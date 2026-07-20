Dân mạng chia phe vì halftime show “hỗn độn kỳ quặc” của World Cup

Sân khấu halftime show lịch sử vừa khép lại đã khiến mạng xã hội chia đôi vì loạt lựa chọn khó hiểu.

Rạng sáng 20/7 theo giờ Việt Nam, trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra tại sân New York New Jersey ở East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ. Trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, FIFA lần đầu tổ chức một halftime show ngay tại trận chung kết World Cup.

Chương trình kéo dài khoảng 11 phút, tập hợp đội hình nghệ sĩ gồm Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel, The Muppets, Chris Martin và dàn hợp xướng thiếu nhi PS22.

Halftime show tại chung kết World Cup 2026

Madonna đảm nhận vị trí mở màn với bản hit Music, xuất hiện cùng hai huyền thoại bóng đá Ronaldo và Ronaldinho. Sau đó, Gustavo Dudamel cùng The Muppets trình diễn Seven Nation Army. BTS tiếp nối bằng Dynamite, trước khi Justin Bieber xuất hiện với guitar và thể hiện phiên bản acoustic của Everything Hallelujah. Shakira và Burna Boy đưa nhịp độ sân khấu lên cao bằng Dai Dai, còn Chris Martin cùng các nghệ sĩ và dàn hợp xướng góp mặt trong phần hòa ca cuối.

Tuy nhiên, thay vì nhận được phản ứng đồng thuận, lần đầu FIFA đưa một halftime show quy mô lớn vào trận chung kết lại kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều

Với loạt tên tuổi lớn xuất hiện liên tiếp, chương trình nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì nhận được phản ứng đồng thuận, lần đầu FIFA đưa một halftime show quy mô lớn vào trận chung kết lại kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Dàn sao đông nhưng chương trình rời rạc

Một trong những điểm bị nhắc đến nhiều nhất là số lượng nghệ sĩ quá lớn so với thời lượng chương trình. Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy cùng nhiều khách mời phải lần lượt xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, khiến mỗi phần trình diễn vừa bắt đầu đã nhanh chóng chuyển sang gương mặt tiếp theo.

Madonna mở màn với Music nhưng nhanh chóng biến mất khỏi phần còn lại

BTS mang đến siêu hit Dynamite

Madonna mở màn với Music nhưng nhanh chóng biến mất khỏi phần còn lại. Ngay sau đó, chương trình chuyển sang màn đánh trống của The Muppets trên nền Seven Nation Army, trước khi BTS xuất hiện với Dynamite. Khi không khí vừa được đẩy lên, Justin Bieber lại bước ra một mình cùng guitar và thể hiện Everything Hallelujah theo phong cách chậm rãi.

Cách chuyển từ disco sang dàn nhạc, Kpop rồi acoustic khiến nhiều người nhận xét chương trình giống một playlist bật ngẫu nhiên. Khán giả chưa kịp theo dõi trọn vẹn một tiết mục đã phải chuyển sang nghệ sĩ tiếp theo. Một số người cũng cho rằng không cái tên nào có đủ thời lượng để tạo ra cao trào riêng.

Màn trình diễn của Justin Bieber bị nhận xét là lựa chọn bài hát không phù hợp

Madonna tiếp tục bị đặt nghi vấn hát nhép hoặc sử dụng hình ảnh được ghi trước. Trong khi đó, Justin Bieber bị chỉ đích danh vì lựa chọn bài hát không phù hợp với không khí trận chung kết. Đến khi Shakira và Burna Boy xuất hiện với Dai Dai, nhịp độ chương trình mới sôi động trở lại.

Cựu danh thủ Wayne Rooney cũng thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng khi bình luận về halftime show trên sóng truyền hình. Nhận xét của anh nhanh chóng được nhiều người hâm mộ bóng đá đồng tình, trong khi một số khán giả dùng những từ như “thảm họa”, “hỗn độn” hay “kỳ quặc” để mô tả chương trình.

Rất nhiều bình luận thất vọng với chương trình giữa giờ đầu tiên của World Cup

Nhiều bình luận thất vọng với chương trình giữa giờ đầu tiên của World Cup:

- Mời quá nhiều ngôi sao nhưng không ai có đủ thời gian để tạo ra một sân khấu đúng nghĩa

- Chương trình giống một playlist bật chế độ ngẫu nhiên.

- Madonna vừa xuất hiện đã biến mất, BTS vừa đẩy không khí lên thì tiết mục đã kết thúc.

- Đang hào hứng với Dynamite, Justin Bieber xuất hiện và khiến mọi thứ chậm hẳn lại.

- Justin Bieber hát không tệ, nhưng đây hoàn toàn không phải bài hát dành cho trận chung kết World Cup.

- Phần mở màn, màn đánh trống và dàn hợp xướng thiếu nhi gần như không có sự kết nối.

- Không có màn kết hợp đáng nhớ nào dù chương trình được quảng bá rất rầm rộ.

- Ai là người nghĩ ra ý tưởng cho chương trình này vậy?

Vẫn có lời khen từ quy mô của lần đầu tiên cùng thông điệp truyền tải tích cực

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng halftime show đã hoàn thành nhiệm vụ tạo không khí lễ hội cho trận đấu lớn nhất hành tinh. Việc quy tụ nghệ sĩ đến từ nhiều thị trường được đánh giá phù hợp với tính chất quốc tế của World Cup.

Vẫn có nhiều ý kiến đồng tình về việc halftime show đã hoàn thành nhiệm vụ tạo không khí lễ hội cho trận đấu lớn nhất hành tinh

Chương trình tập hợp các nghệ sĩ đến từ nhiều thị trường, kết hợp nhạc Pop, Kpop, Latin, Afrobeats, dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng thiếu nhi. Sự xuất hiện của Ronaldo và Ronaldinho bên cạnh Madonna cũng được xem là chi tiết gắn âm nhạc với bóng đá. Trong khi đó, BTS mang đến một ca khúc quen thuộc, Shakira và Burna Boy tạo không khí lễ hội, còn phần kết hướng đến thông điệp đoàn kết giữa các nền văn hóa.

Shakira vẫn là điểm sáng lớn nhất

Justin Bieber cũng nhận được nhiều lời bênh vực. Một số khán giả cho rằng phần trình diễn tối giản giúp chương trình có khoảng nghỉ sau chuỗi tiết mục đông người. Việc Shakira xuất hiện ngay sau đó được đánh giá là tạo nên sự tương phản về tiết tấu có chủ đích.

Nhiều ý kiến tích cực cũng được để lại:

- Nhiều quyết định của FIFA có thể gây tranh cãi, nhưng halftime show này thực sự rất hoành tráng

- Dàn nghệ sĩ đến từ nhiều nền văn hóa đúng với tinh thần World Cup

- Có vẻ Bieber hơi lạc nhịp, nhưng khi Shakira xuất hiện ngay sau đó, cách sắp xếp trở nên hợp lý

- Mỗi nghệ sĩ chỉ xuất hiện ngắn nhưng đều mang đến một phong cách riêng

- BTS chỉ diễn ngắn nhưng mang lại năng lượng rất tốt.

- Shakira và Burna Boy là phần có không khí World Cup rõ nhất

- Phần hòa ca cuối phù hợp với thông điệp kết nối của giải đấu

Dù vậy, halftime show đầu tiên của World Cup vẫn bị đặt lên bàn cân với Super Bowl. Chương trình giữa giờ của giải bóng bầu dục Mỹ thường tập trung vào một nghệ sĩ hoặc một nhóm headliner chính, nhờ đó có thêm thời gian để phát triển setlist và tạo cao trào.

Dù vậy, halftime show đầu tiên của World Cup vẫn bị đặt lên bàn cân với Super Bowl

Trong khi đó, sân khấu của World Cup liên tục thay đổi nghệ sĩ. Madonna, BTS, Justin Bieber và Shakira đều có thể tự đảm nhận một phần biểu diễn dài, nhưng mỗi người chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn. Khán giả chưa kịp theo dõi trọn một tiết mục đã phải chuyển sang bài hát và gương mặt tiếp theo.

Đến hiện tại, những tranh cãi xoay quanh halftime show tại chung kết World Cup vẫn diễn ra

Đây mới là lần đầu FIFA tổ chức halftime show tại chung kết World Cup, vì vậy một số khán giả cho rằng chương trình vẫn có thể được điều chỉnh ở những lần sau, từ số lượng nghệ sĩ đến cách chia thời lượng và sắp xếp tiết mục. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định mô hình biểu diễn giữa hai hiệp vốn không phù hợp với bóng đá và dễ làm gián đoạn mạch trận đấu. Đến hiện tại, hai luồng quan điểm này vẫn tiếp tục được tranh luận trên mạng xã hội.

Ảnh: FIFA/ Rolling Stone/B/R Football