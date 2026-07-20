BTS - Justin Bieber chen chúc trên sân khấu World Cup, Jung Kook kiến tạo khung hình mê người thỏa lòng fanboy

Những tương tác của các ngôi sao hàng đầu thế thới đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Màn trình diễn giữa giờ đầu tiên trong lịch sử chung kết World Cup đã khép lại, nhưng loạt khoảnh khắc trên sân khấu và phía sau đường hầm vẫn tiếp tục được chia sẻ. Trong đội hình quy tụ Madonna, Shakira, Burna Boy cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế, BTS và Justin Bieber là hai cái tên nhận được sự quan tâm lớn khi liên tục xuất hiện trong cùng khu vực.

BTS màn đến trình diễn bản hit Dynamite

Trong khi đó, Justin Bieber mang đến Everything Hallelujah

BTS mang đến trình diễn bản hit Dynamite. Trong khi đó, trái với màu sắc giàu năng lượng của BTS, Justin Bieber lựa chọn phiên bản chậm, thiên về acoustic của Everything Hallelujah. Những khoảnh khắc hậu trường và màn giao lưu giữa các nghệ sĩ vẫn tiếp tục được người hâm mộ tìm kiếm. Trong đó, loạt hình ảnh BTS gặp Justin Bieber nhanh chóng gây chú ý.

Justin Bieber có những tương tác thân thiết với BTS khi cả hai cùng biểu diễn tại World Cup

Một số hình ảnh được chụp tại khu vực đường hầm cho thấy Justin Bieber tiến đến chào hỏi BTS trước khi các nghệ sĩ bước ra sân. Nam ca sĩ mặc áo polo màu xanh, đứng đối diện đội hình BTS đang tập trung gần lối di chuyển.

V tương tác thân thiết với Justin Bieber

V là người có tương tác rõ ràng nhất với Justin Bieber. Trong đoạn clip được lan truyền sau chương trình, thành viên BTS chủ động tiến về phía trước, đưa tay chào rồi ôm nam ca sĩ. Justin cũng đáp lại bằng một cái ôm ngắn. Hai người sau đó đứng gần nhau và trao đổi vài câu trước khi tiếp tục di chuyển. Các thành viên BTS còn lại tập trung quanh khu vực này.

V thân thiết ôm lấy Justin Bieber

Đáng chú ý, Jung Kook xuất hiện trong cùng khu vực nhưng không tiến đến gần. Ở bức ảnh toàn cảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nam ca sĩ đứng sâu bên trong đường hầm, cách vị trí Justin Bieber đang giao lưu với V và các thành viên khác một khoảng khá xa. Trong đoạn clip V ôm Justin, Jung Kook tiếp tục đứng phía sau. Anh không chủ động bước lên bắt tay hay trò chuyện với nam ca sĩ người Canada.

Khi các thành viên bắt đầu di chuyển ra khỏi đường hầm, Jung Kook vẫn giữ vị trí trong đội hình và không có tương tác trực tiếp nào với Justin được máy quay ghi lại. Cách Jung Kook liên tục đứng xa khiến nhiều người hâm mộ cho rằng anh có phần ngại ngùng khi lần đầu xuất hiện gần thần tượng lâu năm.

Jung Kook nhún nhảy bên cạnh Justin Bieber trong phần cuối của show giữa giờ

Dù bỏ lỡ màn giao lưu ở đường hầm, Jung Kook sau đó lại có được khung hình người hâm mộ chờ đợi ngay trên sân khấu. Ở phần hòa ca cuối, dàn nghệ sĩ cùng trở lại trong đội hình đông người. Justin Bieber đứng phía trước với mái tóc cắt sát, kính đen ôm gọn khuôn mặt và khuyên tai đá. Ngay phía sau, Jung Kook nổi bật với mái tóc đen rũ, kính gọng mảnh, khuyên tai bạc bản lớn cùng áo khoác da.

Jung Kook nhún nhảy bên cạnh Justin Bieber

Khung hình chung của Justin và Jung Kook đang được chia sẻ rầm rộ

Khi Justin Bieber đưa hai tay tạo hình trái tim hướng về khán giả, Jung Kook liên tục nhún người, giơ tay và nhảy theo âm nhạc ngay sau vai thần tượng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, nhưng cả hai không quay sang nhìn hay trò chuyện với nhau.

Xung quanh là nghệ sĩ, vũ công và các thành viên dàn hợp xướng liên tục đổi vị trí, khiến Justin Bieber và Jung Kook lúc hiện rõ, lúc bị che khuất. Dù không có cái bắt tay hay màn tương tác trực tiếp, vài giây hai nam ca sĩ đứng sát nhau vẫn nhanh chóng được cắt thành clip và ảnh riêng.

Khung ảnh Jung Kook và Justin Bieber nhanh chóng được bàn tán, bởi thành viên BTS chưa từng giấu việc Justin Bieber là một trong những nghệ sĩ ảnh hưởng lớn đến mình. Trong cuộc phỏng vấn với OZY năm 2017, khi được hỏi về nghệ sĩ phương Tây tác động đến phong cách âm nhạc, Jung Kook đã gọi tên Justin Bieber.

Sự yêu thích này kéo dài suốt nhiều năm. Jung Kook từng cùng Jimin làm lại Mistletoe thành Christmas Day , sau đó cover Nothing Like Us, Purpose và nhiều lần hát ngẫu hứng Changes, Ghost, Hold On trên livestream. Năm 2019, Justin Bieber cũng từng công khai gửi lời chúc sinh nhật đến Jung Kook trên mạng xã hội.

Jung Kook nhiều lần bài tỏ sự ngưỡng mộ với Justin Bieber

Bởi vậy, khi BTS và Justin Bieber cùng có mặt tại chung kết World Cup 2026, Jung Kook lập tức trở thành nhân vật được quan tâm. Khán giả theo dõi từng khung hình hậu trường với hy vọng nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa nam idol và thần tượng lâu năm. Tuy nhiên, những gì được ghi lại lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi. V đã trực tiếp bước đến ôm Justin Bieber, trong khi Jung Kook chỉ đứng phía xa trong đường hầm.

Justin Bieber

và BTS vừa có màn trình diễn lịch sử tại World Cup

Sau khi chương trình kết thúc, các đoạn clip về cuộc gặp vẫn tiếp tục được chia sẻ. Cái ôm của V, vị trí đứng nép phía sau của Jung Kook và vài giây hai nam ca sĩ xuất hiện sát nhau trên sân khấu trở thành những hình ảnh được chú ý nhất trong màn giao lưu giữa BTS và Justin Bieber.

Ảnh: Getty/ Rolling Stone