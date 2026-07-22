Câu chuyện đời thường của nhà vô địch World Cup - Cucurella, phía sau hào quang là nỗi trăn trở của người cha.

Trên sân cỏ, Marc Cucurella được biết đến với lối chơi đầy lửa, sự nhiệt huyết và tinh thần không bỏ cuộc. Sau World Cup 2026, Cucurella cùng Tây Ban Nha vô địch và gây sốt với khoảnh khắc xách cúp vô địch và giày bằng túi ni lông. Ít ai biết rằng, cầu thủ tóc xù hay nói hay cười, làm "nhạc trưởng" trên sân khấu ấy lại có một cuộc sống vất vả, nhiều trăn trở.

Cucurella gây sốt với khoảnh khắc đựng đồ bằng túi ni lông (Ảnh: Getty)

Nhưng bước qua khỏi ánh đèn của những khán đài rực rỡ, hậu vệ tuyển Tây Ban Nha trở về với một vai trò quan trọng hơn tất cả: Làm cha của cậu con trai Mateo – cậu bé đang từng ngày chiến đấu với hội chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Cucurella trong lễ mừng vô địch của Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Những ngày tháng giông bão đầu đời

Mối tình giữa Marc Cucurella và bạn gái Claudia Rodriguez bắt đầu từ năm 2018, khi anh mới là một cầu thủ trẻ 20 tuổi đầy hoài bão. Họ lần lượt đón ba thiên thần nhỏ: Mateo, Rio và Bella. Thế nhưng, hạnh phúc gia đình phải trải qua thử thách lớn nhất khi cậu con trai đầu lòng Mateo lên 3 tuổi.

Claudia nhớ lại khoảng thời gian nhận thấy con có những dấu hiệu khác biệt về hành vi và khả năng giao tiếp so với các bạn cùng lứa. Việc không tìm thấy sự hỗ trợ phù hợp từ các cơ sở giáo dục ban đầu đã đẩy cả hai vào những ngày tháng bế tắc và kiệt sức.

"Chúng tôi đã trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất đời mình. Thời điểm đó tôi đang mang thai bé thứ hai - Rio. Hằng ngày, hai vợ chồng cùng đưa Mateo đến trường, và hầu như ngày nào trở về nhà, chúng tôi cũng gục ngã và khóc cùng nhau", Claudia nghẹn ngào chia sẻ.

Cucurella luôn đồng hành cùng các con, chọn bất kỳ đội bóng nào anh cũng ưu tiên nơi có cơ sở vật chất tốt để con điều trị (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Lựa chọn sự nghiệp bắt đầu từ con

Đứng trước căn bệnh của con, Cucurella và bạn gái hiểu rằng bóng đá hay tiền tài chỉ là một phần, còn sự đồng hành của gia đình mới là điều duy nhất giúp Mateo tiến bộ. Căn bệnh tự kỷ đòi hỏi sự kiên nhẫn tột cùng, môi trường sống ổn định cùng hàng trăm giờ trị liệu về tâm lý lẫn giao tiếp. Thực tế này đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy của chàng hậu vệ mang áo số 3. Khi đưa ra bất kỳ định hướng nào cho tương lai, gia đình và Mateo luôn là ưu tiên hàng đầu, xếp trên mọi danh vọng cá nhân.

Cucurella từng trải lòng về thực tế khốc liệt mà gia đình anh đối mặt:

"Khi con bạn bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, không phải ai cũng sẵn sàng để đón nhận hay biết cách đối mặt. Cuộc sống buộc chúng tôi phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng về công việc, môi trường hay nơi sinh sống. Và mọi sự lựa chọn đó giờ đây đều xoay quanh Mateo".

Cucurella làm mọi điều đều vì con (Ảnh: Getty)

Phía sau tấm áo đấu: Người cha kiên cường

Nhiều đồng đội kể lại rằng, đằng sau mái tóc xoăn đặc trưng và nguồn năng lượng dồi dào trên sân tập, Cucurella ngoài đời là một người đàn ông của gia đình đúng nghĩa. Anh dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để ở bên các con, tự tay hỗ trợ Mateo trong các bài tập nhận thức hay cùng con vui chơi trong không gian an toàn nhất có thể.

Trước thềm trận chung kết World Cup 2026, hậu vệ 28 tuổi úp mở về ý định sẽ chia tay "La Roja" nếu cùng đội nhà bước lên đỉnh thế giới. Ban đầu, khi được hỏi về lý do, Cucurella trả lời bằng một nụ cười nửa đùa nửa thật: "Nếu thắng trận đấu tới, tôi đã sở hữu cả chức vô địch Euro lẫn World Cup. Đời cầu thủ đâu còn gì để phấn đấu nữa?"

Tuy nhiên, truyền thông Anh (tờ The Mirror) mới đây đã hé lộ động lực thực sự đằng sau quyết định này. Đằng sau sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, mối bận tâm lớn nhất của tuyển thủ Tây Ban Nha hiện tại chính là gia đình, đặc biệt là cậu con trai lớn Mateo.

Nhìn cách Cucurella sẵn sàng tạm gạt bỏ những hào quang đỉnh cao để ưu tiên cho chặng đường điều trị dài hạn của con, người ta thấy được tầm ảnh hưởng từ những người thầy như Luis Enrique – người từng gạt bỏ sự nghiệp để ở bên con gái trong những giây phút cuối đời.

Với Cucurella, danh hiệu hay những chiếc cúp vô địch rồi cũng sẽ nằm lại trên kệ phòng truyền thống. Nhưng hành trình nắm tay cậu con trai Mateo vượt qua những rào cản của hội chứng tự kỷ mới là chiến thắng lớn nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời của anh.