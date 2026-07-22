Khoan sâu hơn 6.000 mét, phát hiện trữ lượng 801 tỷ mét khối khí đốt và 1,6 tỷ thùng dầu, đủ cho cả nước dùng trong gần một năm

Lượng dầu khí này đủ đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong gần 1 năm.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã công bố đánh giá cho thấy 2 tầng đá phiến Woodford và Barnett tại lưu vực Permian chứa lượng lớn tài nguyên dầu khí chưa được phát hiện.

Theo báo cáo, 2 tầng đá này ước tính chứa 28,3 nghìn tỷ feet khối (801 tỷ mét khối) khí tự nhiên và 1,6 tỷ thùng dầu có thể khai thác bằng công nghệ hiện nay.

Theo USGS, lượng khí này tương đương 10 tháng nhu cầu tiêu thụ của Mỹ theo mức sử dụng hiện tại, trong khi trữ lượng dầu đủ đáp ứng khoảng 10 tuần tiêu thụ của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các tầng đá phiến giàu vật chất hữu cơ này nằm ở độ sâu lên tới 20.000 feet (6.100 mét), sâu hơn đáng kể so với nhiều mỏ dầu khí khác trong lưu vực Permian.

Kể từ khi bắt đầu được khai thác vào cuối những năm 1990, 2 tầng đá phiến này mới chỉ sản xuất khoảng 26 triệu thùng dầu, tương đương lượng dầu mà Mỹ tiêu thụ trong một ngày.

Theo USGS, những tiến bộ trong công nghệ khai thác dầu khí phi truyền thống, đặc biệt là nứt vỉa thủy lực và khoan ngang đang mở ra khả năng khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên trước đây được coi là khó tiếp cận.

Ông Ned Mamula, Giám đốc USGS, cho biết các đánh giá của cơ quan này tập trung vào những nguồn tài nguyên mà ngành công nghiệp dầu khí chưa phát hiện hoặc chưa khai thác.

“Nền kinh tế Mỹ và lối sống của người dân phụ thuộc vào năng lượng. Các đánh giá của USGS chỉ ra những nguồn tài nguyên mà ngành công nghiệp vẫn chưa phát hiện. Trong trường hợp này, chúng tôi xác định tầng đá phiến Woodford và Barnett tại lưu vực Permian còn chứa lượng dầu khí chưa được phát hiện rất lớn”, ông nói.

Lưu vực Permian từ lâu được xem là khu vực sản xuất năng lượng quan trọng nhất của Mỹ.

Hiện khu vực này đóng góp khoảng 20% tổng sản lượng khí tự nhiên của Mỹ và trong nhiều năm qua là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng sản lượng dầu khí trong nước.

Sản lượng gia tăng từ Permian đã góp phần duy trì giá năng lượng nội địa ở mức tương đối thấp và ổn định, đồng thời củng cố vị thế của Mỹ là một trong những quốc gia sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới.

Theo USGS, Yahoo news﻿