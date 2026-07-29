BTS từ chối Grammy

BTS tuyên bố không gửi đề cử đến lễ trao giải danh giá này.

Trưa 29/7 theo giờ Việt Nam, RM, Jin, Suga, j-hope và Jimin đồng loạt đăng tải một nội dung giống nhau trên story cá nhân. Các thành viên BTS thông báo nhóm quyết định không gửi sản phẩm tham dự Grammy năm nay, đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành.

Các thành viên BTS đồng loạt đăng tải story với nội dung không gửi đề cử đến Grammy

“Chúng tôi đã quyết định không nộp hồ sơ tham dự giải Grammy năm nay. Chúng tôi hy vọng âm nhạc sẽ được lắng nghe và yêu mến bằng chính bản thân nó, thay vì bị phân loại theo khu vực hay ngôn ngữ. Xin cảm ơn ARMY và tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi”, nội dung được các thành viên đăng tải.

Thông báo nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ trên toàn cầu. Đây là lần hiếm hoi các thành viên BTS cùng lúc đăng một tuyên bố liên quan trực tiếp đến kế hoạch tham dự một lễ trao giải quốc tế. Nhóm không nêu cụ thể sản phẩm từng được cân nhắc gửi xét giải, cũng không đề cập riêng tới bất kỳ hạng mục nào của Grammy 2027.

Recording Academy đang tiếp nhận hồ sơ cho kỳ Grammy lần thứ 69 và BTS được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tham gia mùa Grammy tiếp theo sau khi trở lại với đội hình đầy đủ

Quyết định được đưa ra trong thời gian Recording Academy đang tiếp nhận hồ sơ cho kỳ Grammy lần thứ 69. Giai đoạn xét điều kiện của mùa giải năm nay kéo dài từ ngày 31/8/2025 đến 28/8/2026. Cổng gửi sản phẩm được mở từ ngày 7/7 và dự kiến đóng vào ngày 21/8. Danh sách đề cử sẽ được công bố vào tháng 11, trước khi lễ trao giải diễn ra ngày 7/2/2027 tại Crypto.com Arena, Los Angeles.

Trước thông báo ngày 29/7, BTS được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tham gia mùa Grammy tiếp theo sau khi trở lại với đội hình đầy đủ. Tháng 3/2026, nhóm phát hành album phòng thu ARIRANG, đánh dấu sản phẩm chung đầu tiên sau quãng thời gian các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự và tập trung vào hoạt động cá nhân. Ngay trong ngày đầu phát hành, ARIRANG bán được 3.981.507 bản theo hệ thống Hanteo. Con số này vượt doanh số tuần đầu 3,37 triệu bản của Map of the Soul: 7, album từng giữ kỷ lục cao nhất trong sự nghiệp BTS. ARIRANG cũng chạm mốc 1 triệu bản chỉ sau chưa đầy 10 phút mở bán và đạt khoảng 4,2 triệu bản trong tuần đầu tại thị trường Hàn Quốc.

BTS vừa có màn comeback vô cùng thành công vớ album ARIRANG

Trên các nền tảng nhạc số, album ghi nhận hơn 110 triệu lượt nghe trong 24 giờ đầu tiên trên Spotify. Toàn bộ 14 ca khúc trong album lần lượt chiếm 14 vị trí đầu bảng Spotify Global Top 50 trong ngày phát hành. Ca khúc chủ đề SWIM đứng ở vị trí số 1, trong khi những bài hát còn lại cũng xuất hiện liên tiếp trong nhóm dẫn đầu.

Tại thị trường Mỹ, ARIRANG ra mắt ở vị trí số 1 Billboard 200 và duy trì ngôi đầu trong 3 tuần liên tiếp. Đây tiếp tục là một trong những album có thành tích nổi bật nhất của BTS trên bảng xếp hạng này. Sau 18 tuần phát hành, album vẫn có thời điểm trở lại top 10 Billboard 200. SWIM đồng thời vươn lên dẫn đầu Billboard Hot 100, trở thành ca khúc thứ 7 của BTS giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Mỹ. Trước đó, nhóm từng đứng đầu Hot 100 với các ca khúc như Dynamite, Life Goes On, Butter, Permission to Dance và những màn kết hợp quốc tế.

Với kết quả thương mại và nhạc số của ARIRANG, người hâm mộ từng dự đoán BTS có thể gửi album cùng các ca khúc thuộc dự án vào nhiều hạng mục khác nhau của Grammy. Trước ARIRANG, BTS đã có 3 năm liên tiếp được gọi tên tại Grammy, với tổng cộng 5 đề cử nhưng chưa giành chiến thắng. Năm 2021, Dynamite giúp nhóm lần đầu bước vào cuộc đua Best Pop Duo/Group Performance. Một năm sau, BTS tiếp tục được đề cử tại chính hạng mục này với Butter.

BTS đã có 3 năm liên tiếp được gọi tên tại Grammy, với tổng cộng 5 đề cử nhưng chưa giành chiến thắng

Đến Grammy 2023, nhóm nhận cùng lúc 3 đề cử gồm Best Pop Duo/Group Performance với My Universe kết hợp Coldplay, Best Music Video với Yet to Come (The Most Beautiful Moment) và Album of the Year với tư cách nghệ sĩ góp mặt trong Music of the Spheres của Coldplay.

BTS cũng từng có 2 sân khấu riêng tại lễ trao giải. Năm 2021, 7 thành viên trình diễn Dynamite từ Seoul, tái hiện không gian Grammy trên sân thượng một tòa nhà và khép lại tiết mục với toàn cảnh thành phố về đêm. Đến năm 2022, nhóm trực tiếp mang Butter lên sân khấu tại Las Vegas. Đến hiện tại BTS vẫn là nhóm nhạc Kpop duy nhất được đề cử và biểu diễn tại lễ trao giải này.

BTS biểu diễn Butter tại Grammy

Grammy 2027 là mùa giải đầu tiên Recording Academy đưa Best Asian Pop Music Performance vào hệ thống giải thưởng. Hạng mục được công bố ngày 16/6, dành cho các single hoặc ca khúc có phần hát, thuộc dòng pop đương đại có nguồn gốc từ hoặc được công nhận rộng rãi tại thị trường châu Á. Kpop, Jpop và Cpop được nhắc đến trong phần mô tả, song phạm vi xét giải không giới hạn ở ba dòng nhạc này.

Grammy 2027 là mùa giải đầu tiên Recording Academy đưa Best Asian Pop Music Performance vào hệ thống giải thưởng

Một trong những điều kiện quan trọng nhất nằm ở ngôn ngữ. Sản phẩm tham dự phải sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á theo cách rõ ràng, có ý nghĩa trong tổng thể ca khúc. Bản thu hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện, kể cả khi được trình bày bởi nghệ sĩ châu Á. Giải thưởng được trao cho nghệ sĩ biểu diễn, với tiêu chí tập trung vào đặc điểm âm nhạc và ngôn ngữ của tác phẩm thay vì quốc tịch hay sắc tộc của người thể hiện.

Ngay sau khi được công bố, Best Asian Pop Music Performance đã tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả xem đây là bước mở rộng cần thiết của Grammy, giúp những ca khúc bằng tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung và các ngôn ngữ châu Á khác có thêm cơ hội xuất hiện trong hệ thống giải thưởng.

Giải thưởng gây tranh cãi vì nhiều nhận định Graammy đang cô lập và khoanh vùng âm nhạc

Ở chiều ngược lại, hạng mục mới bị cho là tiếp tục tách âm nhạc châu Á khỏi những cuộc đua trung tâm. Một số ý kiến đặt câu hỏi vì sao các sản phẩm đã có độ phủ toàn cầu vẫn cần được phân loại theo khu vực và ngôn ngữ, thay vì cạnh tranh trực tiếp tại những hạng mục pop hoặc nhóm giải thưởng chính như Album of the Year, Record of the Year và Song of the Year. Thậm chí, cách phân chia này còn bị một số cây bút nhận định là hình thức “khoanh vùng”, có nguy cơ biến sự công nhận dành cho nghệ sĩ châu Á thành một sân chơi riêng biệt.

Giữa lúc những tranh luận này chưa lắng xuống, các thành viên BTS đồng loạt thông báo nhóm sẽ không gửi sản phẩm xét giải Grammy năm nay. Trong tuyên bố, BTS không nhắc trực tiếp đến Best Asian Pop Music Performance hay cho biết quyết định có liên quan đến những ý kiến xoay quanh hạng mục mới.

Quyết định của BTS gây bất ngờ, đồng thời khiến nhiều người cho rằng động thái này có liên quan đến những tranh cãi xoay quanh hạng mục mới của Grammy

Tuy nhiên, câu viết mong âm nhạc “được lắng nghe và yêu mến bằng chính bản thân nó, thay vì bị phân loại theo khu vực hay ngôn ngữ” lập tức nhận được sự chú ý vì trùng với vấn đề đang được bàn luận. Quyết định của BTS vì thế gây bất ngờ lớn. Sau khi ARIRANG đạt loạt thành tích về doanh số và nhạc số, nhóm từng được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục gửi sản phẩm tới Grammy, không chỉ ở hạng mục Asian Pop mới mà còn tại những hạng mục đã tồn tại từ trước.

Ngay sau khi BTS thông báo không gửi tác phẩm tranh Grammy lần thứ 69, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt gọi đây là động thái "tẩy chay Grammy" mang ý nghĩa lớn với ngành công nghiệp âm nhạc châu Á. Một số chuyên gia nhận định quyết định của nhóm là cách phản đối việc Kpop có nguy cơ bị đẩy ra khỏi dòng chảy chính của thị trường phương Tây. Dù được giới thiệu với mục tiêu mở rộng tính đa dạng, giải thưởng mới vẫn gây tranh cãi vì có thể khiến các ca khúc sử dụng tiếng Hàn bị mặc định cạnh tranh trong một "sân chơi châu Á", thay vì được nhìn nhận bình đẳng tại Album of the Year, Record of the Year hay Song of the Year.

Ngay sau thông báo của BTS, truyền thông Hàn Quốc gọi đây là động thái “tẩy chay Grammy”

Với vị thế hiện tại cùng thành tích của ARIRANG, BTS được cho là có khả năng gửi sản phẩm vào nhiều hạng mục lớn, nhưng nhóm vẫn lựa chọn đứng ngoài cuộc đua. Nhiều ý kiến cho rằng thông điệp của nhóm không chỉ liên quan tới cơ hội giành giải trước mắt, mà còn đặt lại câu hỏi về cách Grammy đối xử với những nghệ sĩ hát bằng ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. Theo các nguồn tin, HYBE và BTS cho biết họ "khó chấp nhận việc thay đổi ban giám khảo Grammy vào thời điểm BTS được xem là có cơ hội cao nhất để giành giải thưởng chính". Tuy nhiên, HYBE khẳng định đây không phải hành động tẩy chay ở cấp công ty, các nghệ sĩ khác trực thuộc tập đoàn vẫn có thể nộp sản phẩm tranh giải bình thường.





Ảnh: X/ Grammy/ BTS