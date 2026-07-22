Láng giềng của Mỹ nhận “tin buồn”, đến World Cup cũng không cứu được

Ngay cả khi đăng cai World Cup cũng khó vực dậy được nền kinh tế của quốc gia này.

Dù hưởng lợi từ World Cup nhưng cũng không đủ để vực dậy nền kinh tế của Mexico. Ảnh: AP

World Cup 2026 vừa kết thúc sau hơn một tháng diễn ra. Trong số 104 trận đấu, Mexico đăng cai 13 trận.

Theo Reuters, những sân vận động chật kín khán giả và hàng triệu người hâm mộ bóng đá cũng chưa thể thúc đẩy nền kinh tế đang tăng trưởng ì ạch của Mexico.

Sự kiện World Cup đã không đạt được các mục tiêu đầy tham vọng của chính phủ Mexico về thúc đẩy du lịch để hỗ trợ tăng trưởng GDP, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế vốn đã đi xuống trong quý I/2026.

Ông Humberto Calzada, kinh tế trưởng tại Rankia nhận định: "Về mặt cấu trúc, World Cup cũng sẽ không thay đổi quỹ đạo của nền kinh tế Mexico". Theo ông, World Cup chỉ mang lại cú hích ngắn hạn cho nền kinh tế.

Bên ngoài sân vận động Banorte tại Mexico City (Mexico). Ảnh: Reuters

Trên thực tế, Chính phủ Mexico dự báo GDP nước này tăng trưởng từ 1,8 - 2,8% năm nay. Nhưng các nhà phân tích chỉ kỳ vọng mức tăng khoảng 1,1%.

Tương tự, Ngân hàng Banorte đã hạ ước tính mức đóng góp của giải đấu vào GDP xuống còn 0,4 - 0,5%, thấp hơn dự báo trước đó là tối đa 0,62%.

Đáng chú ý, Banamex ước tính tổng tác động kinh tế của World Cup đạt khoảng 2 tỷ USD, tương đương với 0,1% GDP, tức là chưa bằng một nửa lượng kiều hối đổ về Mexico trong tháng 5.

Mặt khác, doanh nghiệp Mexico cũng đang trì hoãn đầu tư trước đợt rà soát Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) sắp tới. Thực tế trong quý I/2026, GDP của Mexico đã giảm 0,6% so với quý trước đó.

Ngoài ra, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) gần đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mexico năm nay xuống còn 1,2% (từ 1,6% trước đó).

Theo các nhà phân tích, động lực chính của nền kinh tế Mexico hiện nay không nằm trên các sân bóng, thay vào đó phụ thuộc vào tương lai USMCA. Hiệp định này tuy có hiệu lực đến năm 2036, nhưng phải được rà soát lại hàng năm.

Giới chức Mỹ và Mexico cũng dự kiến tổ chức vòng đàm phán USMCA song phương thứ 3 vào tuần tới tại Mexico City. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, Mỹ vẫn chưa khởi động đàm phán chính thức với Canada về tương lai hiệp định này.

World Cup đã tạo ra khoảng 100.000 việc làm tạm thời

Theo Deloitte, giải đấu World Cup đã tạo ra khoảng 100.000 việc làm tạm thời, tức là thấp hơn 10% so với dự báo. Hơn nữa, chỉ số tiêu dùng hộ gia đình của BBVA cho thấy chi tiêu tháng 6 giảm 0,2% so với tháng trước đó. Chi tiêu cho khách sạn giảm 10,5% và nhà hàng giảm 4,9%, mặc dù chi cho giải trí tăng tới 16,5%.

Đáng chú ý, lợi ích kinh tế ở Mexico cũng không phân bổ đều giữa ba thành phố đăng cai, bao gồm Mexico City, Guadalajara và Monterrey. Lượng hành khách trong tháng 6 ở Mexico tăng nhẹ tại Guadalajara và Monterrey, hưng lại giảm tại sân bay chính của Mexico City.

Theo Hiệp hội Nhà hàng Mexico, một nửa số thành viên có kết quả kinh doanh còn kém hơn trung bình. Nguyên nhân là do tỷ lệ lấp đầy khách sạn thấp và một số cuộc biểu tình tại thủ đô.

World Cup 2026 mang về 40 tỷ USD, Mỹ chiếm một nửa

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau trận chung kết World Cup 2026, ngày 19/7. Ảnh: AFP

Mới đây, theo Ngân hàng Bank of America (BofA), World Cup 2026 đã mang lại tổng giá trị kinh tế khoảng 40 tỷ USD cho các quốc gia đăng cai tổ chức, bao gồm Mỹ, Mexico và Canada. Trong số đó, một nửa giá trị (20 tỷ USD) nằm tại Mỹ, qua đó góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ nhất trong hơn 4 năm qua.

Theo Giám đốc điều hành BofA Brian Moynihan, trong dịp World Cup, 70 triệu khách hàng tiêu dùng của BofA, chi nhiều hơn từ 5% đến 6% so với một năm trước.

Ông Brian Moynihan cho biết, người Mỹ đang chi tiêu ở mức nhanh nhất kể từ đầu năm 2022. Cụ thể, tổng chi tiêu qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đã tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 6; hoặc tăng 5,6% sau khi loại trừ chi phí xăng dầu.

Trong khi đó, chi tiêu tại các quán bar và nhà hàng, những lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ lượng khán giả World Cup, cũng đã tăng 3,8% so với năm ngoái.

Theo dữ liệu từ CoStar Group, các khách sạn kiếm lợi nhờ giá phòng chứ không chỉ nhờ lượng khách. Theo đó, Kansas City chứng kiến doanh thu trên mỗi phòng tăng khoảng 90%, trong khi San Francisco chứng kiến con số đó tăng vọt 55%.

Đáng chú ý, sau thành công của World Cup 2026, giới chức trách Mỹ đang đổ xô tìm cách biến giải đấu này thành sự kiện thường trực. Đơn cử như Boston, sau khi thu hút lượng khách du lịch quốc tế đổ đến mà không gặp sự cố lớn nào, đang nhắm đến một giá thầu cho World Cup Nữ 2031. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng để ngỏ ý tưởng về việc Mỹ đăng cai giải đấu này trong những năm tới.

Bài tham khảo nguồn: Reuters, New York Post



