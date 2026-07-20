Jimin vẫn là "lỗ hổng" của BTS

Chỉ trong 1 phút 45 giây tại Chung kết World Cup, BTS đã để lại nhiều khoảnh khắc để đời nhưng kéo theo tranh cãi bùng nổ liên quan đến Jimin.

Jimin hát live gây tranh cãi tại World Cup

Màn trình diễn của BTS tại Halftime Show trong trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife đã trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất sau đêm chung kết. Chỉ với khoảng 1 phút 30 giây biểu diễn bản phối mới của Dynamite bên cạnh những tên tuổi đình đám như Madonna, Shakira và Justin Bieber, nhóm vẫn tạo nên sức hút khổng lồ trên toàn cầu.

Dynamite của BTS vang lên tại Chung kết World Cup

Thế nhưng, thay vì chỉ xoay quanh ý nghĩa lịch sử khi BTS trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên góp mặt trong show giữa hiệp World Cup, tâm điểm tranh luận lại đổ dồn vào phần hát live của Jimin. Một lần nữa, nam thần tượng trở thành cái tên gây chia rẽ dư luận, với những tranh cãi quen thuộc về khả năng trình diễn trực tiếp. Không ít khán giả cho rằng nam ca sĩ để lộ dấu hiệu hụt hơi, chênh phô. Những nốt cao được xử lý trong điều kiện sân vận động ngoài trời bị đánh giá thiếu ổn định, khiến tổng thể màn trình diễn chưa đạt kỳ vọng của một sân khấu tầm cỡ World Cup.

Phân đoạn riêng của Jimin trong Dynamite

Chỉ vài chục giây nhưng cuốn Jimin vào tranh cãi

Loạt bài đăng viral trên X, Reddit, Threads và nhiều nền tảng khác với nhiều nhận xét tiêu cực dành cho giọng hát của Jimin, dù anh chỉ cất giọng vài giây trong tổng thể màn trình diễn của nhóm. Không ít khán giả nhận xét màn thể hiện của Jimin là "thiếu ổn định", thậm chí có những ý kiến gay gắt cho rằng anh "không biết hát live". Tranh cãi bùng nổ dữ dội hơn khi Jimin bị so trực tiếp với Jung Kook và V - 2 thành viên đảm nhận các line hát nổi bật và đang tạo cơn sốt toàn cầu sau sân khấu World Cup.

Tranh cãi leo thang khi dân mạng so sánh Jimin với V hay Jung Kook

Jimin vẫn là "lỗ hổng vocal" của BTS

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Jimin trở thành tâm điểm chỉ trích vì khả năng hát live. Suốt hơn một thập kỷ hoạt động, nam thần tượng luôn là một trong những giọng ca gây tranh luận nhiều nhất BTS. Bên cạnh việc sở hữu màu giọng đặc trưng và kỹ năng trình diễn hàng đầu Kpop, Jimin cũng nhiều lần bị đặt dấu hỏi về độ ổn định trong các sân khấu trực tiếp.

Encore Like Crazy đẩy Jimin vào khủng hoảng hát live

Một trong những ồn ào lớn nhất xảy ra vào năm 2023 với sân khấu encore Like Crazy trên Music Bank. Sau khi giành chiến thắng, Jimin thực hiện phần encore truyền thống mà không có vũ đạo hay backing track hỗ trợ. Video ghi lại màn trình diễn nhanh chóng lan truyền khi nam ca sĩ để lộ chất giọng run, hụt hơi, chênh phô và nhiều đoạn lệch tông so với bản thu. Đoạn clip thu về hơn 40 triệu lượt xem, tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, khiến Jimin phải hứng chịu hàng loạt ý kiến chỉ trích từ cả khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế. Sau đó, video encore cũng bị gỡ khỏi kênh chính thức của KBS.

Đây là một trong những tranh cãi lớn nhất sự nghiệp Jimin

Trước đó, vào năm 2018, màn song ca We Don't Talk Anymore cùng Charlie Puth tại MGA cũng từng gây nhiều tranh luận. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Jimin bị nhận xét hát run, lệch tông và thiếu ổn định khi đứng cạnh một giọng ca live được đánh giá rất cao như Charlie Puth. Ngay sau đó, sân khấu Fake Love trong cùng chương trình tiếp tục khiến anh nhận nhiều ý kiến trái chiều ở các đoạn high note.

Cũng trong giai đoạn quảng bá Fake Love (2018-2019), phần xử lý những nốt cao của Jimin liên tục bị mang ra phân tích. Nhiều khán giả cho rằng thay vì sử dụng falsetto mềm mại như phiên bản thu âm, nam ca sĩ thường phải gồng giọng để chạm đến các nốt cao, tạo cảm giác như đang hét. Tuy nhiên, người hâm mộ lại cho rằng đây là cách xử lý mang hơi hướng rock nhằm tăng năng lượng cho sân khấu biểu diễn trực tiếp.

Từ góc nhìn chuyên môn, nhiều huấn luyện viên thanh nhạc từng phân tích rằng điểm yếu của Jimin nằm ở kỹ thuật kiểm soát thanh quản và cách đặt vị trí âm thanh. Nam thần tượng sở hữu chất giọng bẩm sinh cao, mảnh, nhưng trong nhiều ca khúc của BTS lại thường đảm nhận những đoạn high note vượt quá vùng âm thoải mái.

Từ góc nhìn chuyên môn, nhiều huấn luyện viên thanh nhạc từng phân tích rằng điểm yếu của Jimin nằm ở kỹ thuật kiểm soát thanh quản và cách đặt vị trí âm thanh

Khi phải liên tục sử dụng lực ở cổ họng thay vì hơi thở và hệ thống cộng hưởng, giọng hát dễ rơi vào trạng thái căng, nhanh xuống sức và thiếu ổn định, đặc biệt trong điều kiện biểu diễn liên tục hoặc khi thể lực không đạt trạng thái tốt nhất. Điều này cũng lý giải vì sao phong độ hát live của Jimin luôn bất ổn định. Có những sân khấu được đánh giá rất cao nhờ màu giọng đặc trưng và cảm xúc, nhưng cũng không ít lần nam thần tượng để lộ những hạn chế kỹ thuật, khiến các cuộc tranh luận về năng lực vocal của anh chưa bao giờ thực sự khép lại.

Đứng trước tranh cãi một lần nữa bủa vây nam thần tượng sau halftime show của World Cup, cộng đồng ARMY lên tiếng bảo vệ Jimin. Người hâm mộ cho rằng nhóm vừa hoàn thành chuỗi concert tại Paris chỉ một ngày trước đó rồi lập tức di chuyển sang Mỹ để biểu diễn trong lịch trình World Tour dày đặc. Theo nhiều fan, việc Jimin xuất hiện sai sót nhỏ về vocal sau quãng thời gian hoạt động cường độ cao là điều có thể thông cảm. Đồng thời, fan cũng cho rằng chất giọng live của nam thần tượng không khác biệt quá nhiều so với bản thu, chứng minh năng lực thật sự của anh.

Jimin và BTS chạy lịch tour dày đặt và gấp rút trước khi đến Mỹ trình diễn World Cup

Dù gây tranh luận dữ dội, sức hút của BTS và Jimin vẫn gần như không suy giảm. Ngay sau Halftime Show, lượng tìm kiếm với từ khóa "BTS trình diễn tại World Cup" tăng gấp đôi so với đợt comeback gần nhất của nhóm. Bên cạnh đó, Dynamite nhanh chóng quay trở lại Top 43 iTunes Mỹ, trong khi album ARIRANG cũng tái xuất ở vị trí thứ 63 ngay sau đêm chung kết khép lại. Những con số này cho thấy hiệu ứng truyền thông và sức ảnh hưởng thương mại của BTS vẫn ở mức rất lớn, cần 1 cú nổ như World Cup là đủ để kéo BTS trở lại tâm điểm toàn cầu.

Fan ra sức bảo vệ Jimin

BTS đang gây bão sau sân khấu tại World Cup

Ảnh: hypebeastkr, X