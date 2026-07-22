Đi qua đường gặp vụ tai nạn nên dừng lại giúp, tài xế ám ảnh với câu nói của nạn nhân trước khi qua đời

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Malaysia khiến 3 người thiệt mạng. Nhân chứng đã chứng kiến lời khẩn cầu đầy ám ảnh của một nạn nhân trước khi người này qua đời.

Tham gia giao thông trên đường, người dân phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Chỉ một giây lơ là, bất cẩn, họ có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời mình.

Tài xế ám ảnh với lời cầu cứu của nạn nhân trong vụ tai nạn trước khi qua đời

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz của Malaysia cho biết, vụ tai nạn mới xảy ra ở Tanah Merah, Malaysia trên tuyến cao tốc Đông-Tây vào sáng thứ Ba, 21 tháng 7 vừa qua. Theo đó, một tài xế xe tải cùng hai người đi cùng đã gặp tai nạn giao thông sau khi chiếc xe tải 5 tấn chở hàng gia cầm mà họ đang điều khiển đâm vào một chiếc xe rơ-moóc đang đỗ bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Malaysia. (Nguồn ảnh: Jabatan Bomba dan Penyelamat)

Các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe trong vụ tai nạn tại Tanah Merah, Kelantan, sau đó được xác định danh tính là Norazeman Abdul Aziz (42tuổi), Mohammad Zakwan Mohd Nor (16 tuổi) và Mohd Haikal Hanifah (29 tuổi).

Một nhân chứng tên là Mohamad Shamsul Usop cho biết anh đã dừng lại tại hiện trường vụ tai nạn với hy vọng có thể giúp đỡ các nạn nhân. Anh cho biết khu vực này rất tối, điều này có thể khiến tài xế xe tải không nhìn thấy chiếc xe rơ-moóc đang đỗ phía trước.

Anh nói thêm rằng tài xế xe tải, lúc đó đang bị mắc kẹt trong xe, đã rất hoảng loạn và cầu xin sự giúp đỡ, van nài được kéo ra ngoài. Người đàn ông đã rất nỗ lực để giải cứu cho các nạn nhân nhưng do tình thế quá nguy hiểm và khó khăn nên anh đã không thể giúp gì cho họ ngoài việc gọi cấp cứu.

Nguồn ảnh: Jabatan Bomba dan Penyelamat

"Tuy nhiên, tôi không thể giúp gì được vì họ bị mắc kẹt bên trong. Không chút chần chừ, tôi lập tức liên hệ với Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn để hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài. Tôi bảo tài xế xe tải hãy cầu nguyện", tờ Harian Metro dẫn lời anh Mohamad Shamsul.

Anh Mohamad Shamsul cho biết anh đã trấn an tài xế xe tải và bảo anh ấy cầu nguyện, vì dù bị thương nặng nhưng người này vẫn còn tỉnh táo để nói chuyện.

"Lúc đó, tôi đang trên đường từ Penang đi giao hàng đến Kota Bharu. Tài xế và người ngồi ghế phụ vẫn còn sống khi tôi cố gắng giúp họ, trong khi người ngồi ghế sau thì không còn cử động," tài xế này kể lại.

Tuy nhiên, thật đáng buồn là cuối cùng cả ba nạn nhân đều đã tử vong do vết thương quá nặng. Điều này đã khiến người đàn ông day dứt và rất buồn vì không thể giúp gì cho các nạn nhân xấu số.

"Là một tài xế xe tải thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này, tôi hy vọng cơ quan chức năng sẽ lắp đặt hệ thống đèn đường tại đây để ngăn ngừa những vụ tai nạn tương tự trong tương lai," người đàn ông nói thêm.

Lời nhắc nhở chung cho các tài xế

Vụ tai nạn mới xảy ra tại Malaysia một lần nữa là lời nhắc nhở nói chung cho các tài xế. Để nâng cao an toàn, giảm thiểu rủi ro, các tài xế hãy tuân thủ các quy định sau:

- Hạn chế dừng đỗ trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến cao tốc hoặc ở những nơi có điều kiện ánh sáng yếu để tránh va chạm.

- Trong trường hợp bất khả kháng, hãy đỗ tại làn đường khẩn cấp, hoặc đỗ sát lề đường, bật đèn cảnh báo, đặt chóp nón cảnh báo với khoảng cách phù hợp (với đường đô thị là 20m, với đường quốc lộ là từ 30-50m, với đường cao tốc là 150m tính từ đuôi xe) để các phương tiện khác có đủ thời gian quan sát và chuyển làn đảm bảo an toàn.

- Nếu không có chóp nón cảnh báo thì hãy dùng những vật báo hiệu khác, ví dụ như cành cây... để báo hiệu cho các tài xế từ xa.

- Với các tuyến đường tối thì bạn cần tập trung tối đa, giảm tốc độ, sử dụng linh hoạt hệ thống đèn chiếu sáng hợp lý, đồng thời giữ khoảng cách an toàn lớn hơn với xe phía trước.