Ca sĩ Việt bị Chị Đẹp - Em Xinh "bỏ quên": Hit nửa tỷ view càn quét quốc tế, mất tích 6 năm khiến Trấn Thành thắc mắc

Mỹ nhân này sở hữu hit nổi khắp châu Á nhưng lại chưa có sự nghiệp quá bứt phá ở Vpop.

Ngày 16/7, TiA chính thức trở lại đường đua Vpop với MV DANCING AMONG THE STARS , đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới sau khoảng thời gian khá im ắng. Không còn màu sắc chill, ma mị từng làm nên hiện tượng Ai Đưa Em Về, lần trở lại này nữ ca sĩ lựa chọn hướng đi hiện đại hơn với chất liệu Pop kết hợp Electronic, giai điệu bắt tai cùng phần hình ảnh mang hơi thở điện ảnh.

MV DANCING AMONG THE STARS - TiA

Tạo hình của TiA trong sản phẩm trở lại sau thời gian vắng bóng

Dù mới phát hành, DANCING AMONG THE STARS nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ phần hòa âm thời thượng, vocal giàu cảm xúc cùng màu sắc rất riêng của TiA. Đáng chú ý, sản phẩm còn khiến MC Trấn Thành và Hari Won đồng loạt có động thái trên mạng xã hội.

Theo đó, Trấn Thành đã chia sẻ sản phẩm lên trang cá nhân và không tiếc lời khen dành cho TiA. Nam MC cho rằng nữ ca sĩ sở hữu "tư duy âm nhạc cực kỳ quốc tế", đồng thời bày tỏ sự thắc mắc vì đến nay cô vẫn chưa góp mặt ở những chương trình âm nhạc như Chị Đẹp Đạp Gió hay Em Xinh Say Hi. Cuối bài viết, Trấn Thành còn hài hước tự nhận: "I'm a fan!" và kêu gọi khán giả ủng hộ MV mới của TiA.

Lời khen có cánh của Trấn Thành dành cho TiA

Trong khi đó, Hari Won cũng chủ động chia sẻ DANCING AMONG THE STARS dù tiết lộ cả hai không quá thân thiết và đã nhiều năm không gặp nhau. Bà xã Trấn Thành cho biết cô hoàn toàn tự nguyện đăng tải MV vì yêu thích âm nhạc của TiA, nhận xét đây là màu sắc "kiểu bay bay" và "chỉ riêng cô ấy mới có". Hari Won cũng tiết lộ bản thân chỉ tình cờ lướt Facebook thấy MV mới rồi quyết định chia sẻ vì đúng gu âm nhạc.

Hari Won thừa nhận yêu thích màu sắc âm nhạc của TiA

TiA tên thật Trần Hải Châu, sinh năm 1992, quê Pleiku. Cô bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp sau khi đăng quang chương trình Tôi Là Người Chiến Thắng mùa đầu tiên vào năm 2013. Với chất giọng nội lực cùng tư duy âm nhạc hiện đại, TiA từng trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên ký hợp đồng với hãng thu âm quốc tế Universal Music Group.

TiA từng trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên ký hợp đồng với hãng thu âm quốc tế Universal Music Group

Sau thời gian hoạt động dưới sự quản lý của công ty lớn, nữ ca sĩ lựa chọn con đường độc lập để theo đuổi màu sắc âm nhạc cá nhân. Không chỉ hát, TiA còn tự sáng tác bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Âm nhạc của cô là sự pha trộn giữa Rock, R&B, House và City Pop - một hướng đi khá khác biệt so với mặt bằng Vpop.

Nhắc đến TiA, khán giả nhớ nhiều nhất tới Ai Đưa Em Về phát hành năm 2019. Ca khúc từng tạo được sức hút ngay khi ra mắt nhưng phải đến đầu năm 2026 mới thực sự bùng nổ khi gắn liền với xu hướng "low cortisol" trên TikTok. Với đoạn hook "Take me back back home...", bài hát phủ sóng hàng loạt video ngắn, thu về gần 600 triệu lượt xem trên TikTok và hơn 90 triệu lượt nghe trên các nền tảng nhạc số. Không dừng lại ở Việt Nam, Ai Đưa Em Về còn liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng Viral của Spotify tại Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia.

MV Ai Đưa Em Về - TiA

Loạt thành tích của ca khúc Ai Đưa Em Về

Dù vậy, sau thành công của Ai Đưa Em Về, TiA vẫn khá kín tiếng và chưa phải cái tên được số đông khán giả biết đến. Cô vẫn đều đặn sáng tác, phát hành sản phẩm mới và theo đuổi màu sắc âm nhạc riêng thay vì chạy theo xu hướng.

Tuy nhiên, những dự án sau đó chưa tạo được hiệu ứng đủ lớn để giúp nữ ca sĩ bứt phá về độ nhận diện. Chính vì vậy, màn trở lại với DANCING AMONG THE STARS được xem là bước khởi động đáng chú ý của nữ ca sĩ sau khoảng thời gian dài "ở ẩn" và cô xứng đáng có thêm cơ hội để tiếp cận đông đảo khán giả.

Việc được Trấn Thành công khai là fan đồng thời nhận những lời khen về tư duy âm nhạc quốc tế đang giúp màn comeback của nữ ca sĩ nhận được thêm nhiều sự quan tâm. Sau cú hồi sinh ngoạn mục của Ai Đưa Em Về, khán giả kỳ vọng DANCING AMONG THE STARS sẽ tiếp tục đưa cái tên TiA trở lại mạnh mẽ trên bản đồ Vpop.

Ảnh: FBNV/Tổng hợp