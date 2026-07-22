Một kiến nghị trực tuyến đang gây chú ý khi thu hút hơn 53.000 chữ ký, kêu gọi FIFA xem xét tổ chức lại trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sau những tranh cãi về trọng tài.

Một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu tổ chức lại trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Những người khởi xướng cho rằng một số quyết định của trọng tài trong trận đấu đã gây tranh cãi và cần được xem xét lại nhằm đảm bảo tính công bằng của giải đấu.

Theo nội dung được đăng tải trên nền tảng Change.org, bản kiến nghị mang tên “Tổ chức lại trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha mà không có trọng tài tham nhũng” đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau khi trận chung kết khép lại.

Kiến nghị đòi đá lại chung kết World Cup 2026 gây sốt, hơn 53.000 người đã ký tên

Tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch này đã thu hút hơn 53.564 chữ ký ủng hộ từ người hâm mộ bóng đá ở nhiều quốc gia. Những người tham gia kiến nghị cho rằng một số tình huống trong trận đấu giữa Argentina và Tây Ban Nha có thể đã ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, đặc biệt ở những thời điểm quyết định.

Theo lập luận của nhóm khởi xướng, vấn đề không chỉ nằm ở kết quả của một trận đấu mà còn liên quan đến niềm tin của người hâm mộ đối với tính minh bạch trong bóng đá đỉnh cao. Họ kêu gọi FIFA tiến hành đánh giá toàn diện các tình huống gây tranh cãi, đồng thời xem xét khả năng tổ chức lại trận chung kết với một tổ trọng tài khác.

Tuy nhiên, đến nay chưa có thông báo chính thức nào từ FIFA về việc xem xét lại kết quả trận chung kết hoặc tổ chức lại trận đấu.

Trên thực tế, việc người hâm mộ tạo các bản kiến nghị yêu cầu đá lại một trận đấu lớn không phải là điều hiếm gặp trong lịch sử bóng đá. Những quyết định gây tranh cãi của trọng tài luôn có thể tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt khi đó là các trận đấu thuộc vòng knock-out hoặc chung kết của những giải đấu hàng đầu thế giới.

Dù vậy, khả năng một trận chung kết World Cup được tổ chức lại gần như rất thấp. Theo quy trình của FIFA, kết quả trận đấu sau khi trọng tài hoàn thành nhiệm vụ và được các cơ quan chuyên môn xác nhận sẽ được xem là kết quả chính thức. Một chiến dịch kêu gọi trên mạng xã hội, dù nhận được số lượng chữ ký lớn, không có giá trị thay đổi kết quả của một giải đấu đã kết thúc.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha. Đội bóng châu Âu giành chức vô địch thế giới sau màn so tài căng thẳng với Argentina.

Tây Ban Nha là đội giành chiến thắng, nâng cao cúp vàng World Cup 2026. Ảnh: AP

Sau trận đấu, những tranh luận xoay quanh công tác trọng tài trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn bóng đá. Một bộ phận người hâm mộ Argentina cho rằng đội bóng của họ chịu nhiều bất lợi từ các quyết định trên sân, trong khi những ý kiến khác nhận định các tình huống gây tranh cãi là một phần thường thấy của bóng đá và kết quả cần được tôn trọng.

Dù chưa tạo ra bất kỳ thay đổi nào về mặt chuyên môn, làn sóng kiến nghị lần này cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của cộng đồng người hâm mộ trong thời đại mạng xã hội. Những tranh luận về công bằng, công nghệ hỗ trợ trọng tài và tính minh bạch trong các giải đấu quốc tế tiếp tục trở thành vấn đề được quan tâm sau mỗi giải đấu lớn.

Hiện tại, Tây Ban Nha vẫn được ghi nhận là nhà vô địch World Cup 2026, còn bản kiến nghị trên Change.org chủ yếu phản ánh sự thất vọng của một bộ phận người hâm mộ trước kết quả trận chung kết.

Nguồn: change, sdp