khi Jung Kook ở vị trí center là khi BTS mạnh nhất, cuốn hút nhất. Thứ ánh sáng rực rỡ, sức hút sân khấu tuyệt vời ấy đủ để bất cứ ai cũng phải thốt lên: Quả nhiên là Jung Kook", người hâm mộ cảm thán.

Cậu bé Busan từng sợ đám đông đến ám ảnh

Nhìn vào sự tự tin hiện tại của Jung Kook, ít ai hình dung được xuất phát điểm của anh lại là một bức tranh đầy sự giằng xé và sợ hãi.

Trước khi trở thành siêu sao, đam mê lớn nhất của cậu bé quê Busan là trở thành một vận động viên cầu lông. Định hướng ấy chỉ rẽ ngang khi cậu vô tình chứng kiến màn trình diễn Heartbreaker của G-Dragon.

Năm 2011, cậu thiếu niên 14 tuổi tham gia vòng tuyển giọng Superstar K3 với ca khúc This Song. Đoạn băng ghi hình ngày ấy cho thấy một Jung Kook vô cùng nhút nhát, lảng tránh ống kính và hoàn toàn không có kỹ năng kiểm soát không gian. Bị loại ngay từ vòng ngoài, nhưng tố chất giọng hát lại mang về cho Jung Kook 7 lời mời từ các công ty giải trí lớn. Việc gạt bỏ những bệ phóng an toàn như JYP hay Cube để chọn Big Hit - một công ty nhỏ, đang gánh nợ chỉ vì trót choáng ngợp trước kỹ năng rap của RM, là một quyết định bản năng và liều lĩnh tột độ.

Giai đoạn đầu làm thực tập sinh là một cuộc sinh tồn tàn khốc về mặt tâm lý. Rời Busan lên Seoul, hội chứng sợ đám đông của Jung Kook cực đoan đến mức phải đợi các thực tập sinh khác ngủ say rồi mới dám đi tắm. Bang Si Hyuk thừa nhận sự hoài nghi của công ty về Jung Kook: “Mỗi khi bị yêu cầu hát thử, cậu bé 14 tuổi thường xuyên đứng đóng băng, có lúc khóc suốt 15 phút vì không thể vượt qua nỗi sợ ánh nhìn”. Thậm chí, khả năng vũ đạo còn bị đánh giá là "vô hồn", buộc Big Hit phải đưa Jung Kook sang Los Angeles đào tạo cấp tốc.

Năm 2013, Jung Kook chính thức ra mắt cùng BTS ở tuổi 15, cái mác "Em út vàng" (Golden Maknae) được trao như một món quà, nhưng lại là gánh nặng khổng lồ. Trong thời điểm mà những nhóm nhạc xuất thân từ các "ông lớn" như SM, YG hay JYP đã định hình thị trường, BTS chỉ là một cái tên lạ lẫm đến từ một công ty nhỏ bé không danh tiếng.

Cuộc sống BTS thời điểm ấy là chuỗi ngày "chạy ăn từng bữa" cho giấc mơ âm nhạc. Jung Kook và các thành viên nhồi nhét nhau trong một ký túc xá chật hẹp. Những ngày đầu debut, BTS nhận về sự thờ ơ của các nhà làm show, sân khấu âm nhạc và ánh nhìn hoài nghi từ truyền thông. Có những sân khấu, BTS phải hát trong sự im lặng của khán giả, hoặc bị cắt sóng chỉ vì không thuộc nhóm "được ưu tiên".

Đỉnh điểm của sự khắc nghiệt là văn hóa tiền bối - hậu bối phân cấp. Jung Kook, với tư cách là em út, không chỉ phải gồng mình với áp lực của vị trí Center hay Main Vocalist, mà còn phải học cách cúi đầu thật thấp trước những cái lắc đầu, sự phớt lờ hay thậm chí là những lời mỉa mai trên sóng truyền hình. Điển hình như sự cố tại chương trình Flower Crew năm 2016. Khi ấy, dù là người chủ động mua đồ ăn cho tiền bối với tất cả sự chân thành, Jung Kook lại bị từ chối thẳng thừng với những lời nói sát thương. Đằng sau ống kính, hình ảnh cậu thiếu niên lặng lẽ quỳ gối cầm túi hamburger, ánh mắt bối rối và tổn thương đã lột trần hiện thực phũ phàng của một "kẻ yếu thế" trong giới giải trí.

Nhưng chính trong những hố sâu ấy, Jung Kook và BTS đã thực sự trưởng thành. Không có sự ưu ái từ các bệ phóng quyền lực, BTS đã tự xây dựng con đường riêng. Họ đi phát tờ rơi trên phố LA, tự tạo ra nội dung để kết nối trực tiếp với người hâm mộ. Đối với Jung Kook, sân khấu lúc bấy giờ không chỉ là nơi trình diễn, mà là chiến trường để chứng minh sự tồn tại. Mỗi lần bước lên sân khấu là một lần anh tự phá vỡ lớp vỏ sợ hãi của cậu bé 14 tuổi năm nào để hóa thân thành một chiến binh thực thụ. Anh chàng không chọn cách từ bỏ hay phàn nàn, mà chọn cách "phản kháng" bằng sự tập luyện điên cuồng.

Jung Kook đã trở thành pop star

BTS đi một hành trình không tưởng để trở thành nhóm nhạc lớn nhất thế giới. Năm 2020, cú nổ Dynamite đưa BTS tiến thẳng đến Mỹ, nhận đề cử Grammy đầu tiên trong lịch sử Kpop. BTS là nhóm nhạc đầu tiên sau The Beatles sở hữu 5 album đạt vị trí Quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong vòng chưa đầy 3 năm. 7 chàng trai càn quét các thảm đỏ âm nhạc quyền lực nhất từ American Music Awards, Billboard Music Awards đến Grammy, lấp đầy những "thánh đường" âm nhạc khắt khe nhất thế giới như Wembley (Anh) hay Rose Bowl (Mỹ) chỉ trong vài phút mở bán vé.

BTS không chỉ chinh phục khán giả bằng âm nhạc, mà còn 3 lần bước lên bục phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc truyền đi thông điệp "Love Yourself", và tới Nhà Trắng bàn luận trực tiếp cùng Tổng thống Mỹ.

Sự thống trị của BTS đã đi ngược định kiến của giới phê bình phương Tây, đưa một nhóm nhạc hát tiếng Hàn trở thành hiện tượng toàn cầu mang tính biểu tượng của thế kỷ 21.

Khi vị thế của BTS đã chạm đến đỉnh cao, nhiều người từng hoài nghi: Liệu các thành viên có bị cái bóng quá lớn của tập thể nuốt chửng khi tách ra solo?

Jung Kook trả lời câu hỏi đó bằng album Golden (2023). Bản hit Seven thống trị ngôi vương Billboard Hot 100, xô đổ các kỷ lục streaming toàn cầu, đạt hơn 3 tỷ lượt nghe trên Spotify đã định danh Jung Kook không chỉ là "một mảnh ghép của BTS", mà là một "Giant Pop Star" (Ngôi sao nhạc Pop khổng lồ) thế hệ mới. Anh hát, nhảy và làm chủ sân khấu với các vũ công quốc tế một cách sòng phẳng.

Giữa lúc đang nổi tiếng toàn cầu với album đầu tay, Jung Kook quyết định tạm ngưng 2 năm, nhập ngũ để rút ngắn thời gian BTS vắng bóng hết mức có thể. Sau khi xuất ngũ, BTS trở lại đường đua âm nhạc. Jung Kook vẫn giữ vững vị thế pop star của mình nhờ fandom chưa từng quay lưng.

Từ những tờ rơi trên phố LA đến chiếm lĩnh Halftime Show World Cup 2026, đó là một cuộc viễn chinh vĩ đại. Jung Kook đã lớn lên, bên trong BTS. Thành công hiện tại của Jung Kook không phải là phép màu của “ông tiên bà bụt”, đó là phép màu của sự lì lợm.

Sự chân thực phá vỡ luật lệ Kpop

Điều gì làm một siêu sao đứng ở vị trí Center của thế giới khiến ARMY cảm thấy muốn chở che và đồng cảm đến vậy? Câu trả lời nằm ở sự chân thực của Jung Kook. Trong ngành công nghiệp Kpop, nơi các thần tượng được bọc trong những bản kế hoạch PR hoàn hảo và mọi phát ngôn đều qua kiểm duyệt, Jung Kook chọn cách gỡ bỏ lớp khiên chắn đó. Anh là siêu sao toàn cầu sẵn sàng bật livestream vào lúc 2 giờ sáng chỉ để... gấp đồ lót, nấu ăn, rửa bát, hát karaoke hàng giờ đồng hồ, hay thậm chí ngủ gật trước hàng chục triệu người đang xem.

Những khoảnh khắc thô ráp ấy lại là sợi dây trói chặt trái tim khán giả. Người ta không nhìn thấy một biểu tượng không thể chạm tới mà thấy một chàng trai trẻ cô đơn trong căn hộ xa hoa, khao khát được trò chuyện và kết nối với những người yêu thương mình.

Hơn thế nữa, tình yêu của fan dành cho Jung Kook còn đến từ sự thấu cảm trước áp lực mà anh gánh vác. Dù đã đứng trên đỉnh thế giới, Jung Kook vẫn thường xuyên rơi nước mắt vì tự trách bản thân sau một nốt nhạc chênh hay một bước nhảy lỡ nhịp.

Những hình xăm phủ kín cánh tay phải của Jung Kook từng là một chủ đề gây tranh cãi lớn tại Hàn Quốc. Nhưng với anh, đó là một cuốn nhật ký khắc lên da thịt. Ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên mu bàn tay là chữ "ARMY" và ngày ra mắt của nhóm. Đó không phải là sự nổi loạn vô tri, mà là một lời thề vĩnh viễn với tuổi trẻ, âm nhạc và với những người đã cứu rỗi mình khỏi ám ảnh tâm lý thuở thiếu thời.

Câu chuyện truyền cảm hứng lớn nhất của Jung Kook không nằm ở việc anh đã phá bao nhiêu kỷ lục toàn cầu, mà nằm ở việc anh đã cho thấy: Bạn có thể bắt đầu bằng sự sợ hãi, đầy rẫy những khuyết điểm và có thể khóc và gục ngã vì áp lực. Nhưng miễn không từ bỏ việc mài giũa bản thân và giữ được sự chân thành nguyên thủy, thành công rốt cuộc sẽ lắng nghe. Jung Kook - từ một cậu bé sợ ánh nhìn của người đời, trở thành người đàn ông 29 tuổi - 2 lần đứng giữa trung tâm sân khấu World Cup, bắt cả thế giới ngước nhìn.