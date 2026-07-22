Bất ngờ với diện mạo khác lạ của Vinicius Junior sau World Cup 2026.

Sau khi khép lại hành trình cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026, ngôi sao Vinicius Junior của Real Madrid đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng. Tuy nhiên, lần này sức hút của anh không đến từ những pha bóng trên sân cỏ mà từ một diện mạo hoàn toàn mới, khiến nhiều người hâm mộ thừa nhận "không thể nhận ra" thần tượng.

Diện mạo khác lạ của Vinicius (Ảnh:RMC Sport)

Theo thông tin từ báo chí quốc tế, tiền đạo sinh năm 2000 được cho là đã tìm đến bác sĩ da liễu nổi tiếng Alessandro Alarcao tại thành phố Goiania (Brazil) để thực hiện một thủ thuật chỉnh hình vùng cằm. Ca can thiệp này tập trung vào việc điều chỉnh phần cằm và đường viền hàm, giúp tổng thể khuôn mặt của ngôi sao người Brazil trở nên sắc nét và cân đối hơn.

Diện mạo của sao Brazil trước đó (Ảnh: IGNV)

Ngay khi những bức ảnh so sánh trước và sau khi can thiệp thẩm mỹ lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, ngoại hình của Vinicius lập tức bùng nổ làn sóng tranh luận. Phần lớn người hâm mộ tỏ ra ngỡ ngàng trước phần cằm dài và góc cạnh rõ rệt của chân sút này. Nhiều ý kiến cho rằng nét mặt mới của tiền đạo Real Madrid quá khác biệt, phải quan sát kỹ mới nhận ra diện mạo quen thuộc của anh.

Dù Vinicius chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, giới truyền thông quốc tế lại nhận định quyết định thay đổi diện mạo này có thể xuất phát từ góc độ tâm lý. Trong nhiều năm thi đấu đỉnh cao, chân sút người Brazil liên tục trở thành mục tiêu của nạn phân biệt chủng tộc, bao gồm cả những lời miệt thị nặng nề nhắm vào ngoại hình. Những tổn thương kéo dài đó được coi là một phần lý do khiến anh quyết định làm mới bản thân.

Sự thay đổi ngoại hình gây xôn xao diễn ra trong bối cảnh Vinicius vừa trải qua một kỳ World Cup 2026 không mấy trọn vẹn khi tuyển Brazil dừng bước ở vòng 1/8 trước Na Uy. Hiện tại, ngôi sao 26 tuổi đang chuẩn bị hội quân trở lại cùng Real Madrid để hướng tới mùa giải 2026/27.