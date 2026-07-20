Halftime show đầu tiên trong lịch sử World Cup: 4 siêu sao thi nhau "vùng vẫy" trong 11 phút hỗn loạn

Với việc quy tụ Justin Bieber, Madonna, Shakira và BTS - FIFA World Cup đã có cho mình bom tấn truyền thông ngay trong lần đầu đăng cai halftime show. Nhưng, sự hoành tráng không đồng nghĩa với việc show hoàn hảo và chặt chẽ.

Bóng đá vốn dĩ luôn giữ cho mình một sự kiêu hãnh đầy bảo thủ. Hàng thập kỷ qua, 15 phút nghỉ giữa hiệp luôn là "thánh địa" bất khả xâm phạm - thời điểm để các chiến lược gia đấu trí trong phòng thay đồ và khán giả tranh thủ bình tâm lại sau những pha bóng nghẹt thở. Thế nhưng, khi vòng chung kết World Cup 2026 đặt chân đến Bắc Mỹ - cái nôi của nền công nghiệp giải trí tỉ đô, FIFA đã quyết định chơi một ván bài lịch sử: "Mỹ hóa" môn thể thao vua bằng một halftime show mang đậm đặc DNA của Super Bowl.

Với việc quy tụ Justin Bieber, Madonna, Shakira và BTS - FIFA World Cup đã có cho mình bom tấn truyền thông ngay trong lần đầu đăng cai halftime show

Giữa chảo lửa MetLife với hơn 80.000 khán giả trực tiếp và gần 2 tỷ người theo dõi qua màn ảnh nhỏ, khi Tây Ban Nha và Argentina đang kìm chân nhau ở tỷ số 0-0 căng thẳng, trọng trách kích nổ cảm xúc được giao cho một dàn lineup "khủng long". Với việc quy tụ Justin Bieber, Madonna, Shakira và BTS - FIFA World Cup đã có cho mình bom tấn truyền thông ngay trong lần đầu đăng cai halftime show. Nhưng, sự hoành tráng không bao giờ đồng nghĩa với việc show hay và chặt chẽ. 11 phút show giữa giờ đầu tiên của World Cup đã trôi qua, một cách nhanh chóng và để lại nhiều dư chấn. Với nhiều người hâm mộ Kpop, chỉ 1 phút 45 giây BTS cất tiếng hát đã đủ để là khoảnh khắc để đời, nhưng với những khán giả đã đặt tiêu chuẩn cao ngất ngưởng khi theo dõi Super Bowl nhiều năm qua, World Cup thực sự còn nhiều thứ để bàn.

4 siêu sao thi nhau vùng vẫy trong 11 phút hỗn loạn

Biến khoảng nghỉ 15 phút thiêng liêng của môn thể thao vua thành một giấc mơ nhạc pop cuồng nhiệt mang hơi hướm Super Bowl là một nước đi đầy tham vọng của FIFA. 11 phút rưỡi trên thảm cỏ MetLife lại trở thành một bài toán quá khó, đến mức thủ lĩnh The Cure - Robert Smith đã phải cảm thán trước giờ G bằng một dòng trạng thái đầy ngán ngẩm: "AAAAAAAAAAAAAAAAAAGH…". Trước đó, Robert Smith đã công khai chỉ trích FIFA khi biến quãng nghỉ giữa giờ thành 1 show diễn mời đủ các siêu sao toàn cầu. Nam ca sĩ nhấn mạnh sự thất vọng của mình không hướng vào các nghệ sĩ biểu diễn, mà nhắm thẳng vào quyết định mang tính thương mại hóa quá mức của liên đoàn bóng đá.

Thực tế đã chứng minh sự lo ngại của những khán giả bóng đá thuần túy là có cơ sở. Khi nhồi nhét một danh sách nghệ sĩ dày đặc vào quỹ thời gian eo hẹp, sự tinh tế buộc phải nhường chỗ cho logic của một danh sách phát ngẫu nhiên đang chạy ở tốc độ hưng phấn tột độ. Bốn siêu sao hàng đầu, ai cũng sở hữu cái tôi nghệ thuật khổng lồ và cần đất diễn để tỏa sáng, phải chia nhau từng giây từng phút trong một sân khấu vội vã.

Madonna và 1 phút 45 giây mở màn halftime show của World Cup

Madonna mang 2 huyền thoại sân cỏ lên trợ diễn cho mình

Mọi thứ mở màn với Madonna trong bộ trang phục sắc hồng đặc trưng. Nữ hoàng nhạc Pop xuất hiện trên chiếc xe buggy địa hình do hai huyền thoại Ronaldo và Ronaldinho cầm lái, dội vào tai khán giả bản mashup Music và Disco Inferno. Mọi thứ đậm chất lễ hội, lộng lẫy, cố tình "làm lố" và trọn vẹn điểm 10 cho phần nhìn. Nhưng ngay khi người xem vừa bắt nhịp, bối cảnh lập tức bị giật cục một cách khó hiểu.

Sân cỏ chuyển cảnh chớp nhoáng, hóa thành dàn giao hưởng nơi nhạc trưởng Gustavo Dudamel điều khiển cả Dàn nhạc New York Philharmonic lẫn các nhân vật rối Muppets trong giai điệu Seven Nation Army. Sự kết hợp điên rồ này tạo ra một mớ bùng nhùng về mặt thị giác, đầy sắc màu nhưng rối rắm.

Dynamite của BTS vang lên tại Chung kết World Cup

BTS mang tinh thần rực lửa với ARIRANG đến World Cup

Kế đến, thế lực Kpop BTS đổ bộ như những mũi tên rực lửa. Trong trang phục đỏ đen phong cách mô-tô, 7 chàng trai chứng minh đẳng cấp sân vận động bằng vũ đạo sắc bén đến mức tính "sát thương" của những cú đá trên không điển hình của idol Kpop. BTS đồng bộ (dù vẫn có những lỗ hổng vocal giữa các thành viên, có thể châm chước cho qua). Cùng siêu hit Dynamite, BTS đã đẩy sự sôi động lên cao nhưng quá chớp nhoáng. Hát nhảy vỏn vẹn chưa đầy 2 phút lại mang đến cảm giác hụt hẫng, như thể khán giả vừa cắn được một miếng bánh ngon thì đã bị giật đi mất.

Sân khấu với độc 1 chiếc guitar của Justin Bieber

Cú bẻ lái âm điệu khiên cưỡng nhất thuộc về hoàng tử nhạc pop Justin Bieber

Cú bẻ lái âm điệu khiên cưỡng nhất thuộc về hoàng tử nhạc pop Justin Bieber. Giữa không khí đang căng như dây đàn của một trận chung kết, BTS đã thổi không khí lên cao trào bỗng ngắt quãng với sự xuất hiện bất ngờ của các diễn viên Ted Lasso ở đường biên để giới thiệu Bieber vào sân. Justin Bieber đã có 1 mùa Coachella đưa tên tuổi vụt sáng trở lại, anh đến World Cup với kỳ vọng sẽ phá đảo mọi nền tảng MXH.

Mọi nơi Justin xuất hiện đều ngẫu nhiên, và World Cup cũng không ngoại lệ. Anh chàng thậm chí còn không ăn diện, ôm đàn guitar và hát đơn giản đến mức cư dân mạng gọi Justin là anh chàng du ca... vô gia cư. Justin Bieber chỉ mang giọng hát đến sân cỏ. Justin hát hay, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng phần trình diễn của Justin Bieber lệch tone so với tổng thể. Ôm đàn guitar hát live bản acoustic Everything Hallelujah, Justin Bieber kéo tuột nhịp độ chương trình. Đây là khoảnh khắc sâu lắng giữa một bữa tiệc sặc sỡ, nhưng lại lạc quẻ và khiến người hâm mộ cảm thấy chưa thực sự "đã".

Ca khúc chủ đề World Cup 2026 - Dai Dai một lần nữa được Shakira mang đến để kết show giữa giờ

Đỉnh cao của toàn bộ chương trình một lần nữa thuộc về "nữ hoàng World Cup" Shakira và Burna Boy

Đỉnh cao của toàn bộ chương trình một lần nữa thuộc về "nữ hoàng World Cup" Shakira và Burna Boy. Diện trang phục cắt xẻ táo bạo, rạng rỡ và không thèm đi giày, Shakira dùng những cú lắc hông thương hiệu để càn quét sân khấu với bản hit Dai Dai. Cùng vũ đoàn Ghetto Kids từ Uganda, tiết mục này mới thực sự chạm đến đúng điểm bùng nổ của nhạc pop sân vận động. Dù đã phủ sóng cả World Cup với sân khấu khai mạc tại Mexico cũng là Dai Dai, nhưng Shakira khiến người ta xem không biết chán. Cô đã dùng sân khấu giữa giờ để cho cả thế giới thấy tại sao suốt 20 năm qua, World Cup luôn cần đến Shakira.

Nhưng năng lượng bùng nổ của Shakira nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn chào kết "thập cẩm". Dàn hợp xướng PS22, Chris Martin hát ca khúc mới We Dance, dàn rối Muppets, cùng tất cả các nghệ sĩ thi nhau ùa ra sân khấu xếp thành chữ "LOVE" khổng lồ. Phần hình ảnh mãn nhãn, đại cảnh hoành tráng nhưng sân cỏ đông đúc đến mức khán giả phải nheo mắt mới tìm thấy Chris Martin đang nhún nhảy mờ nhạt ở phía sau.

Đại cảnh kết màn của sân khấu giữa giờ World Cup 2026

Sân cỏ đông đúc đến mức khán giả phải nheo mắt mới tìm thấy Chris Martin đang nhún nhảy mờ nhạt ở phía sau

Từ đầu chí cuối, chương trình giống như một đoạn quảng cáo tua nhanh cho 1 tuyển tập đầy tính phô diễn. FIFA đã mang đến dàn lineup "lực nhất", biểu tượng nhất, nhưng lại chưa thể kết nối toàn bộ thành một set diễn chặt chẽ, có concept và kể được thông điệp chung như Super Bowl thường làm. Sân khấu giữa giờ chỉ kéo dài 11 phút, với 4 siêu sao vùng vẫy trong 1 phút 45 giây của mình, tách riêng ai cũng tỏa sáng song lại trôi tuột, hiếm hoi đọng lại những khoảnh khắc nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nhưng đây có thể là một sự hỗn loạn có chủ đích

Tuy nhiên, nếu lùi lại một bước để nhìn vào bức tranh vĩ mô, chúng ta buộc phải ngả mũ trước nước cờ mang tính bước ngoặt của FIFA. Việc biến một sân cỏ thể thao thành siêu đại nhạc hội mang tầm cỡ toàn cầu ngay trong lần thử nghiệm đầu tiên là một thành tựu khổng lồ về mặt tổ chức.

Khác với Super Bowl thường tôn vinh một siêu sao chủ đạo - hoặc kết hợp nhóm ngôi sao có cùng câu chuyện/ thể loại âm nhạc, thì World Cup là đấu trường 4 cái tên khủng, sở hữu tệp fan hoàn toàn khác. Người theo dõi World Cup trải dài 6 châu lục. Việc quy tụ Justin Bieber, Madonna (Âu - Mỹ), BTS (Châu Á) và Shakira - Burna Boy (Latin - Châu Phi) chính là lời giải hoàn hảo nhất của FIFA cho bài toán đa dạng văn hóa. Không một nghệ sĩ đơn lẻ nào có thể gánh vác trọng trách đại diện cho nền âm nhạc đại chúng của toàn hành tinh, và việc gom tất cả họ lại, hát trên một tấm bạt mang biểu tượng quả địa cầu, chính là thông điệp bao trùm nhất về sự đoàn kết toàn cầu World Cup hướng đến.

World Cup không thể thiếu nữ hoàng Shakira

Justin Bieber là cái tên cuối cùng góp mặt trong line-up khủng của halftime show World Cup

BTS đại diện Kpop và châu Á

Madonna là nữ hoàng nhạc pop

Về mặt dàn dựng, đây là một kỳ tích hậu cần. Chỉ với 7 phút set up sân khấu, FIFA đã phải "phá luật", thuyết phục thành công tổ chức IFAB để kéo dài giờ nghỉ giữa hiệp lên gần 30 phút nhằm đảm bảo công đoạn dựng - tháo dỡ sân khấu. Đối mặt với một kỳ World Cup 2026 đầy rẫy những tranh cãi và căng thẳng bên lề, FIFA cần một liều thuốc xoa dịu. Và dàn lineup siêu sao này đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh xoa dịu đó: tạo ra một sân chơi âm nhạc đầy năng lượng, đủ sức hút để phân tán sự chú ý.

Everything Hallelujah là ca khúc Justin được yêu thích nhất trong album mới, với ý nghĩa cầu chúc phước lành cho tất cả mọi người

Ở vị trí tổng giám chế, Chris Martin đã cố gắng thấu hiểu dàn line-up siêu sao và lựa chọn ca khúc phù hợp. Với Madonna, đó là tinh thần trình diễn mang tính biểu tượng, đưa 2 ca khúc tượng đài Music và Disco Inferno vào phần mở màn sân khấu.

Trước khi show diễn ra, có nhiều phỏng đoán về ca khúc BTS sẽ mang đến World Cup. Và hiện tại, có thể thấy sự lựa chọn hoàn hảo nhất vẫn là Dynamite - ca khúc vui nhộn, sôi động, chứa đựng tuyên ngôn và là cú nổ toàn cầu đưa BTS một bước trở thành nhóm nhạc lớn nhất thế giới.

Justin Bieber có nhiều sự lựa chọn ngoài Everything Hallelujah, thậm chí nhiều fan nhạc vẫn mong cầu anh thể hiện lại một trong những hit cũ. Nhưng, Justin Bieber đã bước sang trang mới, trưởng thành và tự mình chữa lành - tất cả được kể trong album kép SWAG phát hành năm ngoái. Everything Hallelujah là ca khúc Justin yêu thích nhất trong album mới, với ý nghĩa cầu chúc phước lành cho tất cả mọi người. Justin Bieber đã sửa lời, nhắc trực tiếp World Cup trong phần hát của mình để cầu chúc điều tốt đẹp đến tất cả những ai đang theo dõi World Cup. Trên hết, sự lựa chọn này thực sự mang tính nhân văn.

Và Shakira, đương nhiên phải là ca khúc chủ đề World Cup 20256 - Dai Dai. Cô đã diễn khai màn, và nay là gương mặt kết màn World Cup cùng với 1 ca khúc. Sau sân khấu giữa giờ, Dai Dai được dự đoán sẽ tiếp tục nối dài chuỗi #1 trên các BXH âm nhạc toàn cầu cùng với sức nóng của giải đấu hot nhất hành tinh.

Shakira đã diễn khai màn, và nay là gương mặt kết màn World Cup cùng với 1 ca khúc chủ đề - Dai Dai

Dù 11 phút ấy có hỗn loạn, điên rồ hay nhồi nhét quá mức, thì việc thiết lập thành công 4 cực quyền lực của âm nhạc thế giới trên cùng một sân khấu chung kết bóng đá đã là một thắng lợi không thể chối cãi. FIFA có thể chưa có một halftime show chặt chẽ về mặt nghệ thuật, nhưng họ đã nắm trong tay một sự kiện lịch sử, một bữa tiệc thị giác hoành tráng không ai có thể quên.

Ảnh: ET/ IGNV/ Rolling Stone