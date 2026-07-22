Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 22/7 thông báo bổ nhiệm tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends - LoL) nổi tiếng Lee Sang Hyeok (Faker) làm sĩ quan cảnh sát danh dự đồng thời là đại sứ tuyên truyền phòng chống cờ bạc trực tuyến.

Theo phía cảnh sát, Faker không chỉ là tuyển thủ eSports có tầm ảnh hưởng lớn trong và ngoài Hàn Quốc mà còn luôn được đánh giá cao nhờ lối sống kỷ luật, khả năng tự quản lý bản thân, sự tập trung và tính tiết chế. Những phẩm chất này giúp anh trở thành hình mẫu tích cực đối với giới trẻ. Vì vậy, Faker được trao cấp hàm danh dự tương đương Trung sĩ.

Trong vai trò mới, Faker sẽ tham gia sản xuất video, poster tuyên truyền cho chương trình "Tự nguyện khai báo về cờ bạc trực tuyến ở thanh thiếu niên" do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc triển khai, đồng thời khuyến khích các em và gia đình chủ động tham gia chương trình.

Chương trình tự nguyện khai báo được triển khai đến hết ngày 31/8, dành cho thanh thiếu niên dưới 19 tuổi từng tham gia cờ bạc trực tuyến hoặc người giám hộ của các em. Việc khai báo có thể thực hiện thông qua Trung tâm báo cáo và tư vấn bạo lực học đường 117.

Ảnh: News1

Theo số liệu từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, từ khi chương trình bắt đầu vào ngày 18/5 đến 16/7, đã có 806 trường hợp tự nguyện khai báo.

Những thanh thiếu niên tham gia chương trình sẽ được Cảnh sát phụ trách trường học và các chuyên gia tư vấn phòng chống cờ bạc tiến hành đánh giá ban đầu, kiểm tra mức độ nghiện trước khi được kết nối với các chương trình điều trị phù hợp. Khi xem xét xử lý, cơ quan chức năng sẽ đánh giá tổng hợp nhiều yếu tố như số tiền tham gia cờ bạc, thái độ hợp tác, mức độ phục hồi... Hội đồng thẩm định với sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài sẽ quyết định hình thức xử lý, có thể từ cảnh cáo, miễn truy cứu đến đề nghị xét xử theo thủ tục rút gọn.

Đặc biệt, chiếc áo đấu có chữ ký của Faker tại lễ bổ nhiệm sẽ được trao tặng cho những thanh thiếu niên hoàn thành nghiêm túc chương trình điều trị và vượt qua chứng nghiện cờ bạc trực tuyến.

Ông Yoo Jae Seong, Quyền Tổng cục trưởng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, cho biết: "Điều quan trọng nhất là phát hiện sớm các trường hợp thanh thiếu niên tham gia cờ bạc trực tuyến để kịp thời tư vấn và điều trị trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng tôi hy vọng sức ảnh hưởng tích cực của Faker sẽ tiếp thêm dũng khí để những thanh thiếu niên cần giúp đỡ mạnh dạn khai báo."

Về phần mình, Faker chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi được bổ nhiệm làm sĩ quan cảnh sát danh dự và đại sứ tuyên truyền, đồng thời cũng cảm nhận rõ trách nhiệm to lớn đi kèm. Tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về sự nguy hiểm của cờ bạc trực tuyến cũng như phổ biến rộng rãi chương trình tự nguyện khai báo."

Nguồn: News1