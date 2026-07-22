Ứng trước hơn 2 tỷ đồng để mua hải sản cho tiệc cưới của bạn thân, một chủ hàng thịt ở Trung Quốc rơi vào cảnh mất cả tiền lẫn tình khi đối phương từ chối thanh toán sau hôn lễ.

Theo Đài Truyền hình Gia Hưng (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), ông Vương, chủ một cửa hàng thịt trên đường Hồng Nguyên, thành phố Đồng Hương, có mối quan hệ thân thiết với ông Tiền, một doanh nhân nổi tiếng trong vùng. Tháng 4/2025, ông Tiền tìm đến nhờ ông Vương đứng ra mua thực phẩm tươi sống để phục vụ đám cưới của con gái. Vì tin tưởng bạn bè, ông Vương nhận lời mà không yêu cầu ký kết hợp đồng.

Để chuẩn bị cho hôn lễ kéo dài 3 ngày với tổng cộng 252 bàn tiệc, mỗi bàn gồm 28 món ăn, ông Vương trực tiếp đến các chợ đầu mối, cửa hàng hải sản để lựa chọn nguyên liệu. Danh sách thực phẩm đều thuộc phân khúc cao cấp như cua hoàng đế, cua xanh cỡ lớn, cua đỏ, tôm hùm Úc, tôm sú, cá mú và tôm đốm.

Toàn bộ số hàng được ông Vương ứng tiền mua trước với tổng giá trị khoảng 520.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng). Khi giao hàng, phía ông Tiền trực tiếp kiểm tra chất lượng và cân đo đầy đủ trước khi đưa nguyên liệu vào chế biến cho tiệc cưới.

Tuy nhiên, sau khi hôn lễ kết thúc, thay vì thanh toán như đã thỏa thuận, ông Tiền lại thoái thác trách nhiệm, giao cho cấp dưới là ông Triệu đứng ra xử lý vụ việc. Theo ông Triệu, ông Tiền cho rằng giá hải sản mà ông Vương đưa ra đã bị "đội lên" nên chỉ chấp nhận thanh toán theo giá mua tại các quầy hải sản, đồng thời cộng thêm 20 NDT tiền công (gần 80.000 đồng), thay vì trả toàn bộ số tiền đã ứng.

Ảnh minh họa: 163.com

Trong vụ việc này, ông Vương cho biết đã cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua hàng theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi vụ việc được chia sẻ rầm rộ trên MXH, ông Tiền lại cho rằng gia đình mình bị "mất mặt" nên càng kiên quyết từ chối thanh toán và tránh gặp mặt ông Vương.

Không còn lựa chọn nào khác, ông Vương đã nhờ luật sư khởi kiện, yêu cầu ông Tiền hoàn trả toàn bộ số tiền còn nợ.

Theo luật sư Na Đề, thuộc Công ty Luật Sổ Khoa Thượng Hải, đây có thể được xem là tranh chấp phát sinh từ hợp đồng ủy thác hợp pháp. Mặc dù hai bên không ký hợp đồng bằng văn bản, nhưng các chứng cứ như tin nhắn trao đổi, danh sách mua hàng và hóa đơn thanh toán đều có thể chứng minh đã tồn tại thỏa thuận bằng miệng và thỏa thuận này đã được thực hiện trên thực tế.

Căn cứ Bộ luật Dân sự Trung Quốc, khi một bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận thì bên còn lại có trách nhiệm thanh toán. Luật sư cũng cho rằng nếu ông Tiền cho rằng giá hải sản bị nâng khống hoặc chất lượng nguyên liệu không đạt yêu cầu thì phải đưa ra được chứng cứ cụ thể. Chỉ vì cảm thấy giá cao hoặc không hài lòng sau khi đã sử dụng toàn bộ nguyên liệu thì không đủ cơ sở để từ chối thanh toán.

Đồng quan điểm, luật sư Lưu Khải, thuộc Công ty Luật Trung Văn (Bắc Kinh), nhận định giữa hai bên đã hình thành quan hệ hợp đồng ủy thác trên thực tế. Điều 469 Bộ luật Dân sự Trung Quốc cho phép hợp đồng được xác lập bằng lời nói nếu có đầy đủ chứng cứ chứng minh và các bên đã thực hiện nội dung thỏa thuận.

Ngoài ra, theo Điều 921 của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, người được ủy thác sau khi hoàn thành công việc có quyền yêu cầu bên giao việc hoàn trả toàn bộ chi phí đã ứng trước, đồng thời có thể yêu cầu thanh toán khoản lãi phát sinh.

Trong khi đó, luật sư Hồ, làm việc tại một công ty luật ở Bắc Kinh, nhấn mạnh việc ông Tiền đã tiếp nhận, sử dụng toàn bộ nguyên liệu để tổ chức tiệc cưới đồng nghĩa với việc đã chấp nhận dịch vụ mà ông Vương cung cấp. Sau khi sử dụng xong mới viện lý do "giá quá cao" hoặc "mất mặt" để từ chối thanh toán sẽ không được pháp luật bảo vệ.

Theo vị luật sư này, nếu ông Vương xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ và chứng minh được việc đã ứng tiền mua nguyên liệu theo đúng yêu cầu của bên đặt hàng thì khả năng thắng kiện là rất lớn.

Từ vụ việc trên, các chuyên gia pháp lý khuyến cáo rằng ngay cả khi giao dịch với người thân, bạn bè hoặc đối tác quen biết, các bên vẫn nên lập hợp đồng bằng văn bản, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để hạn chế rủi ro và tránh những tranh chấp đáng tiếc về sau.

(Theo 163.com)