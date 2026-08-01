Đoạn nhạc vỏn vẹn vài giây chứng minh năng lực tuyệt vời của em út vàng nhóm nhạc toàn cầu.

Jung Kook (BTS) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội quốc tế sau một khoảnh khắc ngẫu hứng trong chuyến lưu diễn châu Âu. Chỉ với vài câu hát của bài dân ca Hàn Quốc Arirang, nam ca sĩ đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi, nhận về vô số lời khen từ cả người hâm mộ lẫn công chúng.

Theo đó, đoạn video ghi lại cảnh Jung Kook cất giọng hát một phần của Arirang trong tiết mục Body to Body tại các buổi hòa nhạc ở Đức và Paris cách đây vài tuần đang được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Dù chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, phần trình diễn này nhanh chóng viral nhờ chất giọng nội lực, cách xử lý tinh tế và cảm xúc mà nam ca sĩ truyền tải.

Video Jung Kook hát Arirang đang cực kỳ viral MXH

Nhiều người hâm mộ cho biết đoạn hát ngắn của Jung Kook lan truyền với tốc độ chóng mặt, đến mức không ít khán giả không phải fan Kpop cũng để lại bình luận khen ngợi giọng hát và tò mò tìm tên ca khúc. Trước năng lực sân khấu và sức hút Jung Kook thể hiện, dân tình tấm tắc: "Xin chúc mừng BTS vì là nhóm nhạc duy nhất sở hữu Jeon Jung Kook". Người hâm mộ quốc tế đổ xô tìm hiểu về Arirang sau khi xem đoạn video. Bởi Jung Kook chỉ hát một đoạn rất ngắn, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn nam ca sĩ sẽ thể hiện trọn vẹn ca khúc trong tương lai. Không ít khán giả cho rằng đây chính là cách quảng bá dân ca Hàn Quốc hiệu quả nhất tới công chúng toàn cầu.

Jung Kook được gọi là niềm tự hào của BTS và cả Hàn Quốc

Bên dưới các bài đăng, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận tích cực dành cho Jung Kook:

- Đến cả dân ca cậu ấy hát cũng hay nữa.

- Jung Kook hát mộc mạc mà rất hay. Nếu luyến quá tay thì dễ thành nhạc trot hoặc nghe bị sến, nhưng cậu ấy cân bằng rất tốt.

- Đúng là giỏi thật. Tự dưng thấy tự hào vì cậu ấy hát Arirang hay như vậy.

- Nghe bao nhiêu lần vẫn thấy đúng là một bài hát làm dâng trào niềm tự hào dân tộc.

- Thường thì không dễ để một ca sĩ pop hát dân ca mà nghe hay, nhưng Jung Kook thì thậm chí còn rất hợp.

- Cái này viral kinh khủng, phản ứng cũng rất tốt. Jungkook thật sự hát được đủ mọi thể loại.

- Jung Kook đúng là làm gì cũng giỏi.

- Hát hay quá, mình đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi.

- Dân ca cũng hợp với Jung Kook thật. Jung Kook à, đăng một bản hát trọn vẹn đi.

Không phải ngẫu nhiên chỉ vài câu hát ngắn cũng đủ tạo nên hiệu ứng lớn. Tài năng của Jung Kook đã được công nhận ngay từ những ngày đầu ra mắt cùng BTS. Là giọng ca chính của BTS, Jung Kook nổi tiếng với kỹ thuật hát live ổn định, khả năng kiểm soát hơi thở tốt ngay cả khi thực hiện những phần vũ đạo có cường độ cao. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn được đánh giá cao nhờ khả năng làm chủ sân khấu, luôn giữ được thần thái cuốn hút và kết nối với hàng chục nghìn khán giả tại các sân vận động lớn trên thế giới.

Tài năng của Jung Kook đã được công nhận ngay từ những ngày đầu ra mắt cùng BTS

Một điểm mạnh khác của Jung Kook là sự linh hoạt trong âm nhạc. Anh có thể chuyển đổi mượt mà giữa nhiều thể loại như pop, R&B, hip-hop, rock, nhạc mang màu sắc thể thao hay thậm chí là dân ca truyền thống. Chính vì vậy, việc Arirang qua giọng hát của Jung Kook vẫn giữ được nét mộc mạc nhưng đồng thời mang hơi thở hiện đại khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Jung Kook 2 lần tỏa sáng ở World Cup

BTS và Jung Kook làm nên lịch sử

Bản lĩnh sân khấu của Jung Kook đã được khẳng định qua những cột mốc mang tính lịch sử tại FIFA World Cup. Năm 2022, anh trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trình diễn solo tại lễ khai mạc World Cup với ca khúc Dreamers. Bài hát sau đó đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Digital Song Sales, đánh dấu một cột mốc quan trọng của nghệ sĩ Kpop trên sân khấu thể thao lớn nhất hành tinh. Đến FIFA World Cup 2026, Jung Kook tiếp tục góp mặt cùng BTS trong chương trình biểu diễn giữa trận chung kết (Halftime Show), trở thành nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất hai lần liên tiếp tạo dấu ấn tại sân khấu World Cup. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của nam ca sĩ như một trong những nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu của Hàn Quốc trên thị trường quốc tế.

Năng lực sân khấu ngày càng được khẳng định

Song song với thành công cùng BTS, sự nghiệp solo của Jung Kook cũng là trường hợp thành công nhất Hàn Quốc. Năm 2023, Jung Kook debut tư cách nghệ sĩ độc lập với đĩa đơn Seven và album GOLDEN. Bản hit Seven thống trị ngôi vương Billboard Hot 100, xô đổ các kỷ lục streaming toàn cầu, đạt hơn 3 tỷ lượt nghe trên Spotify đã định danh Jung Kook không chỉ là "một mảnh ghép của BTS", mà là một "Giant Pop Star" (Ngôi sao nhạc Pop khổng lồ) thế hệ mới. Mới đây nhất, Jung Kook cùng BTS khiến cả làng nhạc dậy sóng khi công bố từ chối nộp đề cử Grammy 2027, làm dấy lên làn sóng phản đối giải thưởng âm nhạc lớn nhất hành tinh phân biệt nghệ sĩ châu Á.

Song song với thành công cùng BTS, sự nghiệp solo của Jung Kook cũng là trường hợp thành công nhất Hàn Quốc

Không chỉ là một ngôi sao Kpop thành công về thương mại, Jung Kook còn được xem như cầu nối văn hóa khi nhiều lần đưa âm nhạc và hình ảnh Hàn Quốc đến với khán giả quốc tế. Hiệu ứng mà vài câu hát Arirang tạo nên trong những ngày qua một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng của nam ca sĩ không chỉ nằm ở lượng người hâm mộ đông đảo, mà còn ở khả năng khiến công chúng toàn cầu quan tâm nhiều hơn đến những giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc.