Siêu sao 67 tuổi bị chê hát nhép tại World Cup, cất giọng được 10 giây rồi biến mất

Màn trình diễn mở màn halftime show World Cup 2026 đang nhận về vô số ý kiến trái chiều.

Tối 19/7 theo giờ địa phương, halftime show đầu tiên trong lịch sử trận chung kết World Cup đã diễn ra tại sân New York New Jersey. Chương trình quy tụ loạt tên tuổi lớn gồm Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy cùng nhiều nghệ sĩ khách mời. Chỉ trong khoảng 11 phút, sân khấu liên tục chuyển đổi giữa các tiết mục, dàn nhạc, vũ công và những màn kết hợp được giữ kín đến phút cuối.

Ngay sau khi chương trình khép lại, loạt khoảnh khắc tại halftime show nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội. Trong số đó, Madonna lại trở thành cái tên hứng nhiều phản ứng trái chiều nhất.

Màn trình diễn của Madonna tại halftime show World Cup 2026

Madonna được giao vị trí mở màn với bản hit Music. Tiết mục bắt đầu tại một không gian bên trong đường hầm được dàn dựng giống sân trượt patin, phủ ánh sáng hồng và mang màu sắc disco. Nữ ca sĩ diện corset hồng, khoác áo thể thao rộng bên ngoài, đứng giữa đội hình đông vũ công liên tục di chuyển theo nhạc. Ronaldo và Ronaldinho cũng xuất hiện trong phân đoạn này, tạo nên màn kết hợp giữa một biểu tượng nhạc pop và hai huyền thoại bóng đá Brazil.

Madonna cùng Ronaldo và Ronaldinho bắt đầu tại một không gian bên trong đường hầm

Sau phần mở đầu, Madonna cùng Ronaldo và Ronaldinho bước lên một chiếc xe địa hình để di chuyển từ trong hầm ra phía trước sân. Hai cựu danh thủ nhún nhảy theo giai điệu, trong khi nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện ca khúc trên xe. Khi chiếc xe dừng trước cửa hầm, Madonna bước xuống và đứng giữa Ronaldo, Ronaldinho. Đây cũng là khoảnh khắc nữ ca sĩ xuất hiện rõ ràng nhất trước hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân vận động.

Madonna chỉ hát vỏn vẹn 1 câu trước mặt khán giả rồi khép lại tiết mục

Bà hát câu nổi tiếng “ Music makes the people come together ”, giơ tay theo nhịp và hướng về phía khán đài. Tuy nhiên, phần xuất hiện này chỉ kéo dài trong vài giây. Ngay sau câu hát, máy quay nhanh chóng chuyển sang màn trình diễn tiếp theo, khép lại tiết mục của Madonna khi nhiều người xem còn chưa kịp cảm nhận bà đã thực sự bước ra sân.

Cách dàn dựng này khiến không ít khán giả hụt hẫng. Nhiều người cho rằng phần lớn tiết mục đã được quay trước, trong khi khoảnh khắc Madonna thực sự đứng trước khán giả tại sân chỉ kéo dài vài giây. Một số khán giả đã tự tính nữ ca sĩ chỉ xuất hiện trực tiếp khoảng 10 giây trong tổng thời lượng gần 1 phút 40 giây.

Madonna đang nhận về nhiều chỉ trích

Nghi vấn hát nhép nhanh chóng xuất hiện sau màn trình diễn. Nhiều ý kiến cho rằng giọng hát nghe quá giống bản thu, phần hình ảnh được xử lý dày và cách chuyển cảnh thiếu cảm giác trực tiếp. Thời lượng Madonna thực sự xuất hiện trước khán giả cũng bị cho là quá ngắn, khiến tiết mục không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng.

Không ít khán giả nhận định phần lớn màn biểu diễn đã được ghi hình trước. Việc Madonna chỉ bước ra sân, hát một câu rồi nhanh chóng nhường chỗ cho tiết mục tiếp theo càng làm tranh luận bùng lên. Thậm chí, một số người còn ví phần hình ảnh với sản phẩm tạo bằng AI vì quá bóng bẩy và thiếu độ chân thực.

Phần trình diễn trong đường hầm khiến nhiều người hụt hẫng

Trước giờ biểu diễn, Madonna từng tạo nhiều kỳ vọng nhờ danh tiếng gắn với những sân khấu táo bạo, dàn dựng lớn và khả năng biến mỗi lần xuất hiện thành tâm điểm. Tuy nhiên, tại World Cup lần này, phần trình diễn của bà lại bị đánh giá nhạt nhòa hơn mong đợi. Nhiều ý kiến cho rằng tiết mục thiếu cao trào, phần hình ảnh mang cảm giác ghi hình trước, trong khi giọng hát bị nghi sử dụng bản thu sẵn.

Việc Madonna chỉ xuất hiện trực tiếp trong vài giây, hát đúng một câu rồi nhường sân khấu càng khiến khán giả thất vọng. Không ít người cho rằng sự xuất hiện của Ronaldo và Ronaldinho là chi tiết đáng chú ý nhất, còn Madonna chưa tạo được khoảnh khắc đủ mạnh để xứng với vị trí mở màn.

Đến hiện tại, màn mở đầu của Madonna vẫn là một trong những tiết mục gây tranh cãi nhất sau halftime show

Ở chiều ngược lại, vẫn có khán giả đánh giá tiết mục vui nhộn và phù hợp không khí World Cup. Dù vậy, tranh luận về hát nhép và thời lượng quá ngắn vẫn lấn át phần trình diễn của “Nữ hoàng nhạc pop”.

Đến hiện tại, màn mở đầu của Madonna vẫn là một trong những tiết mục gây tranh cãi nhất sau halftime show. Phần xuất hiện quá ngắn, nghi vấn hát nhép và cảm giác được ghi hình trước tiếp tục kéo theo nhiều chỉ trích. Với vị thế “Nữ hoàng nhạc pop”, việc bà chỉ hát đúng một câu rồi rời sân khiến không ít khán giả cho rằng màn trình diễn chưa tương xứng với kỳ vọng.

Ảnh: Rolling Stone